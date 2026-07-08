El Williams de Sainz también falló en test de Pirelli F1 en Silverstone
Pirelli sigue adelante con el cribado de los chasis para 2027 de cara a la homologación prevista para el 1 de septiembre. Russell completó 665 km con el Mercedes, y Sainz tuvo que detenerse por un problema del Williams FW48. Hoy, sus compañeros.
Este martes se celebró en Silverstone la primera jornada de test de Pirelli para la definición final de la estructura de los neumáticos slick para la próxima temporada, de cara a la congelación de las especificaciones que está fijada por el reglamento para el 1 de septiembre. Los pilotos que salieron a pista fueron George Russell con el Mercedes W17 y Carlos Sainz con el Williams FW48. El programa de trabajo preveía tandas cortas de pruebas de cribado durante la mañana, para después concentrarse por la tarde en las soluciones más prometedoras mediante tandas largas. La temperatura del asfalto alcanzó los 46 grados, mientras que la del aire tuvo una máxima de 31ºC.
Carlos Sainz, Williams
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Russell completó 113 vueltas para un total de 665 kilómetros, registrando el mejor tiempo de 1:30.695. Sainz, por su parte, recorrió 61 vueltas para 359 kilómetros, parando el cronómetro en un tiempo de 1'33"576. Debido a un problema técnico, Williams no pudo completar el plan de trabajo previsto para la jornada.
Como bien recordarás, el GP de Gran Bretaña es a 52 vueltas, así que entre los dos coches se alcanzaron más kilómetros que tres carreras juntas en el circuito inglés. Y como referencia, la pole del sábado de Antonelli en Silverstone fue un 1:28:111, y la vuelta más rápida de carrera, también con el italiano como protagonista, fue un 1:31.777.
El test continuará este miércoles con los otros dos pilotos titulares: al volante del Mercedes estará el líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli, mientras que en el Williams estará Alex Albon.
Tras eso, por fin los pilotos podrán descansar después de unos días ocupados tras la última carrera, antes de que el fin de semana del 17 al 19 de julio la Fórmula 1 regrese, con el GP de Bélgica.
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