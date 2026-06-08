Di Giannantonio: "No entiendo cómo siguen pasando estos accidentes"

Sigue coleando el accidente múltiple que tuvo lugar en la salida del Gran Premio de Hungría de MotoGP. Por más que Jorge Martín ya haya pedido disculpas a todos los involucrados, lo cierto es que se trató de un incidente grave, que tuvo excesivas consecuencias para varios pilotos, de su marca, pero también de Ducati.

El campeón del mundo de 2024 perdió el control de su Aprilia en la primera curva de la carrera larga en Balaton Park, provocando una montonera en la que se llevó por delante a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, a Raúl Fernández, a Fermín Aldeguer y a Fabio Di Giannantonio.

Todos acabaron en el suelo, pero entre ellos, el único que no abandonó y pudo volver a pista fue el italiano del VR46. 'Diggia' se vio, evidentemente, último, pero no perdió tiempo al reemprender la marcha, y eso le ayudó en su remontada. El romano mostró un gran ritmo de carrera, y de hecho logró puntuar, con una gran duodécima posición dadas las circunstancias, quedando incluso por delante de su compañero de garaje, Franco Morbidelli.

Di Giannantonio quiso sacar el lado positivo en sus declaraciones postcarrera en DAZN: "Estoy súper contento del rendimiento que he tenido, y súper agradecido al equipo, porque me hicieron un cambio justo para la carrera y estaba todo perfecto. Creo que teníamos una gran moto, para poder luchar por el podio. Cuando he acabado, he visto que en la segunda vuelta estaba a 20 segundos. Y he terminado a 28. Así que con 8 segundos estaría ya tercero. Esto me da motivación, pero también me duele un poquito. Al menos, estoy feliz de que yo estoy bien, y de que todos los involucrados en el accidente lo estamos".

Sin embargo, al ser preguntado por el accidente, el corredor de Ducati elevó el tono y criticó que sigan pasando estas cosas, achacando a Martín un exceso de ganas para ser los primeros compases.

"Desde la moto, no me esperaba el accidente. Simplemente, me he encontrado en el suelo. Seguramente se podría haber evitado. Siempre igual, yo no entiendo cómo siguen pasando estas cosas, cuando vemos incidentes increíbles, y aún tenemos la cosa de arriesgar mucho, en un momento en el que puedes ganar mucho, pero también perder".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Con todo, creo que todos hemos tenido suerte, hemos sido afortunados, porque al final estamos todos bien. Ahí están 150 o 160 kilos de moto, que van unas contra las otras, y te matan. Así que, sinceramente, no entiendo por qué aún siguen pasando estas cosas", prosiguió.

En la clasificación general, ahora Di Giannantonio se mantiene tercero, a 42 puntos de Bezzecchi y a 22 de Martín, pero tiene a Pedro Acosta más cerca, a 6, y también a Marc Márquez, a 30.

"En términos de campeonato, aún faltan muchísimas carreras. Y estas cosas pasan, un fin de semana malo. Está mal, porque teníamos el ritmo, pero pasa. Cuando he vuelto a pista, solo pensaba en pilotar al máximo para tener datos para la próxima carrera. Cuando he visto que me acercaba al grupo, he pensado, 'vamos a creer'. Y no muchísimo, pero algunos puntos hemos salvado", cerró el #49.