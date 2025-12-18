¡La Fórmula E llega a Roblox! Emocionantes carreras eléctricas

La Fórmula E y Feenix han anunciado este jueves la unión de la categoría 100% eléctrica con el popular videojuego Roblox, en el que han lanzado la "Formula E: Electric Lap".

Electric Lap transformará las carreras eléctricas del videojuego Roblox, que ahora transladará a los jugadores al mundo de la Fórmula E, con un modo de carreras callejeras inspirado en conceptos como el Modo Ataque o la gestión y recuperación de energía, así como las estrategias y paradas en boxes.

En Roblox aparecerán cuatro generaciones de coches de Fórmula E, todos los que han tenido, desde el primer GEN1 hasta el último GEN4, el actual. Aparecerán equipos oficiales del pasado y del presente, como Porsche, Jaguar o Nissan, y además se podrá competir en circuitos reales como el de Londres, Miami o Tokio. Se podrán desbloquear decoración, objetos de avatar y objetos UGC transferibles, y habrá disponibles carreras multijugador de estilo urbano donde habrá que gestionar la energía.

La Fórmula E admite que el objetivo es acercar su campeonato a las generaciones Z y Alpha, desde niños hasta justo antes de la treintena de edad. Con su llegada a Roblox, la Fórmula E busca un nuevo punto de entrada para que los jóvenes fans descubran la emoción de la categoría de manera interactiva, y espera que su particular manera de ver las carreras llegue a millones de jugadores.

Además, desde la temporada 2025/2026 en adelante, irán desarrollando esta asociación, con nuevos circuitos, contenidos y eventos en tiempo real cuando sean las carreras del mundial.

"La Fórmula E siempre ha superado los límites y ha desafiado lo que es posible en el automovilismo, y el lanzamiento de Electric Lap en Roblox lleva esa misión aún más lejos. Estamos abriendo la puerta a millones de jóvenes jugadores para que descubran la emoción de las carreras eléctricas a través de un juego divertido y realmente creativo. Estoy realmente entusiasmado con esta colaboración y estoy deseando verlo evolucionar a lo largo de esta próxima temporada", comentó Jeff Dodds, director ejecutivo de la Fórmula E.

Por su parte Michelle Pérez Barrous, Directora General de Feenix Studio, declaró: "La Fórmula E es una de las marcas deportivas más innovadoras del mundo y llevar esa energía a Roblox es una combinación perfecta. La generación Z y la generación Alpha crean afición a través del juego, mediante mundos que pueden crear, comunidades a las que pertenecen y experiencias a las que vuelven".

"Nuestro objetivo con Electric Lap era trasladar el ADN estratégico y sostenible de la Fórmula E a algo que los jugadores pudieran sentir: la gestión de la energía, las decisiones tácticas, los circuitos urbanos y la cultura del paddock. Roblox es donde ya vive esa generación, y estamos encantados de ayudar a la Fórmula E a encontrarse con ellos allí de una forma segura, moderada y genuinamente inmersiva".