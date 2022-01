Vaya por delante: cualquiera que haya jugado o competido de manera mínimamente seria a algo, sabe que perder no es algo fácil de digerir, y que hay derrotas que te hacen querer que el mundo estalle por los aires.

Más aún si hablamos de ser campeón del mundo de Fórmula 1 y, más concretamente, de lograr un récord histórico superando a Michael Schumacher y de llevarte la última corona 'segura' antes de un 2022 en el que la baraja se mueve y las cartas se reparten de nuevo.

Es decir, aquel mensaje de Hamilton por radio diciendo durante la última vuelta del GP de Abu Dhabi que esto había sido 'manipulado' es entendible. Lo es también que se saltara, aún caliente, la rueda de prensa de la FIA posterior a la carrera, así como el compromiso con los medios de comunicación.

Mira cómo fue el 'post carrera' de Abu Dhabi: Hamilton dijo que hubo manipulación y luego se negó a hablar

Sin embargo, lo de no ir a la gala de la FIA cuatro días después de perder (algo que conlleva sanción...) y todo lo que vino más tarde, con las insinuaciones de retirada, los extraños movimientos en sus redes sociales y en general su comportamiento ante el título de Max Verstappen, son impropios de alguien que es realmente una leyenda de este deporte.

De un piloto que ha ganado todo lo que se podía ganar en esta era híbrida y ha ido batiendo récords uno tras otro se esperaba mayor deportividad a la hora de encajar un segundo puesto, y aunque aquí nadie es juez para establecer qué castigo merecen sus 'plantones', sí se pueden analizar hechos ocurridos durante la temporada 2021 que deberían invitar a Lewis Hamilton a reflexionar, ejercer algo de autocrítica o, al menos, asumir que a lo largo de un curso muchas decisiones te favorecen y que el mundo no conspira contra ti.

Porque sí, el reglamento de 2021 fue pensado para frenar a Mercedes y en otros momentos Verstappen se vio favorecido por los comisarios, pero hablar de 'robo' a Hamilton es no querer ver el cuadro completo.

Insistimos antes de entrar a cada caso: nadie dice que a Hamilton le ayudaran, ni que Hamilton perdiera el mundial por errores propios. Lo que se defiende, en cualquier caso, es que quienes aseguran que al inglés le quitaron con injusticia y descaradamente el mundial, encontrarán muchos argumentos en contra.

Decisiones en la F1 2021 y acontecimientos contra la teoría de que Hamilton fue 'robado'

1) El mundial comenzó con polémica desde la primera carrera, el GP de Bahrein, ya que Verstappen tuvo que devolver la primera posición a Hamilton (lo que finalmente fue una victoria) debido a un adelantamiento al límite saliéndose de pista en la curva 4, algo que efectivamente estaba prohibido, pero que a algún otro piloto se le permitió. De hecho el británico lo había hecho en repetidas ocasiones ese mismo domingo; correcto, el #44 lo hacía rodando en solitario, no son situaciones comparables, pero Red Bull ahí tuvo un motivo de queja.

Verstappen pudo salir de Sakhir con un +7 al frente del mundial y sin embargo fue Lewis el que salió de la primera cita con siete puntos de ventaja.

2) El segundo gran premio dejó uno de los momentos que más deben sonrojar a quienes creen que Hamilton fue perjudicado este año. En Imola, cometió un error cuando iba segundo y acabó contra el muro, pero un Safety Car y una bandera roja le permitieron no solo reparar el coche, sino también desdoblarse para terminar segundo. Lo llamativo es que tras su salida de pista pudo dar marcha atrás en la escapatoria de la curva 7 y reincorporarse a la pista de manera peligrosa, pero no hubo ni siquiera investigación pese a que las repeticiones mostraban que por ahí pasaban otros coches con los que fácilmente podría haberse chocado.

