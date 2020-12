Canossa Events compra Cavallino Inc.

Miami, 9 de diciembre de 2020.– Motorsport Network, la plataforma digital integral que es el destino de millones de aficionados al automovilismo y al deporte motor, confirmó este miércoles que su empresa de eventos automovilísticos de primera nivel, Canossa Events, ha adquirido la empresa estadounidense de eventos y medios de comunicación Cavallino Inc.

Con una prestigiosa reputación construida a lo largo de 42 años como el destino para los entusiastas de Ferrari, Cavallino tiene una revista bimestral y una web. Una versión digital de la revista se lanzará el próximo verano.

Cavallino también es el organizador de eventos históricos como el Palm Beach Cavallino Classic, que celebrará su 30º aniversario del 21 al 24 de enero de 2021. El Cavallino Classic es el evento automovilístico más grande de la temporada invernal y donde más de 400 Ferraris, con un valor total de 600 millones de dólares, se reúnen. También cuenta con la presencia de otros 120 automóviles clásicos únicos en exhibición, con un valor de 150 millones de dólares, durante el último día en el complejo turístico de Mar-a-Lago.

Cavallino encaja perfectamente con Canossa Events y el negocio general de Motorsport Network, que ha establecido un poderoso ecosistema de contenidos y eventos al servicio de una comunidad global para los propietarios y entusiastas de Ferrari.

El sitio web de Cavallino se beneficiará de una promoción cruzada con FerrariChat, la comunidad online más grande del mundo de Ferrari. También están presentes en la cartera Amalgam, el fabricante de modelos a escala de alta gama y el archivo Colombo, la colección privada más grande del mundo de imágenes de Ferrari dentro del deporte motor.

La integración y optimización de la web de Cavallino dará acceso a las versiones digitales de muchos artículos de Cavallino que tienen décadas de existencia. Estos artículos estarán disponibles en línea para los subscriptores de la revista así que en adelante, estos también tendrán una subscripción digital a Cavallino.com que les dará acceso a tan valioso contenido.

Canossa Events se creó en 2010 y es sinónimo de excelencia en eventos de carretera. La compañía organiza casi 300 eventos al año, incluyendo el legendario Modena Cento Ore, un rally de regularidad de carretera cronometrado de cinco días con el espíritu del antiguo Giro de Italia y el Tour de Francia, que recorre los impresionantes paisajes de Italia y que también incluye carreras en algunos de los circuitos más famosos.

Canossa es más conocida por sus rallies de coches históricos y sus eventos de supercoches que combinan modelos exóticos de colección, hospitalidad de primera clase y aventuras en carretera en algunos de los paisajes más pintorescos del mundo a través de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. La compañía tiene oficinas en Milán, Greenwich, Connecticut y Dubái.

John Barnes, presidente de Cavallino Inc., dijo: "He dedicado toda mi vida a construir la comunidad de Cavallino buscando transmitir toda la pasión por todo lo que es Ferrari y es un negocio con una reputación impecable. Recibí varias ofertas por este negocio, pero quería que fuera parte de un ecosistema que sirviera a la comunidad de Ferrari y donde tuviera la oportunidad de prosperar. En Luigi, el equipo de Canossa y el amplio grupo de Motorsport Network, he encontrado la plataforma definitiva dirigida por personas que comparten mi pasión y visión".

Luigi Orlandini, director general de Canossa Events, dijo: "Estoy encantado de dar la bienvenida a John y al equipo de Cavallino a Canossa. Compartimos la misma pasión por los coches clásicos y deportivos, y especialmente por el Cavallino Rampante. Esas ‘obras de arte sobre cuatro ruedas’ forman parte de la historia de la humanidad que datan desde finales del siglo XIX; nuestra misión común es preservar este patrimonio a través de las viejas y nuevas generaciones”.

“Mi sueño es llevar a Cavallino a nuevas alturas, creciendo en tamaño, calidad y presencia global, gracias a la ayuda de mi equipo de profesionales apasionados, y también gracias a las muchas sinergias que existen dentro de Motorsport Network”.