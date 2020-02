Vídeo: un tres veces ganador de Le Mans, con un F1 sobre hielo

Hans-Joachim Stuck disfrutó el pasado domingo de uno de sus pilotajes más inusuales. "Strietzel" se puso al volante del Fórmula 1 March-Cosworth de 1974, e hizo las delicias de quienes se acercaron a disfrutar de la GP Ice 2020.

El equipo Jägermeister Racing Team hizo posible la aparición del Fórmula 1 histórico con motor 480 CV Cosworth-V8 . Y además del March 741 con el que Stuck disputó el GP de Mónaco, se vio un Porsche con la histórica decoración naranja (foto que abre el artículo).

Para rodar sobre el hielo, al coche no solo se le subió la altura, sino que también se le equipó de espectaculares dobles neumáticos en el eje trasero, con clavos, lo que debería llevar los al hielo.

Una experiencia que estuvo a punto de arruinarse. Y es que las primeras vueltas del coche iban a ser el sábado por la noche, pero no pudieron arrancar el coche por un problema eléctrico. "Me tiré tanto tiempo emocionado para que luego pasara eso. Me quedé totalmente decepcionado", admite Stuck.

Pero los mecánicos del equipo lograron que el monoplaza funcionara al día siguiente. Y Stuck no solo pudo hacer feliz al público, sino también a sí mismo. "Muchas gracias a Jägermeister por hacer esto posible. Un Fórmula 1 sobre hielo. Estoy completamente feliz. Para mí, este será sin duda el mejor día del año", dijo la leyenda del automovilismo, de 69 años.

