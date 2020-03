Así se ha preparado Palou para su debut en la Indycar... virtual

No era lo que había esperado durante los últimos meses, pero después de la odisea que pasó en las últimas semanas, más vale esto que nada. Alex Palou debutará este sábado (desde las 21.00 hora peninsular española) en la IndyCar... de forma virtual.

El joven piloto español será uno de los 25 pilotos que se darán cita a través de sus ordenadores en el circuito de Watkins Glen a bordo de los monoplazas de la IndyCar, en una iniciativa del campeonato estadounidense ante la pandemia del coronavirus.

Después de posponer las primeras carreras de su temporada 2020 –entre ellas la Indy 500, que se celebrará el 23 de agosto–, actualmente Mid-Ohio (programada del 30 al 31 de mayo) figura como la cita de apertura. Pero Palou se ha preparado a contrarreloj en las últimas jornadas para tratar de ofrecer un buen espectáculo a los aficionados y estrenarse, aunque sea desde su cockpit en casa.

"Me has pillado actualizando cosas en el ordenador", responde cuando Motorsport.com contacta con él. “Esto es un poco más difícil que las carreras y me lo tengo que hacer yo y no tengo ni idea”.

“Estos primeros días han sido así, a tope, después del anuncio de IndyCar de que haríamos un campeonato online. Siempre he tenido un simulador en casa, pero para entrenar, no para hacer carreras ni nada. El equipo no era súper bueno, solo para reconocer las pistas. Pero claro, si hay que competir online, hacía falta uno bueno, así que he estado actualizando todo para prepararme".

"Me parece que lo que ha organizado la IndyCar está muy bien, es la única opción que hay. Está todo el mundo preocupado y aburrido en casa, y es una manera de despejarse, de hacer algo, de marcarse objetivos, aunque sean virtuales, que no es lo mismo. Está bien para los equipos, para los pilotos y, por supuesto, para que los aficionados se entretengan".

Palou reconoce que son momentos duros para todos, más allá de las carreras y la falta de actividad, pero cree que el espectáculo que ofrecerá la IndyCar virtualmente será del agrado de todos.

"Estoy viviendo estos primeros días como todo el mundo. Es duro porque es grave para todos. La IndyCar está trabajando mucho en esto y no vamos a ver accidentes por todos lados, con coches saltando sin romperse, como se vio en la F1 virtual la semana pasada. Va a ser real y nos han pedido que lo hagamos real, que está claro que es un simulador y habrá alguna cosa rara, pero que nosotros pongamos el 100% para que sea real y la gente pueda disfrutarlo de verdad".

El estallido de la crisis del Covid-19 en Europa y EE UU pilló a Palou en Costa Rica. El de Sant Antoni de Vilamajor viajó allí para hacerse el visado, ya que le habían cancelado la cita que tenía para ello en Madrid.

“Todo me pilló en Costa Rica. Decidí irme allí después de St. Petersburg para que me pusieran el visado en el pasaporte porque ya estaba acabado hacía tiempo y me habían cancelado una cita que tenía en Madrid antes de la primera carrera, cuando empezó todo. Antes de volver a casa intenté ir allí para que cuando regrese la normalidad esté preparado, porque entonces no tendré tiempo", cuenta.

"Estuve una semana allí con miedo porque no me podía ir sin el visado. De hecho, anunciaron que iban a cerrar la frontera un día antes de irme de allí. Estaba un poco preocupado… Tuve mucha suerte, porque ahora estoy escuchando que hay muchos que no pueden volver a casa".

Sobre sus posibilidades virtuales, el catalán deja claro que hay otros compañeros de parrilla que han sumado muchas más horas que él al volante del PC.

"El jueves y el viernes estuvimos todos en unas sesiones para comprobar que funciona todo. Intentaré estar preparado, hay gente que va muy rápido y que ya está en equipos de iRacing y que juegan muchísimo todo el año. Habrá que echarle horas para estar a su altura y, sobre todo, quedarse en pista. Es súper difícil cuando estás en un ordenador, porque las sensaciones no son las mismas y de repente se te va el coche", reconoce.

"Es una súper buena idea y lo que han hecho muy bien es que el setup va a ser el mismo para todos tanto para clasificación, como para carrera. Así, solo tendremos que preocuparnos de correr".

La cita se celebrará en el circuito virtual de Watkins Glen, después de que este fuera elegido en una votación en redes sociales por delante del Michigan International Speedway. Los participantes tendrán 10 minutos de clasificación previa al evento. La carrera durará cerca de 90 minutos y será retransmitida en directo por IndyCar.com y las redes sociales del campeonato.

Este primer evento precederá a otros cinco: Barber Motorsports Park (4 de abril), circuito a elección de los pilotos (11 de abril), circuito aleatorio (18 de abril), Circuito de Las Américas (25 de abril) y un circuito no IndyCar (2 de mayo). No habrá un campeón final, pero la IndyCar hará una donación a una de sus ONG.

Lista de inscritos para el IndyCar iRacing Challenge # Piloto Equipo 1 Josef Newgarden Team Penske 2 Scott McLaughlin Team Penske 4 Sébastien Bourdais Foyt Enterprises 5 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 7 Oliver Askew Arrow McLaren SP 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 10 Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 11 Kyle Kaiser Juncos Racing 12 Will Power Team Penske 14 Tony Kanaan Foyt Enterprises 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 18 Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 22 Simon Pagenaud Team Penske 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 26 Zach Veach Andretti Autosport 27 Alexander Rossi Andretti Autosport 28 Kyle Kirkwood Andretti Autosport 29 James Hinchcliffe Andretti Autosport 31 Felipe Nasr Carlin 41 Dalton Kellett Foyt Enterprises 48 Jimmie Johnson Jimmie Johnson Racing 55 Alex Palou Dale Coyne Racing 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing 88 Colton Herta Andretti Autosport 98 Scott Speed Andretti Autosport

