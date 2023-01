Rolex 24: Acura consigue la pole en un duelo ante Porsche The IMSA WeatherTech SportsCar Championship’s new GTP era has begun with a thrilling battle between Acura and Porsche for Rolex 24 Hours at Daytona pole position being resolved in the favor of Tom Blomqvist’s MSR Acura ARX-06.

Por: David Malsher Cargar el reproductor de audio GTP Debido al mal tiempo y a que sólo dos de los nuevos coches GTP salieron a pista en la sesión vespertina de dos horas del sábado, la categoría dispuso de 15 minutos más de preparación antes de la calificación. Sébastien Bourdais y Alex Lynn se instalaron en los Cadillac V-LMDh #01 y #02 de Chip Ganassi Racing, Nick Tandy y Felipe Nasr se hicieron cargo de los Porsche 963 de Team Penske, y Philipp Eng pilotó uno de los BMW M Hybrid V8 de Rahal Letterman Lanigan, Pipo Derani conducía el Cadillac de Action Express Racing, Ricky Taylor estaba al mando del Acura ARX-06 de Wayne Taylor Racing, mientras que el coche similar de Meyer Shank Racing estaba a cargo de Tom Blomqvist. Tandy fue el primero en entrar en el rango de los 95seg, con un 1min35.530seg, luego bajó la marca a 1:35.349seg, y después a 1:35.228. Luego Blomqvist y Nasr marcaron tiempos idénticos entre sí para empatar a 0.08seg, y a continuación Blomqvist se puso en cabeza con un 1:35.081 para el MSR Acura. Sin embargo, esa no fue la última tirada de dados, ya que Nasr superó la barrera de los 95seg con un impresionante 1min34.926seg alrededor de las 3.56 millas del trazado de Daytona. La sesión mostró que el Wayne Taylor Racing Acura (quinto en la general) fue el más rápido en el Sector 1, el Porsche 963 de Nasr fue el más rápido en el Sector 2, y el Acura de Meyer Shank fue el mejor en el Sector 3. Unos 75 minutos más tarde, después de que se clasificaran las categorías inferiores, los coches GTP volvieron a la pista para su sesión de clasificación de 20 minutos. Los dos Acura fueron los primeros en salir, y Taylor marcó 1min34.783s en su tercera vuelta y 1:34.295 en la cuarta. Blomqvist entró en boxes para montar neumáticos nuevos, mientras Taylor dejaba enfriar los suyos antes de marcar otro crono rápido: un impresionante 1:34.198. Nick Yelloly, en el BMW #25, se acercó a 0.9s, pero fue relegado a la quinta posición por Nasr, Tandy y su compañero de equipo Eng. Tandy había marcado los dos sectores más rápidos de todos en su siguiente vuelta, pero al frenar en la chicane de la parada de autobús -donde los pilotos de LMP2 habían informado de un fuerte viento de cola- Tandy perdió el control en la entrada en curva y golpeó el muro de neumáticos. Esto provocó la bandera roja y le costó al coche nº 6 sus dos mejores tiempos. Eso dejaba a los coches con una sola oportunidad de vuelta rápida, e iba a ser difícil presionar sin calentadores de neumáticos, pero Nasr hizo un excelente 1min34.114s para batir a Taylor... ¡sólo para ver su tiempo eclipsado por un 1min34.031s del MSR Acura de Blomqvist! Bourdais había permanecido inactivo durante la mayor parte de la sesión, pero salió de boxes decidido a marcar un 1min34.262s y situarse cuarto en la parrilla junto a Taylor, y a un cuarto de segundo de la pole. Su compañero de equipo Lynn saldrá quinto junto a Derani de AXR, mientras que los BMW de Eng y Yelloly fueron séptimo y octavo, a menos de un segundo de la pole. #52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre Photo by: Art Fleischmann LMP2 Con los amateurs a bordo para calificar, Steven Thomas lideró a los competidores a la pista y en los tiempos al principio, el piloto