Una votación decidirá si los pilotos pueden correr en Berlín y Spa

El plazo para la votación electrónica finalizará el sábado a las 16:00 horas, lo que determinará si se puede eludir el reglamento de la FIA que impide correr a determinados pilotos en la capital alemana. La singular situación en la que coinciden las 6 Horas de Spa-Francorchamps del WEC y el ePrix de Berlín en la Fórmula E el 11 de mayo, provoca que varios pilotos tengan que elegir entre una u otra, además de que al día siguiente se celebrará otra carrera en la categoría eléctrica, por lo que quienes compitan en Bélgica tendrían la oportunidad de volar hacia Alemania.

Sin embargo, la normativa de la federación internacional hace que la prueba germana se considere como una única a pesar de dividirse en dos carreras, lo que hace que los equipos no puedan modificar sus alineaciones. Por ese motivo, a través de la votación, si se llega a una decisión unánime de las once escuderías, todo podría cambiar.

Un comunicado de la FIA decía: "Dado que el ePrix de Berlín es una competición que consta de dos carreras, tal y como se establece en el artículo 5.5, no se autoriza un cambio de piloto una vez finalizadas las verificaciones administrativas, salvo en caso de fuerza mayor y con la autorización de los comisarios, de conformidad con los artículos 19.1 y 24.15".

"Por lo tanto, es necesario conceder a esos pilotos una autorización especial y es necesario el acuerdo unánime de los competidores", continuó el escrito de la federación internacional.

Siete pilotos están en problemas porque coinciden las dos rondas de la Fórmula E y el WEC. Los dos del Envision, Sebastien Buemi y Robin Frijns, los de DS Penske, Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne, los de Mahindra, Nyck de Vries y Edoardo Mortara, y Nico Muller en Abt son quienes esperan encontrar la solución.

Tanto Jean-Eric Vergne como Stoffel Vandoorne confirmaron que darían prioridad al campeonato de monoplaza sobre el de resistencia en caso de coincidir, mientras que Edoardo Moratara parece que también priorizará la cita alemana. Eso deja a los otros cuatro sin saber lo que pasará con ellos, pero parece que competirán en Spa-Francorchamps.

El director de Envision, Sylvain Filippi, declaró a Motorsport.com antes de la votación: "Creo que es un poco dispararnos en el pie al coincidir. Dicho de ese modo, no veo muchas ventajas coincidiendo, pero sí muchas desventajas, porque muchos pilotos disfrutan haciendo dos carreras, pero porque son divertidas de formas diferentes".

"Me sentiría un poco decepcionado a largo plazo si siguiera ocurriendo porque significaría que no tendríamos tantos pilotos en cada campeonato que son tan increíbles de ver y con los que trabajar", dijo. "El año pasado nos hicieron creer que la situación se solucionaría, pero no fue así, lo cual fue decepcionante".

Es la segunda vez en una década que los calendarios de la Fórmula E y el WEC coinciden en el mismo fin de semana. La otra vez sucedió con el ePrix de Nueva York, que se celebró al mismo tiempo que las 6 Horas de Nurburgring, y Sebastien Buemi le dio prioridad a esta última, lo que le costó la oportunidad de defender su corona de la categoría.

Aún no se ha hecho oficial la fecha en la que se anunciará el resultado de la votación electrónica, por lo que habrá que esperar hasta que le federación internacional se pronuncie.