3) Hamilton cuestionó la legalidad del alerón de Red Bull en el GP de España, y la FIA reaccionó estableciendo nuevas pruebas de flexibilidad que obligaron al equipo austriaco a repensar su diseño. Sí, el máximo organismo dejó cierto margen (de dos carreras) hasta la introducción de los nuevos test, pero no hace falta mucha memoria para recordar que, en 2020, el DAS de Mercedes fue declarado ilegal para el siguiente curso pero se les permitió usarlo durante todo el año. Nuevamente la flexibilidad del ala y el uso del DAS son dos casos que no se deberían comparar, ¿pero no son otros los que han jugado desde el 12 de diciembre a lanzar ataques injustos y exagerados?

4) El siguiente momento fue en el GP de Azerbaiyán, y no se trata de una decisión polémica que acabaría favoreciéndole, sino de un error garrafal. O dos. Verstappen lo tenía todo para ganar hasta que sufrió un reventón en un neumático que le hacía abandonar y que dejaba a Hamilton ante una oportunidad de oro de darle un buen bocado de puntos. ¿Y qué culpa tiene ahí Lewis? Ninguna, pero sí en la cantidad de puntos que perdió luego, mucho mayor que los que sintió que le robaban en Abu Dhabi. Perdió primero 18 al no conformarse con ser segundo tras Sergio Pérez en la resalida al final de la carrera, y luego eso se convirtió en 25 puntos perdidos (o no ganados) con su error en la primera curva, cuando ya era líder.

Vuelve a verlo: Vídeo: así buscó Hamilton ser héroe en Bakú y acabó de vacío

¿Cuántos errores cometió Verstappen esta temporada? A grandes rasgos se recordará el del sábado de Arabia Saudí, pero fue en clasificación y al final, con el ritmo de unos y otros en carrera, no le costó puntos. A Hamilton se le pueden achacar varios (Mónaco, Turquía, el mencionado en Ímola, Bakú, la clasificación de Rusia...) que fueron más decisivos para el campeonato. Ahí también estuvo el título.

5) A mitad de temporada, y alegando preocupación por la seguridad, la FIA introdujo medidas para ralentizar los pitstops, un aspecto de las carreras donde Red Bull no tenía rival en absoluto. El dominio no cambió demasiado: Red Bull hizo el pitstop más rápido en siete de las diez primeras carreras y en seis de las once tras la introducción de las nuevas reglas para las paradas. Pero fue una piedra en el camino para el equipo de Verstappen.

6) El ya famoso accidente de Gran Bretaña entre los dos candidatos al título, y que mandó a Verstappen al hospital, tiene dos aspectos que pudieron favorecer a Hamilton: por un lado, la leve sanción que no le impidió en absoluto ganar y, por otro, la bandera roja que permitió a Mercedes arreglar el coche dañado del inglés. Sí, la situación requería esa bandera roja, pero puestos a ver fantasmas...

El primer accidente entre los dos candidatos: Vídeo: brutal accidente de Verstappen y Hamilton en Silverstone

7) La última carrera de la primera mitad de temporada, y que permitió a Hamilton irse de vacaciones líder, también tiene dos momentos a destacar en esta lista de los horrores de Lewis. El primero, el accidente provocado por Bottas y que arruinó la carrera de Verstappen, que solo pudo ser noveno con un coche con una aerodinámica muy lastrada. El otro, la pifia junto a Mercedes que dejó a Hamilton solo en la parrilla de la resalida, que le mandó al fondo del pelotón y que le impidió ganar tras pasar numerosas vueltas detrás del Alpine de Alonso. El accidente de Bottas, por cierto, acabaría haciendo penalizar a Verstappen más adelante por exceder los cambios de motor permitidos por el reglamento.

