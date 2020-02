Campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016, Nico Rosberg pasó sus primeras cuatro temporadas con Williams, de 2006 a 2009, tras llevarse el título de GP2. Una etapa en la que tuvo mucho menos éxito que los siguientes siete años en Mercedes, con solo dos podios en 70 grandes premios.

La primera temporada de Rosberg fue especialmente difícil. Solo sumó cuatro puntos y estuvo por debajo de su experto compañero de equipo Mark Webber. Su accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Alemania, con un trompo que acabó en el muro, pareció haber agotado la paciencia del director técnico Sam Michael.

"Una vez, Sam Michael me llamó después de una carrera en Hockenheim y me dijo: 'Nico, fuiste completamente inútil este fin de semana", recuerda con una sonrisa Rosberg en Auto Motor und Sport. "¡Es difícil aceptar eso!".

Accident pour Nico Rosberg, Williams FW28 Photo de: Mark Capilitan Nico Rosberg, Williams FW28 Cosworth, discute avec Sam Michael, directeur technique Williams Photo de: LAT Images

Rosberg también provocó la ira del director de ingeniería Patrick Head, durante una temporada 2008 donde solo dos destellos del alemán permitieron que el equipo brillara, con dos podios en Australia y Singapur.

"Fue en la clasificación de Melbourne, entre la Q1 y la Q2", explicó. "Patrick Head se me acercó, abrió mi visor del casco y me gritó: 'Nico, si sigues conduciendo así, ¡te cargarás nuestro negocio!'. Y cosas de ese tipo. El coche no iba bien en absoluto. Era mi tercer año".

"Fueron completamente despiadados. No sentían nada por los seres humanos. Probablemente estaban acostumbrados a tipos como Alan Jones [Campeón del mundo en 1980 con Williams] o mi padre [Keke Rosberg, coronado en 1982]. Después del discurso de Patrick, logré clasificarme séptimo, pero no fue por él".

Y cuando se le preguntó si se acostumbró rápido a ese tipo de personajes, Rosberg concluyó: "No, no te acostumbras tan fácilmente. Solo ahora, mucho más tarde, puedo sonreír al respecto. Antes eran héroes para mí, héroes muy grandes. Ahora, cuando lo pienso, los veo como personas normales. Pero cuando llegué allí, me parecían fuera de lo común. Especialmente Sam Michael. Era un líder total, alguien que impone respeto".

Galería Lista Dos carreras paralelas 1 / 69 Desde los tiempos del karting hasta la actualidad, la vida automovilística de Lewis Hamilton y la de Nico Rosberg ha ido casi siempre en paralelo. Dos viejos amigos, compañeros...y rivales. La foto es del año 2000, de su etapa en el campeonato europeo de la Fórmula A. A cuatro ruedas desde siempre 2 / 69 Hijo de piloto de Fórmula 1, Nico Rosberg ha pasado su vida conduciendo, desde los seis años. Pese a ser alemán y haber competido parte de su carrera bajo bandera finlandesa, Nico Rosberg creció en Mónaco y comenzó a competir en Francia. Como el resto de pilotos, su primera experiencia fue en los karts, como podemos ver en esta foto del año 2000. 2002: Debut en monoplazas en la Fórmula BMW ADAC 3 / 69 Foto de: BMW AG La primera aparición de Nico Rosberg en un campeonato de monoplazas fue en la Fórmula BMW, ligada a la marca germana. En la foto aparece con Ralf Schumacher, piloto del equipo aquel año. 2002: Campeón de la Fórmula BMW ADAC 4 / 69 Foto de: BMW AG Rosberg llegó al mundo de los monoplazas y venció. Su exitoso año concluyó con nueve triunfos y siendo campeón. 2002: El campeón de BMW 5 / 69 Foto de: BMW AG Nico Rosberg posó con el BMW Williams FW24 de 2002 y con el Williams FW08 con el que su padre, Keke Rosberg, fue campeón en el año 1982. 