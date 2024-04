McLaughlin reacciona a la descalificación de la IndyCar de St. Pete

McLaughlin acabó tercero en St Petersburg y su compañero de equipo Josef Newgarden se hizo con la victoria, pero ambos pilotos fueron descalificados y perdieron sus resultados por haber utilizado ilegalmente el push-to-pass en los reinicios.

Will Power, tercer piloto del equipo Penske, recibió una penalización de 10 puntos pero no fue descalificado al descubrirse que no utilizó el sistema de adelantamiento en las resalidas.

Los resultados actualizados, que llegaron 45 días después de la bandera a cuadros en el circuito urbano temporal de Sant Petersburg de 1,8 millas y 14 curvas, dieron la victoria a Pato O'Ward, de Arrow McLaren, con Power segundo y Colton Herta, de Andretti, tercero.

El resultado supuso un golpe significativo tanto para Josef Newgarden como para Scott McLaughlin en la clasificación del campeonato.

Newgarden, que era el líder de la general después de dos rondas puntuables, ha caído ahora a la 11ª posición con 34 puntos. Mientras tanto, McLaughlin ha caído a la 29ª plaza con sólo cinco puntos después de sufrir también un problema mecánico que le llevó a terminar 26º el pasado fin de semana en Long Beach.

Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, asume ahora el liderato del campeonato con 79 puntos.

McLaughlin publicó lo siguiente a través de las redes sociales:

"Ante todo, estoy orgulloso de ser miembro del equipo Penske. Estoy totalmente de acuerdo con cada uno de mis compañeros de equipo. En pocas palabras, se cometió un error. Tengo el más alto nivel de integridad y es importante proteger tanto mi propia reputación como la del equipo".

"No estaba al corriente de la situación con el software. En este caso, utilicé un único y muy breve (1,9 segundos) push-to-pass en una sección de la pista a la salida de la curva 9, donde normalmente se utiliza a lo largo de la carrera. Pulsé el botón por costumbre, pero no pasé a ningún coche ni gané ninguna ventaja de tiempo. Los datos, que tiene la IndyCar, confirman toda esta información. Aunque acepto la penalización, quiero dejar claro que no gané ventaja sobre mis competidores".

"La competición de IndyCar es la mejor del mundo y no me complacería lograr el éxito de otra forma que no fuera honestamente".

"Todos seguiremos adelante a partir de esto y nos centraremos en la tarea que tenemos por delante este fin de semana en Barber", concluyó.