de TDS Racing bajó a un 1min41.813seg. Ben Keating, del PR1 Mathiasen Motorsports, se mostraba cada vez más frustrado justo detrás de él, y finalmente encontró suficiente aire despejado para marcar un 1:40.541 y ser el más rápido con 1.2s por delante de Francois Heriau en el segundo coche de TDS. Antes de que nadie pudiera recortar distancias, ondeó la bandera roja. Casi al mismo tiempo, Fred Poordad se había ido contra los neumáticos en la curva 6, llevándose un guardabarros delantero de su Proton Competition, mientras que John Farano había estrellado el Tower Motorsports que comparte con Scott McLaughlin, Josef Newgarden y Kyffin Simpson contra los neumáticos en la curva 7. Una vez recuperado el Oreca y reconstruido el muro de neumáticos, no hubo tiempo para reanudar la acción, por lo que Keating se hizo con la pole de la Rolex 24 en el atractivo coche de Wynn. #33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Lance Willsey, Joao Barbosa, Nico Pino, Danny Soufi Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images LMP3 Cameron Shields marcó una sólida referencia para Performance Tech Motorsports con un tiempo de 1min43.824s a siete minutos del final, pero le perseguían de cerca Dakota Dickerson de Andretti Autosport y Guilherme de Oliveira en el MRS GT #43. Nico Pino en el Sean Creech Motorsport se puso en cabeza, Dickerson respondió para hacerle sombra por 0.1seg, antes de que Pino bajara su mejor tiempo a 1min43.197seg. Shields se acercó a 0,16 segundos y se hizo temporalmente con la segunda posición. Dickerson hizo un valiente esfuerzo para desplazar a Pino de la primera posición, marcando su mejor tiempo en el sector 1, el mejor de todos en el sector 2, pero entonces el coche de Andretti perdió un par de décimas en el sector final y se quedó a 0.110 segundos, por lo que la pole fue para Sean Creech Motorsport. Shields conservó la tercera posición para Performance Tech, y De Oliveira fue cuarto, aunque a sólo 0,36 segundos de la primera plaza #57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje Photo by: Art Fleischmann GTD Pro y GTD Como novedad de este año, los equipos de GTD pudieron contar con sus pilotos Platino y Oro para correr la clasificación. Con 33 coches en total - nueve GTD Pro, y 24 GTD - la pista estuvo extremadamente ocupada. Los Acura NSX de Mario Farnbacher (Gradient Racing) y Kyle Marcelli (Racers Edge) se colocaron 1-2 a falta de 5min30s, pero un minuto más tarde Fabian Schiller de SunEnergy1 Racing colocó su Mercedes AMG GT3 en primera posición con un tiempo de 1min46.659s, con el coche similar del equipo Korthoff a solo 0.046s conducido por Mikael Grenier. De repente, Philip Ellis de Winward Racing marcó un 1min46.267s para hacer un Mercedes 1-2-3, y al tomar la bandera a cuadros amplió su ventaja a 0.219 con un 1min46.093. Schiller no tuvo respuesta, pero aventajó en 0,4 segundos a Grenier. Sorprendentemente, Maro Engel, de WeatherTech Racing, consiguió un 1-2-3-4 para Mercedes al liderar la clase GTD Pro, aunque fue sorprendentemente 0,7s más lento que el poleman de GTD. Los Aston Martin Vantage, que se habían mostrado tan fuertes en los entrenamientos, se vieron algo infrarrepresentados en el top 10. Ross Gunn (GTD Pro) y Roman De Angelis (GTD) colocaron sus coches de Heart of Racing en quinta y décima posición de la general, separados por el Acura de Marcelli, Ben Barnicoat en el Lexus RC F de Vasser Sullivan de GTD Pro, el Acura de Farnbacher y el McLaren 720S de Inception Racing de Marvin Kirchhofer. 2023 Rolex 24 Hours at Daytona qualifying times: Cla Nº Driver Car / Engine Time Delay Laps 1 60 Tom Blomqvist