2002: Un test de premio 6 / 69 Foto de: BMW AG De hecho su padre estuvo presente en su primer test, en diciembre, que fue un premio a su gran temporada. Se convirtió en el piloto más joven en subirse a un Fórmula 1. 2003: Paso a la Fórmula 3 7 / 69 Foto de: Elmar Vat El siguiente año, Nico disputaría las Euroseries de la Fórmula 3 con el Team Rosberg, el equipo de su padre. Consiguió una victoria y fue octavo en la clasificación general. 2003: Macao 8 / 69 Foto de: Stella-Maria Thomas Con él coincidió en el GP de Macao, ¿Os suena? 2003: Más test con Williams 9 / 69 Foto de: BMW AG Rosberg volvió a subirse al Williams BMW de Fórmula 1. 2004: Fórmula 3 10 / 69 Foto de: Stella-Maria Thomas Repitió en la Fórmula 3 Euroseries en 2004, donde en esa ocasión fue 4º en la general con tres triunfos. 2004: Macao 11 / 69 Foto de: Stella-Maria Thomas Su carrera no se separaba de la de Lewis Hamilton, su rival en F3, junto al que ríe en la rueda de prensa del GP de Macao 2004. 2005: Debut en GP2 12 / 69 Foto de: GP2 Series Media Service Con el equipo ART, Nico Rosberg dejaba la F3 y pasaba a la GP2. 2005: Exitosa temporada en GP2 13 / 69 Foto de: GP2 Series Media Service 5 victorias, 4 poles y 12 podios fueron su balance en su primer año en GP2. 2005: Campeón de las GP2 Series 14 / 69 Foto de: GP2 Series Media Service De hecho, fueron números que le valieron para ser campeón, título que celebra en la foto, junto a su equipo. 2005: Probador de Williams 15 / 69 Foto de: XPB Images Esa misma temporada, en mayo, fue anunciado como piloto probador del equipo Williams de F1. 2006: Debut en Fórmula 1 16 / 69 Foto de: Williams F1 Y así llegaría su salto a la máxima categoría. Con 20 años fue piloto titular de Williams Cosworth -ya separados de BMW-, con Mark Webber (en la foto) como compañero. 2006: Un 'imperio' en Fórmula 1 17 / 69 Foto de: XPB Images Es uno de los 62 pilotos alemanes que ha llegado a la F1. En la foto, junto a sus tres compatriotas que también disputaron la temporada 2006: Michael Schumacher, Ralf Schumacher y Nick Heidfeld. 2006: Primeros puntos 18 / 69 Foto de: XPB Images En su debut, sumó los primeros dos puntos de su carrera en Fórmula 1 siendo séptimo tras salir 12º. 2006: Una gran clasificación 19 / 69 Foto de: XPB Images En el segundo gran premio, en Malasia, logró una buena clasificación, y salió tercero en la carrera del domingo. 2006: Doloroso abandono 20 / 69 Foto de: XPB Images Sin embargo, el motor Cosworth de su Williams le dejó tirado en carrera, y tuvo que abandonar. Posteriormente, y hasta final de temporada, sólo puntuaría en el Gran Premio de Europa. 2006: Una vuelta de récord 21 / 69 Foto de: XPB Images En el Gran Premio de Baréin, su debut en Fórmula 1, había logrado la vuelta rápida de carrera. Era el piloto más joven de la historia en lograrlo, récord que se mantuvo vigente hasta Brasil, cuando Max Verstappen, el día en el que Nico podía ser campeón, se lo arrebató. 2006: Fin del primer año 22 / 69 Foto de: XPB Images Con sólo dos carreras en los puntos, Rosberg acumuló 4 en total, que le valieron para ser 17º en el mundial. Su compañero sólo sumó en tres grandes premios, con 7 puntos en total. 2007: Williams Toyota 23 / 69 Foto de: Williams F1 Se mantuvo en Williams, que dejaba el problemático motor Cosworth y pasaba a asociarse con Toyota. En la foto, Nico Rosberg aparece con su compañero Alexander Wurz (Webber se había ido a Red Bull) y con el Williams FW29. 