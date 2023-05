Un nuevo libro fotográfico repasa la experiencia dentro de Ferrari F1

Motorsport Images, la mayor colección del mundo de imágenes de automovilismo y deportes de motor, ha lanzado hoy un nuevo libro con muchos de los grandes nombres de la historia de Ferrari.

Ferrari: From Inside and Outside representa la primera colaboración entre dos fotógrafos legendarios de la Fórmula 1, Rainer Schlegelmilch y Ercole Colombo. El libro también incluye capítulos de Piero Ferrari y de importantes jefes de equipo de F1 de la historia de Ferrari, como Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri y Stefano Domenicali, actual director general de la Fórmula 1. También hay un capítulo del célebre periodista italiano y observador de Ferrari Leo Turrini sobre el periodo de mayor éxito de Ferrari en la década de 2000.

Stefan Johansson, Ferrari Fotografía de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

El libro ofrece una nueva visión de la diferencia entre la experiencia vivida dentro de Ferrari y la percepción desde fuera, combinando un intenso escrutinio y la adulación mundial de los aficionados. También explora el mito de Enzo Ferrari, cuya personalidad y visión crearon una marca que ha alegrado a decenas de millones de aficionados en todo el mundo.

La leyenda de Ferrari está ilustrada en las páginas de este libro por los maestros fotógrafos Schlegelmilch y Colombo, cuyas trayectorias comenzaron en la década de 1960 y se prolongaron hasta la década de 2010. El libro ha sido producido por Motorsport Images y parte de Motorsport Network, en colaboración con ACC Art Books, Rizzoli Lizard e Iconic Images.

Rainer Schelgelmilch es el fotógrafo de los fotógrafos; un artista con una mente inquisitiva, que captó las expresiones de los rostros de los pilotos como ningún otro fotógrafo y un innovador que fue pionero en las técnicas para captar la velocidad y el color de la F1. Inspirado por la fotografía de reportaje que popularizaron en el siglo XXth Henri Cartier-Bresson, Robert Capa y los fotógrafos de Magnum, Schlegelmilch hizo carrera en la F1 mirando desde fuera.

John Surtees, Ferrari 158, Richie Ginther, BRM P261 Fotografía de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ercole Colombo es lo último en información privilegiada. Ercole se ganó rápidamente la confianza de Enzo Ferrari y se convirtió en su fotógrafo. Estuvo dentro para capturar muchos momentos íntimos con el Commendatore y con pilotos icónicos de Ferrari como Gilles Villeneuve, Niki Lauda y Michael Schumacher.

El libro está editado por James Allen, que escribió dos libros con Michael Schumacher, incluida la biografía de 2007 "The Edge of Greatness". También coescribió la autobiografía de Nigel Mansell de 1995 "The People's Champion".

Extracto de Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari: "Tuve la oportunidad de conocer a Ercole Colombo muchas veces, no sólo en la Fórmula 1, sino en otros eventos relacionados con Ferrari. Siempre estaba allí. Ercole es un gran fotógrafo y siempre ha hecho un trabajo fantástico. Sus imágenes y su archivo formarán parte de la historia del automovilismo. Rainer Schlegelmilch también es un gran profesional. Me gustan especialmente las fotos antiguas en blanco y negro porque, cuando era más joven, solía hacer fotos en el Autódromo de Módena. Las imágenes en blanco y negro te dan una sensación artística. Me encantan las fotos en blanco y negro".

Michele Alboreto, Ferrari Foto: Ercole Colombo

Luca di Montezemolo, ex Presidente de Ferrari, dijo: "Ercole y Rainer han pasado mucho tiempo en la F1. Me gustan tanto desde el punto de vista profesional como humano. Y desde el punto de vista profesional, creo que en la historia de la Fórmula 1 moderna tienen un papel y una posición importantes."

Jean Todt, el director de equipo más exitoso de Ferrari, comentó: "Cuando hablamos de la diferencia de percepciones entre Ferrari desde dentro y Ferrari desde fuera, mi experiencia se desarrolló a lo largo de los años. Cuando llegué, la gente no tenía fe en mí porque era francés; no tenía experiencia en F1, así que pensaron: 'Vale, viene para uno o dos años, para ganar algo de dinero y marcharse'. Pero luego, con los años, se dieron cuenta de que estaba centrado porque estaba en la fábrica día y noche con el equipo, y me esforzaba de verdad".

"Hubo presiones para que me despidieran, pero cuando contrataron a Michael en 1996, aunque yo no le conocía muy bien, se dio cuenta de que yo estaba haciendo bien el trabajo y de que las cosas iban a ir bien. Alrededor de junio, cuando se especulaba con que me despedirían, Michael dijo: 'Si Jean se va, yo también me iré'. Y, claro, eso escandalizó a todo el mundo, así que dijeron: 'Vale, no vamos a despedirle'".

Stefano Domenicali, ex director de la escudería Ferrari de F1 y actual director general de la Fórmula 1, declaró: "Cada vez que hay una ocasión que celebrar en la fábrica o un momento que compartir, se vive no sólo con el equipo de carreras, sino también con la otra parte de la empresa, en el lado GT, porque Ferrari es toda una empresa, y es muy importante compartir este tipo de cosas. Todos sienten que, bajo la marca F1, son vistos como un equipo reconocido en todo el mundo. La empresa se toma muy en serio esa responsabilidad, la de ser vista como un modelo para la industria italiana en todo el mundo.

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Foto: Ercole Colombo

"Prácticamente todo lo que aprendí de mi época en Ferrari ha influido en mi forma de trabajar hoy como Director General de la F1. Fue muy importante para mí, y estoy muy agradecido a la gente de Ferrari que me inspiró durante ese periodo de mi crecimiento."

Para más información y para comprar Ferrari: From Inside and Outside, visite https://www.dukevideo.com/prdACC2105/Ferrari-From-Inside-and-Outside-HB