Colin Braun

H.Castroneves

Simon Pagenaud Acura 1'34.031 8 2 7 Matt Campbell

Felipe Nasr

M.Christensen Porsche 1'34.114 0.083 6 3 10 Ricky Taylor

F.Albuquerque

Louis Delétraz

Brendon Hartley Acura 1'34.198 0.167 7 4 01 S.Bourdais

R.van der Zande

Scott Dixon Cadillac 1'34.262 0.231 4 5 02 Earl Bamber

Alex Lynn

R.Westbrook Cadillac 1'34.389 0.358 3 6 31 Pipo Derani

Alexander Sims

Jack Aitken Cadillac 1'34.608 0.577 6 7 24 Philipp Eng

Augusto Farfus

Marco Wittmann

Colton Herta BMW 1'34.723 0.692 6 8 25 C.De Phillippi

Nick Yelloly

S.van der Linde

Colton Herta BMW 1'34.846 0.815 7 9 52 Ben Keating

Paul-Loup Chatin

Alex Quinn

Nicolas Lapierre ORECA/Gibson 1'40.541 6.510 6 10 35 François Heriau

G.van der Garde

Josh Pierson

Job van Uitert ORECA/Gibson 1'41.751 7.720 6 11 11 Steven Thomas

Mikkel Jensen

Scott Huffaker

R.Van Kalmthout ORECA/Gibson 1'41.813 7.782 6 12 88 François Perrodo

M.Vaxivière

Julien Canal

Nicklas Nielsen ORECA/Gibson 1'41.942 7.911 5 13 04 George Kurtz

Ben Hanley

Matt McMurry

E.Gutiérrez ORECA/Gibson 1'41.951 7.920 6 14 51 Eric Lux

D.Defrancesco

Austin Cindric

P.Fittipaldi ORECA/Gibson 1'42.111 8.080 6 15 20 Dennis Andersen

Ed Jones

Anders Fjordbach

R.Marciello ORECA/Gibson 1'42.277 8.246 5 16 33 Lance Willsey

João Barbosa

Nico Pino

Danny Soufi Ligier/Nissan 1'43.197 9.166 9 17 36 Jarett Andretti

Gabby Chaves

Dakota Dickerson

Rasmus Lindh Ligier/Nissan 1'43.307 9.276 8 18 38 John DeAngelis

Chris Allen

Connor Bloum

Cameron Shields Ligier/Nissan 1'43.351 9.320 8 19 43 S.Álvarez

Alex Vogel

Guilherme Oliveira

Danial Frost Ligier/Nissan 1'43.557 9.526 8 20 74 Gar Robinson

Felipe Fraga

Josh Burdon

Glenn Van Berlo Ligier/Nissan 1'43.840 9.809 9 21 85 T.Bechtolsheimer

T.van der Helm

Luca Mars

Mason Filippi Duqueine/Nissan 1'43.883 9.852 7 22 18 Dwight Merriman

Ryan Dalziel

C.Rasmussen

Oliver Jarvis ORECA/Gibson 1'43.965 9.934 5 23 87 Yu Kanamaru

A.Serravalle

Nick Boulle

James Vance Duqueine/Nissan 1'44.237 10.206 8 24 13 Orey Fidani

Matthew Bell

Lars Kern

Moritz Kranz Duqueine/Nissan 1'45.822 11.791 9 25 57 Russell Ward

Philip Ellis

Indy Dontje

Lucas Auer Mercedes 1'46.093 12.062 7 26 17 Anthony Mantella

Wayne Boyd

Nicolás Varrone

Thomas Merrill Duqueine/Nissan 1'46.187 12.156 8 27 75 ?

