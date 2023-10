Aplazado el segundo día de test de Fórmula E tras el incendio en Cheste

Una pequeña explosión, que en teoría fue de una batería, tuvo lugar en el garaje del proveedor de baterías de la categoría WAE (anteriormente conocido como Williams Advanced Engineering) justo antes de la una del mediodía del martes.

El personal de los equipos, así como los periodistas allí presentes, fueron rápidamente evacuados del circuito mientras el área fue acordonada en el Circuito Ricardo Tormo y la Fórmula E confirmó que "el Equipo de Respuesta a Incidentes en la pista actuó de inmediato para contener el contratiempo".

El campeonato además añadió que una persona había sido "evaluada por médicos y transportada al hospital para controles preventivos". Posteriormente, la sesión de tres horas que se iba a disputar la tarde del martes fue cancelada para "permitir que el área vuelva a tener condiciones de trabajo seguras", mientras el resto de pruebas de esta semana quedó en duda.

Los organizadores del campeonato eléctrico confirmaron por la tarde que no se celebrarían las dos sesiones de tres horas previstas inicialmente para el miércoles.

Ahora, el día de prensa originalmente programado para el jueves se adelantó al miércoles con la esperanza de que la acción en la pista pueda reanudarse al día siguiente.

Un comunicado de la Fórmula E decía así: "En respuesta a un incidente ocurrido hoy durante los test de pretemporada de la Fórmula E en Valencia cuando un incendio causó daños a un garaje en el pitlane, la actividad de pruebas en pista no continuará mañana miércoles".

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Smoke from the pit lane causes an evacuation