Verstappen: "A ver si alguien nos sigue a los Mercedes y a mí"

Max Verstappen pasó a la Q3 con el segundo mejor registro de la Q2, pero en la ronda definitiva no pudo plantar cara ni siquiera al Mercedes de Bottas. El holandés acabó tercero la clasificación del GP de Bahrein de Fórmula 1 2020, a 0,414 de Hamilton.

No obstante, el holandés deja claro que no se dejó nada en el bolsillo y que confía en poder plantar cara a los Mercedes el domingo.

"No, no creo que me dejara nada ahí fuera. Fue bastante bien, solo me faltó algo de agarre trasero en las curvas de baja velocidad, para mí gusto. Pero en general, creo que fue una clasificación bastante decente y veremos cómo nos va en carrera, porque este circuito es muy exigente con los neumáticos. Espero que podamos encontrar el compromiso correcto para ello", apuntó tras bajarse del RB16.

Cuando se le preguntó si era posible apretar a los Mercedes en Sakhir, Verstappen reconoció que los angloalemanes han encontrado un plus este sábado.

"Es un poco complicado de decir. Sin duda que creo que hoy han mejorado un poco su ritmo, así que incluso mañana será, digamos, difícil superarles. Pero tenemos diferentes neumáticos disponibles, así que vamos a ver si eso funciona a nuestro favor o no. Solo espero que sea una carrera emocionante, creo que eso es lo más importante", añadió.

Alex Albon saldrá cuarto en Bahrein, después de quedarse a 0,596 de su compañero de equipo y a un segundo de la pole de Hamilton. Pero Verstappen lanzó este mensaje cuando se le preguntó si le puede venir bien que el anglotailandés le cubra las espaldas.

"Sí... bueno, veremos qué pasa. Yo solo intento concentrarme en mí mismo, intentar estar cerca de los Mercedes y luego veremos si alguien puede seguirnos", afirmó.

Por su parte, Albon, que el viernes protagonizó un accidente brutal en la última curva durante la FP2, aseguró que espera poder apretar a los Mercedes.

"El cuarto puesto no parecía demasiado surrealista. Siento que era algo alcanzable antes de la clasificación. Por supuesto, fue bonito lograrlo y el coche ha ido genial todo el fin de semana, sobre todo hoy. Espero que podamos ser una espina en la estrategia de Mercedes y ver qué podemos hacer", apuntó.

Y sobre su accidente del viernes, en un momento en el que su futuro a corto plazo en Red Bull depende de su actual rendimiento, añadió: "Por mi parte, solo puedes reconocer el error, y más que eso, dejarlo atrás. Te disculpas, pero al mismo tiempo te concentras en el día siguiente, pero no piensas realmente en eso, o no te concentras en esa parte. Piensas en cómo era el coche antes de eso, y en qué áreas tenemos que trabajar para poder llegar a la FP3. Esa es la forma de pensar. No tiene sentido insistir en ello o lamentarte o pensar que podrías haber hecho esto o aquello, porque eso no es muy útil".

Información adicional de Luke Smith y Jonathan Noble

