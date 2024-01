Usain Bolt pilota un Fórmula E en el ePrix de México

Usain Bolt, el múltiple medallista olímpico, realizó este viernes en el ePrix de la Ciudad de México una exhibición a los mandos del coche de carreras GenBeta de la Fórmula E, esto poco antes del inicio de la primera sesión de entrenamientos.

Bolt llegó vestido en un uniforme negro e hizo el reconocimiento al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez en diferentes recorridos con el coche de seguridad antes de colocarse el guante, el casco y subirse al GenBeta, el coche que batió el récord mundial de velocidad en una pista cubierta en más de 50 km/h al alcanzar los 218.71 km/h en el centro ExCel de Londres.

El jamaiquino estuvo acompañado por Jake Dennis, actual campeón de la categoría e integrante del equipo Andretti, así como por el expiloto David Coulthard.

"Es como un cohete sobre ruedas", dijo Bolt después de alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2.89 segundos en el circuito mexicano.

Photo by: FIA Formula E Usain Bolt conduce el GENBETA de Fórmula E

“Tener la oportunidad de conducirlo fue una experiencia alucinante. La potencia desde el principio fue toda una sorpresa y la adrenalina que se siente está a otro nivel”.

"Conducir este coche no se parece a nada que haya experimentado antes. Me dijeron que en cuanto lo conduces, no quieres parar ni bajarte y tenían razón. Lo haría todos los días si pudiera. Si consigo hacerlo más tiempo, sin duda iré más rápido".

El GenBeta está basado en el actual coche Gen3, pero cuenta con modificaciones principalmente en la salida de potencia de la batería, que ofrece hasta 400 kW, 50 kW más respecto al coche que debutó la temporada pasada, además de tener un neumáticos especial y un paquete aerodinámico más refinado para obtener el máximo potencial.

“Usain batió el récord mundial hace 15 años, y nadie se ha acercado a superarlo desde entonces. Hoy ha venido a nuestra carrera con la misma determinación y confianza para salir de su zona de confort, subirse a nuestro increíble coche de carreras y ver lo que podía hacer. También me ha preguntado si puede volver mañana y ver si puede ir aún más rápido", expresó Jeff Dodds, Director Ejecutivo de la Fórmula E tras la exhibición.