Una imagen para el recuerdo: Vídeo: histórica resalida de Hamilton, y error de Mercedes

8) Curiosamente la farsa del 'no GP de Bélgica' la utilizan como prueba los fieles creyentes de la teoría de que han robado a Hamilton. Defienden que la FIA regaló una victoria a Verstappen sin ni siquiera permitir al británico luchar por arrebatársela, aunque puestos a imaginar y suponer, también impidieron que el neerlandés lograra 25 puntos, ya que se le otorgaron solo 12,5. Sí, Hamilton acabó tercero tras Russell y seguramente habría sido, como mínimo, segundo, pero Red Bull acertó con el setup y por lo visto en clasificación, si se hubiera disputado la carrera, quizás esos cinco puntos que sacó Verstappen a Hamilton habrían sido siete...

9) Del accidente en Italia poco hay que decir. Quien escribe esto considera que Verstappen fue culpable, aunque la comparación de la sanción al #33 respecto a la que se llevó Hamilton en Silverstone (y sus respectivas consecuencias) puede generar discordia. También fue justo que descalificaran a Hamilton de la clasificación de Brasil, pero... ¿realmente hacía falta un día entero para hacerlo? Y cierto, remontó con todas las de la ley, pero nuevamente puestos a exagerarlo todo, recordemos que tras ser descalificado de la clasificación tuvieron que darle permiso para correr.

10) La FIA sancionó a Verstappen por una infracción relacionada con dobles banderas amarillas en la clasificación de Qatar. Sin embargo, el castigo no llegó hasta poco antes de la carrera (¡un día después!), lo que no dejaba ya margen a montar un nuevo motor y penalizar. La sentencia era cuanto menos curiosa: en ella, los comisarios admitían cierta 'empatía' por la versión de Verstappen y Red Bull y admitían que no había luces amarillas parpadeando en el momento de la infracción ni avisos en el volante...

11) En el GP de Arabia Saudí, penúltima cita del año, ocurrió de todo y nada dejó a nadie satisfecho. En un adelantamiento al límite (otro más de los muchos que hubo durante 2021) Verstappen pasó a Hamilton, pero le pidieron que devolviera la posición. Una victoria de Max allí habría dejado el título prácticamente sentenciado, lo que habría impedido un final de ensueño en Abu Dhabi, donde en lugar de con un +14 para Verstappen, ambos llegaron empatados. Y, tras devolver Verstappen la posición (de manera cuestionable, pero no ilegal), la sanción fue para el holandés, pese a que Hamilton admitió que el choque se produjo porque él no quiso adelantarle para no darle la oportunidad de usar el DRS inmediatamente después.

12) Y por último, en el memorable GP de Abu Dhabi donde Hamilton y los suyos sintieron que les habían robado de manera descarada, hubo otros dos momentos en los que salieron favorecidos por las decisiones de la FIA. El primero, cuando el sábado molestó a Nikita Mazepin en la FP3 y, aunque siete días antes le habían impuesto una reprimenda por lo mismo, esta vez ni siquiera investigaron la acción. De haber sufrido otra reprimenda, habría alcanzado las tres por temporada, lo que habría conllevado una sanción en carrera.

Así, Hamilton pudo salir segundo y arrebatar la primera posición a Verstappen con una gran salida. Sin embargo, en esa misma vuelta llegó la segunda nota discordante en favor al heptacampeón. Al final de la larga recta camino de la curva 5, Verstappen apuró la frenada y parecía completar un adelantamiento duro pero legal. Hamilton decidió irse por fuera de la pista, literalmente, y, a través de las escapatorias de asfalto, mantener la primera plaza. En Red Bull pidieron que les devolvieran la posición, como habíamos visto otras veces este año, pero Michael Masi decidió que no era necesario.

Con todo el lío posterior, ese incidente quedó oculto, pero ahí empezó a ganar la carrera Hamilton, con una decisión cuestionable.

No, no consideramos que la FIA prepare los resultados y reparta sanciones según su conveniencia para favorecer a unos y perjudicar a otros, pero esta lista de 12 puntos (que únicamente se refiere a 2021...) pretende ser una clara respuesta a quienes consideran y defienden a ultranza que no dejaron ganar a Hamilton su octavo mundial.

