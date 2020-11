El fin de semana de Carlos Sainz en Bahrein prometía después de las tres sesiones de entrenamientos libres. El español logró colarse de nuevo en el top 5 en la FP3 de la mañana de este sábado, marcando el 7º mejor registro en Q1, a 0,632 de Hamilton, el más rápido.

Pero al inicio de la Q2, cuando comenzaba su vuelta cronometrada con medios –tras haberse guardado dos juegos de este compuesto pensando en la carrera–, el eje trasero del MCL35 se bloqueó en la frenada de la curva 1.

Sainz quedó trompeado en el exterior del primer vértice y la bandera roja ondeó en Bahrein. El español no pudo recuperar el coche y ahí se diluyeron sus esperanzas de lograr una buena posición de parrilla.

“Sí, bueno mala suerte... un fallo mecánico. Los fallos mecánicos no son mala suerte, al final es algo que pasa en la competición, en la F1, pero si hay un día que no podía pasar era hoy", aseguro el español en los micrófonos de Movistar + F1.

"He conseguido pasar a la Q2 con un solo juego de blandos, he sido de los únicos. Y es que me he sentido muy cómodo todo el fin de semana, pero cuando íbamos a poner los medios para pasar a la Q3, lo que ha parecido bastante fácil al final, hemos tenido ese problema".

"No sé si ha sido en el sistema de frenos traseros. No sabemos exactamente que fue aún. No puedo confirmar nada porque no lo sabemos aún al 100%".

El piloto español saldrá provisionalmente 15º en la parrilla este domingo, pero no contará con mucha ventaja estratégica, ya que todo el top 10, salvo Albon y Norris, pasó la Q2 con los medios.

"Sí, se puede adelantar, pero se complica mucho. Sobre todo porque el top 10 va a salir con el medio y los que salimos fuera de él no tenemos ventaja respecto a ellos. Los dos juegos de medios que me había guardado... uno estará destrozado y seguro que no lo puedo ni usar, lo que me pone en un situación un poco complicada para la carrera. Hemos trabajado duro para guardar neumáticos más duros para la carrera y ahora nos pasa esto...", reflexionó el madrileño.

Sainz no ha logrado puntuar en Bahrein todavía en sus seis temporadas en Fórmula 1, logrando un 11º en 2018 como mejor resultado hasta la fecha, y se mostró muy enfadado cuando se le preguntó por si era posible la remontada, sabedor de la ocasión perdida.

"Nos deja con muy pocas opciones si lo hemos perdido [el juego de neumáticos] con ese bloqueo, nos deja con opciones muy pequeñas para el domingo. Por eso estoy muy enfadado, lo siento, pero estoy muy enfadado", concluyó.

Por su parte, Andreas Seidl, jefe de equipo de McLaren, confirmó que el equipo aún sigue investigando la causa del problema de Sainz y coincide en que fue "decepcionante".

"Aún no lo sabemos, sinceramente, tenemos que analizarlo. Creo que el eje trasero se bloqueó y no ha habido nada que Carlos pudiera hacer. Es decepcionante porque teníamos un coche competitivo hoy. Desafortunadamente, Lando cometió un pequeño error en la curva 1 en su último intento y Carlos estuvo en buena forma todo el fin de semana y es una pena", aseguró tras la Q3, donde Norris fue 9º.

"Pero es lo que hay y ahora toca analizar qué ha pasado en el coche de Carlos, resetear, y empezar de nuevo mañana. Será una carrera interesante, con muchos retos, con dos paradas o más y hay que intentar remontar".

Cuando se le preguntó si podrán usar ese juego de medios que Sainz llevaba calzado en el incidente, respondió: "Eso es algo que tendremos que ver, si podremos usarlo o no, porque como has dicho, podría comprometer la estrategia de carrera".

"Creo que aún es posible puntuar, porque como he dicho antes, va a ser una carrera llena de retos desde el punto de vista de la estrategia y los neumáticos y ahí Carlos suele ser muy bueno. Esperemos poder adelantar rápidamente a los coches que son más lentos y que tenemos delante".

