Lo bueno, lo malo y la polémica del regreso de la Fórmula E a China

"Podría estar a punto de trompear y entonces tienes 22 coches parados en la pista y todos parecemos un poco tontos". Los comentarios del director del equipo Andretti, Roger Griffiths, durante la primera sesión de entrenamientos previos al doble E-Prix de Shanghai reflejaban lo que muchos sentían.

No habían transcurrido más de cinco minutos de la FP1 cuando las banderas rojas entraron en acción y las cámaras de televisión no tardaron en captar la extraña imagen de cinco coches parados en la pista.

Entre ellos estaban los dos Porsche de Pascal Wehrlein y Antonio Felix da Costa, los dos ERT de Dan Ticktum y Sergio Sette Camara, así como el Mahindra de Nyck de Vries. El hecho de que coches de tres equipos diferentes sufrieran aparentemente el mismo problema con sólo unos instantes de diferencia significó inmediatamente que se trataba probablemente de un problema con un componente global.

Se relacionó con el nuevo software que el proveedor de baterías WAE había instalado en los coches antes de Shanghái, y la causa estaba relacionada con un ajuste de seguridad en el que el umbral estaba demasiado bajo, lo que significaba que se activaba en y provocaba que los monoplazas quedasen parados en la pista.

Casi 50 minutos después, y con el software anterior en todos los coches, la carrera se reanudó sin más incidentes durante los dos días siguientes. No era ni mucho menos la situación ideal, pero al menos se produjo probablemente en el mejor momento y no en plena carrera, lo que habría sido desastroso. Y, como señaló Griffiths, fue pura suerte que no hubiera más coches afectados. Aun así, no fue una buena imagen para el campeonato de monoplazas eléctricos, aunque muchos ni tan siquiera se dieron cuenta dadas las diferencias horarias con Europa.

Se había hablado mucho antes de la primera visita de la Fórmula E al Circuito Internacional de Shanghái sobre el estilo de carrera que tendría lugar en la versión modificada del trazado de F1, con el sector 1 antes de volver a la recta de meta en a través de un atajo.

La Fórmula E ofreció algunas carreras interesantes en el circuito de Shanghái Foto de: Andreas Beil

La infame carrera en pelotón que se ha convertido en un elemento básico de la era Gen3 se esperaba que fuese similar a la de Misano. Y, aunque hubo varias luchas constantes en el pelotón, en el ecuador de ambas carreras estaba claro que se trataba de batallas tácticas centradas en la posición en pista.

Mitch Evans consiguió su segunda victoria de la temporada con un adelantamiento en la última vuelta a Wehrlein en la primera carrera, mientras que la victoria de da Costa en la segunda se produjo tras una carrera bien gestionada bajo un calor sofocante, en una competición más "normal" que debería haber aplacado a los tradicionalistas del automovilismo.

Se ha criticado mucho el tipo de carreras que suele ofrecer la Fórmula E, con un estilo de correr "en pelotón" más parecido al que se ve en los óvalos estadounidenses y que crea una actitud de "lo amas o lo odias" entre los aficionados.

Pero no se puede negar que el formato de clasificación de la Fórmula E es uno de los mejores actualmente en el automovilismo. Con la parrilla dividida en dos grupos, cuatro pilotos de cada uno avanzan a los duelos en los que se enfrentan en pista al mismo tiempo a través de las etapas de cuartos de final, semifinales y final.

El hecho de que Jake Hughes consiguiera la pole para la segunda carrera del fin de semana por un margen de 0,001s, o 3cm, fue un magnífico increscendo de la sesión, ya que los aficionados vieron en tiempo real toda su batalla con Stoffel Vandoorne.

Pero, mientras que la acción en pista había sido frenética en China, el ritmo de los comisarios estaba notablemente más estancado. Tras negarse a intervenir en la batalla entre Evans y Wehrlein en la primera carrera, los comisarios decidieron investigar un incidente en el que el de Porsche había atajado/cortado la penúltima curva.

Evans fue uno de los frustrados por las decisiones de los comisarios. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Tras anunciar inicialmente una investigación errónea antes de rectificar, se llegó a un veredicto de no tomar medidas varias horas después de la bandera a cuadros, lo que permitió a Evans conservar su victoria, a pesar de estar "molesto" por el hecho de que Wehrlein finalmente saliese impune.

A pesar de la decisión tomada, los medios de comunicación internos de la Fórmula E, los relaciones públicas de los equipos y todos los allí presentes o telespectadores fueron incapaces de asegurar oficialmente dónde había terminado cada piloto, ya que hubo que esperar hasta el día siguiente y 16 horas después de la carrera para que se publicara la clasificación final.

Eso ocurrió después de que se reabriera una investigación sobre Oliver Rowland tras un rifirrafe con el piloto de Nissan por parte de DS Penske. Rowland había sido absuelto inicialmente de sacar de pista a Jean-Eric Vergne, antes de sugerir en las entrevistas con los medios que sí lo había hecho.

Los comisarios no dispusieron de todas las imágenes necesarias el sábado debido a los problemas para acceder al material en Londres, lo que supuso un retraso casi vergonzoso hasta que otro veredicto para no tomar medidas permitió ratificar el resultado final.

La posibilidad de un adelantamiento en la última vuelta para lograr la victoria había quedado olvidada, y posiblemente ni siquiera le importó, ya que las decisiones fuera de pista volvieron a ser un tiro en el pie para el campeonato.

En un momento en el que la Fórmula E está ofreciendo carreras tan divisivas y una batalla por el título que parece que caerá en manos de Nick Cassidy, incluso antes de la última ronda, lo último que necesita son más problemas técnicos y decisiones prolongadas de los comisarios antes del final de la temporada.