"Verstappen habría muerto cuatro veces en los 80", dice Giacomelli

La seguridad en la Fórmula 1 –y el deporte motor en general- ha mejorado mucho en los últimos 25 años con avances en los monoplazas y modificaciones a los circuitos, principalmente tras las muertes de Ayrton Senna y Ronald Ratzenberger en el GP de San Marino de 1994.

Por esa razón Giacomelli, que disputó 69 grandes premios con McLaren, Alfa Romeo y Toleman entre 1977 y 1983 (un tercer puesto fue su mejor resultado), da más valor, por ejemplo, a los cinco títulos de Juan Manuel Fangio que a los siete de Michael Schumacher, y advierte que Max Verstappen, posiblemente la aparición más explosiva en la F1 en los últimos años, no habría sobrevivido con su estilo de conducción en una década peligrosa como la de 1980.

"Si miramos los resultados, Schumacher ha ganado siete mundiales. Fangio ha ganado cinco, pero los ha ganado con coches diferentes y en una época en la que la gente moría ¿me entiendes? ¿Sabes lo que quiere decir morir? Quiere decir que Verstappen, si hubiese pilotado los coches de los 80 que piloté yo, habría muerto al menos tres o cuatro veces", dijo Giacomelli en una entrevista con Motorsport.com.

Hablando sobre si alguna vez había sentido miedo en el automovilismo, el italiano indicó que es algo que solo ha experimentado en el momento de sufrir un accidente, y cree que esa sensación "da igual" en los pilotos actuales por las mejoras en seguridad.

"Tener miedo de sentarme y pilotar un coche de carreras, no he tenido. Siempre he pensado, como todos los pilotos, en tener el control de la situación. Por ejemplo, mis curvas preferidas son las más rápidas, son las que más me gustan y las más peligrosas, también las que te dan más satisfacción, al menos a mí".

"Miedo me ha dado al tener un incidente, en los pocos segundos que dura, cuando eres consciente, lo primero que piensas y dices es 'no me quiero hacer daño'. ¿Qué haces? Te aferras al volante, buscas hacerte lo más rígido que puedes y esperas el golpe. Ese es el momento de miedo. Ahora da igual", sentenció.

Entrevista realizada por Franco Nugnes y Marco Congiu