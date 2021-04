Palou: "Ya soy un ganador, pero esto es solo el comienzo"

"No sé ni qué decir. Ha sido un fin de semana increíble. Ha sido una carrera muy emocionante, una clasificación muy emocionante. Así que sí, no sé qué decir para ser sincero. Estoy muy, muy orgulloso del equipo. El equipo hizo un trabajo increíble". Estas fueron las primeras palabras de Alex Palou tras ganar su primera carrera en IndyCar el domingo en Barber Motorsports Park, cita inaugural de la temporada 2021.

El piloto español de 24 años completó un debut sensacional con Chip Ganassi Racing, uno de los equipos más potentes de la categoría estadounidense, después de haber dejado destellos de calidad ya en su año de rookie en 2020 con Dale Coyne.

"Solo tenía que hacer las cosas obvias bien, como le gusta decir a Chip, y lo hicimos lo más fácil que pudimos. Hicimos dos paradas, pudimos gestionar el consumo de combustible y los neumáticos, así que estoy muy, muy contento".

La victoria de Palou –después de la de Oriol Servià en Montreal 2005 en la todavía Champ Car– implica un logro que ni los Montoya, Dixon o Franchitti lograron antes: ganar en su estreno con Chip Ganassi.

"Increíble. Sienta increíble. Creo que ellos ganaron más de una vez, y ganaron campeonatos. Están 10 pasos por delante de mí. Es solo el comienzo, pero seguro que no podríamos empezar mejor con Chip Ganassi Racing. Significa mucho, para ser sincero. Ganar una carrera en IndyCar no es fácil. Puedes ver en el pasado, la gente lo intenta, y sí, el año pasado estuve luchando mucho para estar arriba. Pero la IndyCar es tan competitiva que no sabes si la semana que viene el coche va a ser el mismo, yo voy a ser el mismo; no sabes dónde vamos a estar", añadió.

"Hasta ahora ha sido súper positivo tener a Dario, Scott, Jimmie, gente que ha ganado campeonatos más de una vez, y poder hablar con ellos de todo lo que quiera. Me ha ayudado a estar aquí hoy. Voy a seguir tratando de aprender lo más posible de ellos y hacer las cosas bien carrera a carrera".

Cuando se le preguntó qué le dijo Chip Ganassi, mítico dueño del equipo, por la radio tras cruzar la meta, Palou comentó: "Sí, básicamente estaba súper contento. Me dijo 'Felicidades', y añadió 'Bienvenido a los ganadores'. Así que ahora soy un ganador. Pero tenemos que seguir construyendo y seguir ganando. Va a ser difícil, pero estamos liderando el campeonato, así que es increíble".

Una estrategia diferente y calculada

La carrera del domingo en Barber no fue en absoluto un paseo para un Palou que arrancó tercero y que tuvo que cambiar de estrategia sobre la marcha debido a las banderas amarillas de las primeras vueltas.

"El primer plan era hacer tres paradas. Creo que para hacer dos había que ir muy, muy despacio por el tema del consumo de combustible, pero al tener dos banderas amarillas, quedó claro. Tan pronto como llegó la primera amarilla ya estaba pensando en dos paradas. Intentaba ahorrar todo el combustible posible", analiza.

"Para ser sincero, vi que Rossi y Pato, no estaban ahorrando mucho combustible. Me preguntaba si no iban a intentar hacerlo o si ellos sabían cómo hacerlo y yo no. Me sorprendió que no hicieran dos paradas porque creo que era bastante fácil después de las dos amarillas. Pero fue el equipo el que me dijo: 'Ahora es el momento de empujar. Haz 15 vueltas más y este es el objetivo de kilometraje de combustible que tienes que hacer'. Así que eso es lo que hice y funcionó".

Palou se mostró enormemente agradecido al equipo por haber preparado un coche competitivo para el primer fin de semana de la temporada y recordó lo complicado que lo ha tenido siempre desde que dio el salto a monoplazas en 2014 en el Euroformula Open.

"¿En 16 años soy el segundo ganador español? Eso es increíble. No lo sabía, y es bueno saberlo.

Es simplemente increíble, pero creo que era parte del trabajo, así que cuando eres parte de un gran equipo y uno exitoso como Chip Ganassi, te dan todas las herramientas. Tienes todo lo que necesitas para ganar, y por eso ves a tantos pilotos con éxito. Así que solo tengo que agradecer al equipo por darme la oportunidad y a todos los patrocinadores", reconoció.

"Ha sido increíble el camino que iniciamos con los monoplazas. Fui a Japón, pasé un tiempo allí, y mi objetivo era venir aquí, a EE UU. El año pasado me costó un poco, año de novato, pandemia en marcha, equipo pequeño, no conocía ninguna pista, pero ahora tuvimos esta oportunidad, y creo que empezamos fuerte, pero tenemos que seguir así".

¿Se ve luchando por el título?

Tal y como el propio Palou reconoció a Motorsport.com antes de este primera fin de semana de la temporada, su planteamiento será ir carrera a carrera, al más puro estilo Cholo Simeone. Y el español refrendó sus palabras el domingo.

"Creo que [el título] es el objetivo de los 24 o 28 pilotos que hicieron la postemporada. Sí, es alcanzable. Ese es el objetivo final, pero no es lo que estoy pensando ahora. Estoy pensando en St. Petersburg, en los entrenamientos libres, en la clasificación; espero conseguir muchos puntos y ojalá estar en el podio y ojalá ganar la carrera", aseguró.

"Este campeonato es tan largo que hay que tomarlo carrera a carrera, y sí, quizá cuando falten tres podamos empezar a hablar del campeonato o de qué opciones hay. Pero de momento vamos a centrarnos en St. Petersburg. Si tenemos un coche para terminar quinto, intentaré terminar cuarto, y eso es lo que vamos a intentar hacer todo el año".

Las fotos de Alex Palou en Barber Motorsports, inicio de la IndyCar 2021

