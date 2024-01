Buen comienzo de temporada para DS Penske en la Fórmula E 2024

Al igual que el resto del equipo, tras unas positivas sesiones de simulador, Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne llegaron al circuito Hermanos Rodríguez de Ciudad de México con unas intenciones bastante claras; sumar los máximos puntos posibles.

"Hemos trabajado sin descanso y tenemos motivos para creer en nosotros mismos", comentó Stoffel Vandoorne antes de la carrera. "Por supuesto, sabemos que nuestros rivales también han progresado, pero hemos aprendido muchísimo en nuestro primer año con el Gen3. Sentimos que el equipo está decidido y es más fuerte, eso nos da un comienzo positivo en el campeonato".

Este fin de semana, aparte del hecho de que era la primera carrera de la campaña, había algunos elementos clave a tener en cuenta. En primer lugar, la situación geográfica del circuito: situado a 2.200 metros de altitud, la composición del aire de Ciudad de México es un poco más pobre en oxígeno. Eso reseca el organismo, puede provocar dolores de cabeza y afecta a la calidad de la refrigeración de los coches.

También es un lugar donde las temperaturas varían mucho. "Entre los entrenamientos a las 7:30 de la mañana y la carrera por la tarde, puede haber una diferencia de temperatura muy grande", dijo Vandoorne. "La pista también cambia mucho y hay que hacer una clasificación lo mejor posible para tener opciones de acabar bien colocado".

Crónica de la carrera: Fórmula E E-Prix de México: Wehrlein conserva la victoria tras ser investigado

La ciencia de las carreras en la Fórmula E

La primera sesión de entrenamientos libres (viernes por la tarde), interrumpida con dos banderas rojas, no permitió que se pudiese ver una jerarquía inicial. Así que, a la mañana siguiente, tras algunas vueltas de calentamiento, todos terminaron de configurar la puesta a punto de los monoplazas.

Durante esa sesión, los tiempos bajaron mucho y estuvieron cerca de la pole del año pasado, pero a más de un segundo del récord del circuito. Vandoorne y Vergne, quinto y octavo, se quedaron a menos de medio segundo del tiempo de referencia, lo que sugiere que los pilotos de DS Penske fueron prudentes.

En la clasificación, Vandoorne pasó a cuartos de final, pero JEV se quedó a 13 centésimas de segundo. Finalmente, uno fue octavo y el otro décimo en la parrilla de salida, pero los dos pilotos de DS hicieron una carrera inteligente, en la que Vergne consiguió ganar cuatro puestos y cruzar la línea de meta en la sexta posición.

"Estoy contento con los progresos que he hecho con el modo carrera de mi coche", dijo JEV tras la E-Prix. "No lo hice demasiado bien en la clasificación, pero recuperamos cuatro puestos gracias a nuestra buena estrategia durante la carrera. Es una lástima que no se pueda adelantar fácilmente en este circuito con este tipo de coche, porque tenía un ritmo y una energía que podrían haber resultado en una mejor posición en la meta".

El octavo puesto de Vandoorne también merece ser destacado, ya que el campeón del mundo de 2022 inició este fin de semana una nueva asociación de trabajo con Kyle Wilson-Clarke, antiguo ingeniero de carrera de Porsche con Pascal Wehrlein, que fichó por DS Penske a principios de enero. Mantener su posición de salida, a pesar de que los dos llevan trabajando juntos unos pocos días, también es un buen augurio para el resto de la temporada.

Dentro de quince días, la Fórmula E volverá al circuito de Diriyah, en las afueras de Riad (Arabia Saudí), para dos carreras que comenzarán a última hora de la tarde, una vez haya caído la noche.