Los pilotos de F1 critican Madring, y Verstappen se ríe: "Si me dan el plano del circuito…"

Aunque las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 celebradas en Madring, han dado lugar a varios accidentes, el caos en la Fórmula 1, hasta ahora, no ha existido.

No obstante, tras la sesión de clasificación del GP de España, surgieron críticas por parte de los pilotos. A una sola vuelta rápida, el circuito se considera entretenido. Sin embargo, la carrera promete ser considerablemente más aburrida.

"Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar", afirmó Verstappen nada más comenzar la rueda de prensa. "Han hecho un buen trabajo con el asfalto, aunque en algunos puntos ya está un poco irregular para ser un circuito nuevo. Pero sinceramente, en las curvas, como he dicho antes, no se puede adelantar".

"En cuanto a las zonas de frenada, tienen que aprender que no es necesario girar el volante y a su vez frenar. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento. Así que, en cuanto al diseño del circuito, creo que podría mejorarse. Creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro".

Tras la rueda de prensa de la FIA, llegó la conferencia de Verstappen con los medios holandeses en el paddock, que coincidía con el inicio de la carrera sprint de F3. El cuatro veces campeón del mundo y los periodistas vieron juntos la salida, tras lo cual Verstappen centra su atención de nuevo en el circuito.

"Bueno, ya podemos dejar de mirar, ahora todos van uno detrás de otro", dice, refiriéndose de nuevo a la falta de oportunidades de adelantamiento.

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Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El piloto de Red Bull destacó que no solo las curvas, sino también las zonas de frenada se han diseñado de forma incorrecta. Si el frenado se realizara en línea recta, habría oportunidad de colocarse en paralelo al otro coche. Pero como muchas de las zonas de frenada del Madring obligan a los pilotos a frenar mientras giran, esa opción desaparece.

"Entonces solo hay una trazada y eso hace que sea muy fácil defender la posición", aclaró Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por las zonas de frenada.

Cuando se le preguntó qué es lo que hay que cambiar exactamente para mejorar la carrera, el holandés se rió: "¡Casi todas las zonas de frenada! Si me das el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo".

Hablando más en serio, Verstappen añade que, efectivamente, estaría dispuesto a hacerlo: aportar sus ideas y colaborar con la FIA para ver qué se podría mejorar.

"Siempre pueden preguntarme: '¿Qué te parece este trazado?'. No quiero entrar en los detalles ahora, porque hay diferentes diseñadores de circuitos, pero a veces sí que hablo con alguien sobre ciertas opiniones y circuitos. Al fin y al cabo, un piloto sabe muy bien qué se necesita o cómo debería ser una buena curva".

"También hay algunos buenos ejemplos, como Austin. Allí se puede correr bien. Algunas curvas son amplias y agradables. Al menos allí se puede intentar un adelantamiento y, aunque no salga bien a la primera, aún se puede luchar a la salida de la curva. Hay suficientes ejemplos de cómo hacerlo correctamente", concluyó.

Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Según Verstappen, no se pidió a los pilotos su opinión sobre el nuevo circuito de Madring de antemano, y añadió que, de todos modos, esto rara vez ocurre.

"En el de Yeda pudimos cambiar algunas cosas, pero en realidad eso debería hacerse de antemano, antes de que se construya el circuito".

Aparte del trazado, hay otro punto conflictivo en Madrid: el pitlane, que es muy largo. En la práctica, está dividido en dos secciones, ya que los boxes se ven interrumpidos por un pabellón de exposiciones de IFEMA. Norris ya había criticado esto durante la rueda de prensa, y Verstappen está de acuerdo con él.

"Sí, ya hemos hablado de eso con la FIA y ellos también han entendido nuestro punto de vista. No es práctico, no se ha pensado de forma lógica", afirmó Verstappen.

Parece una oportunidad perdida, sobre todo porque, hasta ahora, el desgaste de los neumáticos ha sido muy elevado. Normalmente, eso supondría muchas paradas en boxes, pero debido a la longitud del pitlane y a la importancia de la posición en la pista, es muy probable que los equipos intenten minimizar el número de paradas el domingo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

La recarga de la batería causa frustración a Verstappen

En conjunto, todos estos factores no auguran precisamente una carrera emocionante —salvo por algún posible caos o accidente—. Los pilotos disfrutaron más de la clasificación, aunque Verstappen destaca que las deficiencias de las unidades de potencia de 2026 han vuelto a salir a la luz en Madrid.

"Teniendo en cuenta las circunstancias y cómo son estos coches, esta sesión de clasificación ha estado razonablemente bien. Es solo que quiero tomar esa curva peraltada a toda velocidad, pero si lo hago, pierdo más tiempo en la recta posterior".

"Eso significa que tienes que levantar el pie del acelerador, esperar un poco para recargar la batería y así tener más velocidad más adelante. Todo ese tipo de cosas. Lo mismo ocurre en las curvas 18 y 19. Allí también hay que levantar el pie, porque si sigues a fondo, luego te quedas sin batería".

Todo esto, en conjunto, hace que Verstappen no haya disfrutado al máximo del Madring hasta ahora, aunque sí ve potencial para los próximos años.

"Si quizá pudieran modificar el circuito en algunos puntos, entonces sin duda. Mira, nunca he sido muy fan de los circuitos urbanos, pero hay otros peores en el calendario", afirmó.