Fabian Schiller

Axcil Jefferies Mercedes 1'46.312 12.281 7 28 32 Mike Skeen

Mikaël Grenier

Kenton Koch

Maximilian Götz Mercedes 1'46.705 12.674 7 29 79 Cooper MacNeil

D.Juncadella

Jules Gounon

Maro Engel Mercedes 1'46.784 12.753 8 30 23 Ross Gunn

Alex Riberas

David Pittard Aston Martin 1'46.825 12.794 8 31 93 Ashton Harrison

Danny Formal

Kyle Marcelli

Ryan Briscoe Acura 1'46.867 12.836 8 32 14 Jack Hawksworth

Ben Barnicoat

Mike Conway Lexus 1'46.923 12.892 8 33 66 Sheena Monk

Katherine Legge

Mario Farnbacher

Marc Miller Acura 1'46.960 12.929 8 34 70 Brendan Iribe

F.Schandorff

Ollie Millroy

M.Kirchhöfer McLaren 1'46.979 12.948 7 35 27 Roman De Angelis

Marco Sørensen

Ian James

Darren Turner Aston Martin 1'47.088 13.057 7 36 12 Aaron Telitz

F.Montecalvo

Kyle Kirkwood

Parker Thompson Lexus 1'47.361 13.330 7 37 3 Antonio García

Jordan Taylor

Tommy Milner Chevrolet 1'48.077 14.046 7 38 64 Ted Giovanis

Hugh Plumb

Matt Plumb

Owen Trinkler Aston Martin 1'48.081 14.050 8 39 63 A.Caldarelli

Mirko Bortolotti

Jordan Pepper

Romain Grosjean Lamborghini 1'48.233 14.202 8 40 47 Roberto Lacorte

G.Sernagiotto

Antonio Fuoco

A.Balzan Ferrari 1'48.309 14.278 6 41 19 R.Giammaria

Franck Perera

C.Schiavoni

Rolf Ineichen Lamborghini 1'48.432 14.401 8 42 95 Bill Auberlen

Chandler Hull

Bruno Spengler

J.M.Edwards BMW 1'48.505 14.474 6 43 1 Bryan Sellers

Madison Snow

Corey Lewis

Maxime Martin BMW 1'48.526 14.495 5 44 96 P.Gallagher

Robby Foley

Michael Dinan

Jens Klingmann BMW 1'48.756 14.725 6 45 44 John Potter

Andy Lally

Spencer Pumpelly

Nicki Thiim Aston Martin 1'48.820 14.789 8 46 16 Ryan Hardwick

Jan Heylen

Z.Robichon

Dennis Olsen Porsche 1'48.942 14.911 7 47 9 Klaus Bachler

Patrick Pilet

Laurens Vanthoor Porsche 1'48.977 14.946 7 48 83 Rahel Frey

Sarah Bovy

Michelle Gatting

Doriane Pin Lamborghini 1'48.991 14.960 7 49 78 M.Goikhberg

Loris Spinelli

Benjamín Hites

Marco Mapelli Lamborghini 1'49.075 15.044 7 50 21 Simon Mann

L.P.-Companc

Miguel Molina

F.Castellacci Ferrari 1'49.265 15.234 8 51 77 A.Brynjolfsson

Trent Hindman

Maxwell Root

Kévin Estre Porsche 1'49.358 15.327 8 52 92 David Brule Sr.

Alec Udell

Andrew Davis

J.Bleekemolen Porsche 1'49.373 15.342 7 53 62 A.P.Guidi

James Calado

Daniel Serra

Davide Rigon Ferrari 1'49.495 15.464 7 54 91 Alan Metni

Kay van Berlo

Jaxon Evans

Julien Andlauer Porsche 1'49.507 15.476 8 55 80 PJ Hyett

Seb Priaulx

Gunnar Jeannette

Harry Tincknell Porsche 1'49.644 15.613 8 56 8 John Farano

Scott McLaughlin

Josef Newgarden

Kyffin Simpson ORECA/Gibson 1'49.679 15.648 4 57 023 Onofrio Triarsi

Charles Scardina

Alessio Rovera

Andrea Bertolini Ferrari 1'49.763 15.732 8 58 53 Mark Kvamme

Trenton Estep

Jan Magnussen

Jason Hart Porsche 1'50.628 16.597 7 59 42 Don Yount

Jaden Conwright

Kerong Li

Alessio Deledda Lamborghini 1'50.873 16.842 8 60 55 Fred Poordad

Francesco Pizzi

James Allen

Gianmaria Bruni ORECA/Gibson 1'50.969 16.938 4 61 6 Mathieu Jaminet

Nick Tandy

Dane Cameron Porsche - - 3 compartidos Bet here Bet now Bet here Bet now Artículo Anterior Magnussen guardará reposo y no correrá en las 24 Horas de Daytona compartidos