2007: Buena mitad de año 24 / 69 Foto de: XPB Images Esa temporada, Rosberg puntuó en Australia, España y una racha de cuatro carreras (Hungría, Turquía, Italia y Bélgica), así como en el último gran premio, en Brasil. 2007: Primeros rumores 25 / 69 Foto de: XPB Images Estar consistentemente en los puntos le permitió acabar el año entre los 10 primeros, en concreto en la 9ª plaza, con 20 puntos. Surgieron rumores de que podría ir a McLaren a reunirse de nuevo con Hamilton tras la marcha del español Fernando Alonso, pero finalmente no se hicieron realidad. 2008: Tercer año en Williams 26 / 69 Foto de: XPB Images En 2008 compartiría equipo con Kazuki Nakajima, protegido de Toyota. 2008: Primer podio 27 / 69 Foto de: XPB Images La primera carrera le daría la primera alegría. En Australia, Nico Rosberg consiguió su primer podio en Fórmula 1, al ser 3º. En la foto aparece junto a Hamilton, ganador del gran premio. 2008: Segundo podio, otra vez junto a Hamilton 28 / 69 Foto de: XPB Images En Singapur, en la parte final del año, Rosberg subió al podio, en aquella histórica carrera del 'Crashgate' que ganó Fernando Alonso. 2008: No fue una gran temporada 29 / 69 Foto de: XPB Images Pese a sus dos primeros podios (el segundo logrado en una alocada carrera), no fue el mejor año para Williams. El coche no daba para más, y Rosberg sólo sumó 17 puntos, siendo 13º en la general. 2009: Williams de nuevo 30 / 69 Foto de: XPB Images Aún con Nakajima de compañero, Rosberg decidió que, si Williams no daba con la tecla ese año, buscaría una salida. 2009: 8 carreras seguidas puntuando 31 / 69 Foto de: XPB Images Puntuó en 11 pruebas, destacando la racha que tuvo a mitad de temporada, donde puntuó en ocho grandes premios seguidos. Alemania (en la foto) y Hungría fueron sus mejores resultados (dos cuartos puestos). 2009: La gran clasificación 32 / 69 Foto de: XPB Images En Singapur, lugar de su segundo podio, clasificó tercero tras Hamilton y Vettel, aunque luego no pudo puntuar. Cerró el año con 34.5 puntos, séptimo en la general. Le dio a Williams la séptima plaza en el campeonato de constructores, ya que su compañero no sumó un sólo punto. 2009: Abandona Williams 33 / 69 Foto de: XPB Images Esa misma temporada anunció que dejaría el equipo al acabar el año. Se mostró agradecido con la que había sido su única escudería en F1, pero buscaba mayores éxitos que los que le permitía el equipo británico. 2009: Mercedes anuncia su fichaje 34 / 69 Foto de: Brawn GP Formula One Team Mercedes compraba la escudería Brawn GP en octubre de esa temporada y el 23 de noviembre anunciaba el fichaje de Nico Rosberg. 2010: Compañero del heptacampeón 35 / 69 Foto de: XPB Images Solo un mes después del fichaje de Rosberg, Mercedes anunció que Michael Schumacher regresaba a la F1. Nico le superó en la primera clasificación y en la carrera del GP de Baréin. 2010: Mejor puesto en parrilla 36 / 69 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah El alemán lograba su mejor puesto en parrilla al ser segundo en la clasificación del GP de Malasia bajo una intensa lluvia. Solo superado por Mark Webber y su Red Bull. 2010: Primer podio de plateado 37 / 69 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah El 4 de abril de 2010, en el GP de Malasia, Rosberg conseguía el primer podio para las flechas plateadas desde 1955. Sería el primero de los tres que conseguiría esa temporada. 2010: Último podio 38 / 69 Foto de: XPB Images En Silverstone consiguió subirse de nuevo al tercer cajón, pero sería el último del año. Un cuarto en Abu Dhabi sería lo mejor que pudo sacar del W01 aquel año en el que superó con creces a Schumacher (142 puntos frente a 72). 