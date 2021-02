"Vi a Lynn volando como un avión por encima de mí, horrible"

Mahindra Racing tranquilizó a todos el sábado por la noche cuando confirmó que su piloto Alex Lynn había recibido el alta del hospital tras los resultados de las pruebas que le hicieron.

El británico estaba luchando con el piloto de Jaguar Racing Mitch Evans por el 14º puesto a falta de tres vueltas para la meta, cuando ambos chocaron en la zona de frenada de la curva 18, que fue durante todo el fin de semana el principal punto de adelantamiento en el circuito de Riad.

Eso mandó a Lynn por los aires y boca abajo antes de que patinara sobre el asfalto y se detuviera entre la barrera TecPro y el muro exterior, volcado.

Evans explicó su perspectiva a Motorsport.com: "No fue un accidente agradable. Básicamente, estaba defendiéndome duro de Alex en la [curva] 18 y se acercó mucho al muro".

"No aflojó. ¿Había espacio? No estoy seguro, tengo que ver la repetición. Espero que lo hubiera y yo no hiciera nada malo".

"Pero me golpeó la rueda trasera y tuvo un accidente como el de un avión. Fue realmente horrible".

Evans también abandonó, y tras salir el Safety Car, la bandera roja dio por concluida la carrera a tres minutos para el final después.

Hablando de la condición de Lynn, Evans dijo a Motorsport.com: “He hablado con él".

"Parece estar bien, pero le han llevado al hospital como precaución para asegurarse de que no tenga nada después de que el impacto haya pasado".

“En un momento pude verlo volando por encima de mí. Fue terrible. Pero lo importante es que está bien".

“Le vi chocar contra la pared y me acerqué a él para asegurarme de que estaba bien. Nunca quiere ver ese tipo de cosas, y menos cuando es un amigo. No quieres que a nadie le pase".

“Veremos las repeticiones, pero creo que es un incidente de carrera, estábamos luchando duro".

Lynn fue el segundo piloto que tuvo que ir al hospital, ya que Edoardo Mortara fue ingresado después de un fallo en los frenos durante los entrenamientos libres, lo que hizo que prohibieran a Mercedes y a su equipo Venturi disputar la clasificación mientras la FIA buscaba la causa del accidente.

Mortara dijo: “Me siento bastante bien. Mentiría si te dijera que estoy perfectamente bien. De hecho, me duele".

"Pero estoy agradecido de no tener lesiones graves. Es un sentimiento que me gustaría olvidar".

“Me sentí como un pasajero. No había nada que pudiera hacer. Ya no tenía frenos. Para ser sincero, pensé que todo se acababa para mí".