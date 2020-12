Motorsport.tv estrena el documental de la Race of Champions, 'On the Line'

Londres, 15 de diciembre de 2020.- Un nuevo documental que muestra los 30 años de la Race of Champions (ROC), en donde han participado estrellas como Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sebastian Loeb y muchos más, se ha estrenado como un vídeo bajo demanda en Motorsport.tv, la plataforma OTT de Motorsport Network.

On the Line lleva a los espectadores a los eventos del ROC a través de los años, dándole la voz a leyendas de las carreras como Schumacher, Kristensen y Coulthard quienes hablan sobre los diferentes desafíos del evento.

Utilizando el material de archivo de cada ROC que se ha disputado, el documental muestra el nacimiento y el crecimiento de la popularidad de la Carrera de Campeones, desde la profunda perspectiva de los pilotos que participaron.

Gracias a la audiencia encuestada por Motorsport Network, se obtuvo que a un 64 por ciento del público le gustaría ver más contenido tipo documental. A través del lanzamiento del canal dedicado al ROC dentro deMotorsport.tv, Motorsport Network está proporcionando más contenido de este tipo respondiendo a los comentarios hechos por la audiencia para perfeccionar la oferta de la plataforma.

Paralelamente, la ROC lanzará su propio canal dedicado en Motorsport.tv, siguiendo los pasos de otros fabricantes de automóviles así como de otros campeonatos que se han unido este año, incluyendo NASCAR, WRC, BTCC, Mercedes y Audi.

El canal de la Race of Champions se lanzará con el documental On the Line, pero a partir de 2021 y posteriormente ofrecerá paquetes de lo más destacado de los eventos y contenido de archivo de los 30 años que se ha desarrollado la prueba ofreciéndolo a una audiencia digital mensual de 56 millones de personas.

Motorsport.tv espera terminar el año 2020 con fuerza gracias al impulso que darán nuevos contenidos y canales en su plataforma OTT, mostrando el camino que el canal streaming digital continuará en el próximo año, a medida que Motorsport.tv se desarrolle como el destino de streaming preferido por los aficionados de los deportes de motor.

Fredrik Johnsson, presidente de IMP (Promotor de la ROC) dijo: "Estamos muy orgullosos del documental On the Line y estamos encantados de poder compartirlo con Motorsport Network para que lo distribuyan a su público enfocado en los deportes de motor. Motorsport Network tiene mucha experiencia en diferentes áreas digitales relacionadas con el automovilismo, y estamos seguros de que lo compartirán con la audiencia apropiada para mostrar nuestra historia y mejorar nuestro perfil antes de nuestro esperanzador regreso en 2021”.

James Allen, presidente de Motorsport Network, comentó: "Nos sentimos honrados de tener la oportunidad de compartir el estelar documental On the Line de la Race of Champion con nuestra comunidad de Motorsport.tv. Nuestra audiencia ha mostrado su deseo de tener más contenido con estilo de documental, acercándolos a los personajes y a la narración del deporte de una manera a la que normalmente no pueden acceder. La industria de la radiodifusión está cambiando muy rápidamente y esta asociación con la Race of Champions es otra fuerte demostración de que Motorsport.tv se está convirtiendo en el destino de streaming preferido por los aficionados al deporte motor. Además, tenemos algunos planes emocionantes para 2021 que aún no podemos esperar a compartir".