2011: Mal inicio de año 39 / 69 Foto de: XPB Images La segunda temporada en Mercedes no empezó con buen pie para Rosberg, que no puntúa en Australia ni en Malasia. 2011: Duelo con Hamilton en China 40 / 69 Foto de: XPB Images Rosberg llegó a liderar durante varias vueltas el GP de China de esa temporada, pero un problema en su sistema de combustible le hizo terminar 5º. No mejoraría esa posición, que repitió en Turquía, en lo que quedaba de año. 2011: Duelo ganado 41 / 69 Foto de: XPB Images A final de temporada volvió a ganar el duelo particular con Schumacher por 13 puntos. El heptacampeón se recuperó en la recta final, pero no pudo con el hijo de Keke Rosberg. Mercedes les renueva. 2012: Y al fin la primera victoria 42 / 69 Foto de: XPB Images Rosberg tuvo que espera 111 grandes premios para subir a lo alto del podio, el quinto piloto que más ha tardado en lograrlo en toda la historia. En China 2012, el abrazo con Norbert Haug, jefe de Mercedes Motorsport, era el inicio de lo que estaba por llegar para las flechas plateadas. 2012: Primer podio en casa 43 / 69 Foto de: XPB Images El alemán, que se ha criado en Mónaco, logró subirse al segundo cajón del podio del Principado en el que sería el último top 3 del año. En la foto con la que hoy es su mujer Vivian Sibold. 2012: Adiós al heptacampeón batido 44 / 69 Foto de: XPB Images El final de temporada sería desastroso para Rosberg, que no puntuó en las últimas seis carreras. La despedida definitiva de Schumacher en Brasil pondría punto y seguido a una etapa de cimientos en Mercedes. 2013: Nuevo compañero 45 / 69 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton, con quien coincidiera a lo largo de su formación deportiva, se ignoraba a Mercedes GP. El inicio de temporada no fue el esperado por Rosberg, que tuvo que obedecer órdenes de equipo en Malasia cuando luchaba por el podio con el británico. 2013: Segunda pole de su carrera 46 / 69 Foto de: XPB Images En Baréin, logró marcar el mejor tiempo el sábado, pero una alta degradación de sus neumáticos le relegaría hasta la novena plaza final. 2013: Hijo pródigo 47 / 69 Foto de: XPB Images Tras quedarse a las puertas en 2012, un año después, Rosberg lograba ganar por primera vez en Mónaco y por segunda vez en su trayectoria en F1. 2013: 18 puntos por detrás 48 / 69 Foto de: XPB Images A pesar de ganar de nuevo en Gran Bretaña y ser segundo en India, Rosberg terminaría 6º el último mundial de Vettel, a 18 puntos de Lewis Hamilton. 2014: Mejor arranque, imposible 49 / 69 Foto de: XPB Images El alemán se apuntó la primera victoria del año en Melbourne tras una gran salida desde el tercer cajón de parrilla. 2014: Príncipe de Mónaco 50 / 69 Foto de: XPB Images Por segunda vez en su carrera en la F1, Rosberg ganó en las calles de Montecarlo, recuperando el liderato del Mundial tras cuatro carreras siendo segundo tras Hamilton. 2014: 29 puntos a falta de 7 carreras 51 / 69 Foto de: XPB Images Rosberg salía de Spa con 29 puntos de ventaja tras el abandono de Hamilton, con el que se tocó en las primeras curvas. En la foto, el trozo del alerón delantero del alemán que se desprendió. 2014: Singapur, adiós al liderato 52 / 69 Foto de: XPB Images Rosberg no volvería a recuperar el liderato después de perderlo en el Marina Bay Circuit, donde abandonó por un problema electrónico. 2014: Se quita el sombrero 53 / 69 Foto de: XPB Images En Abu Dhabi 2014, Lewis Hamilton lograba su segundo campeonato del mundo, el primero con Mercedes. Rosberg acabó 14º después de haber mantenido viva la lucha hasta el final al ganar en Brasil. 2015: Cinco carreras hasta la victoria 54 / 69 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli Nico tardó cinco citas en ganar en 2015, habiéndose alternado en el segundo y el tercer puesto. En España, se colocaba a 20 puntos de Hamilton. 2015: Tres de tres 55 / 69 Foto de: XPB Images Rosberg continuaba manteniendo su hegemonía en casa tras ganar su tercer GP de Mónaco consecutivo. Se quedaba a 10 de Lewis. 2015: Sorpresa de Williams 56 / 69 Foto de: XPB Images En Silverstone, Rosberg y Hamilton fueron adelantados por los dos Williams en la salida. Aunque el inglés logró jugar sus bazas en la estrategia. 17 puntos les separaban. 2015: Rusia se atraganta 57 / 69 Foto de: XPB Images Vettel superaba a Rosberg en el segundo puesto del Mundial por primera vez. Hamilton se escapaba hasta los 73 por un problema del acelerador del alemán en Sochi. 2015: Adiós a otro mundial 58 / 69 Foto de: XPB Images El 25 de octubre, en el GP de EE UU, Hamilton se proclamaba tricampeón. La imagen de Rosberg felicitándole sonaba a 'deja vù'. Esta vez, estuvo menos cerca que en 2014. 2015: Tres de tres al final 59 / 69 Foto de: Mercedes AMG Rosberg logró su particular reto a pesar de todo: ganar las tres carreras del final de la temporada. La racha continuaría a comienzos de 2016... 2016: Arranque estelar 60 / 69 Foto de: XPB Images El alemán se apuntó la primera victoria del año en Australia. Encadenaría cuatro carreras consecutivas sin bajar del cajón más alto. 2016: Rusia, siete de siete 61 / 69 Foto de: Mercedes AMG Siete grandes premios después, incluyendo los tres últimos de 2015, Rosberg celebraba la última de sus siete victorias consecutivas en Sochi. 2016: España, final de la racha 62 / 69 Foto de: LAT Images Un choque con Hamilton en los primeros compases del GP de España ponía fin a la racha de victorias del alemán de la manera más agria posible. 2016: Cede el liderato 63 / 69 Foto de: XPB Images En Hungría, la victoria de Hamilton le quitó el liderato a Rosberg, que lo mantenía desde Australia, 11 grandes premios antes. 2016: En Singapur recuperó lo perdido 64 / 69 Foto de: XPB Images La victoria en el GP de Singapur, donde nunca antes había ganado, y el tercer puesto de Hamilton, le devolvían un liderato que ya no soltaría hasta el final. 2016: Campeonato en riesgo 65 / 69 Foto de: XPB Images El toque con Sebastian Vettel en la salida del GP de Malasia a punto estuvo de dejar a Rosberg con 17 puntos de desventaja en el Mundial. Pero la rotura de motor de Hamilton y su remontada hasta la tercera plaza, aumentaron su ventaja a 23. 2016: Novena victoria 66 / 69 Foto de: Daimler AG Rosberg lograba su novena y última victoria del año en Japón. Este 2016 ha sido la temporada en la que más carreras ha ganado el alemán. Salió de Suzuka con 33 puntos de ventaja, y le bastaban cuatro segundos puestos para ser campeón... 2016: Primer 'match point' 67 / 69 Foto de: Mercedes AMG En Brasil tuvo Rosberg la oportunidad de coronarse, pero Hamilton no falló y se llevó la victoria. Tampoco falló él, que logró su tercer segundo puesto consecutivo, lo que le mantenía con 12 puntos de ventaja a falta de una prueba, la de Abu Dhabi. Campeón del mundo de Fórmula 1. 68 / 69 Foto de: XPB Images Y por fin lo logró. En una épica carrera que ganó Lewis Hamilton, Nico supo aguantar la presión del inglés y de Vettel y Verstappen para hacerse con su primer título de campeón del mundo. Para hacer historia. Un final prematuro 69 / 69 Foto de: Mercedes AMG Sólo cinco días después de proclamarse campeón, Nico Rosberg anunciaba su adiós a la Fórmula 1. Sintió que ya no tenía por qué luchar, ya que lo había conseguido todo, y se retiró.

