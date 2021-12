La FIA castiga a Verstappen por su incidente con Hamilton en Yeda

Quedaban dos carreras, les separaban ocho puntos y el resultado del GP de Arabia Saudí podía decidir dejarlo todo abierto e igualado de cara a la última cita del año o casi sentenciado para Verstappen. Ante esa situación, los dos rivales por el título jugaron sus cartas a su manera, y la cosa acabó en drama.

En la primera resalida tras bandera roja, Lewis Hamilton adelantó a Verstappen y se puso por momentos líder, pero el holandés le sacó de pista para recuperar la primera plaza, lo que provocó que los comisarios le obligaran a salir por detrás del inglés en la tercera arrancada en parado.

Ahí, fue Max Verstappen quien salió mejor para colocarse de nuevo al frente, pero más tarde volverían a encontrarse y Hamilton, con más ritmo, volvió a ver cómo el de Red Bull mantenía la primera posición con excesiva agresividad, obligando a ambos a salirse en la curva 2.

Asumiendo que los comisarios le iban a imponer una sanción, el equipo de las bebidas energéticas pidió a Verstappen que se dejara adelantar, y el #33 lo hizo en una zona del último sector donde luego podía devolvérsela tirando de DRS. Así, redujo el ritmo y Hamilton acabó tocándole por detrás en una maniobra absurda.

En un primer momento parecía que Verstappen había frenado en seco para buscar el accidente, pero luego las repeticiones mostraron (y Hamilton lo admitió a los micrófonos de DAZN) que el de Mercedes realmente no quiso pasar a su rival para luego en la recta no estar en desventaja.

Sin embargo, ambos fueron llamados a declarar y los comisarios, pese a conocer eso, finalmente decidieron que Verstappen era culpable de causar una colisión, por lo que le impusieron 10 segundos de sanción para esta carrera y dos puntos en su licencia (ya suma siete). Esa penalización, aplicada al tiempo final, no le afecta (aun así acaba por delante de Valtteri Bottas) y le mantiene en la segunda plaza, por lo que todo seguirá igual de cara a la última y definitiva carrera.

Además, esos 10 segundos se suman a los 5 que recibió durante la carrera por la segunda de las acciones polémicas del día.

La decisión de los comisarios en Arabia Saudí en el Verstappen vs Hamilton

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 33 (Max Verstappen), al piloto del coche 44

(Lewis Hamilton) y a los representantes de los equipos, revisaron las pruebas de vídeo y la telemetría

y determinaron que el piloto del coche 33 fue predominantemente culpable".

"En la curva 21, el piloto del coche 33 recibió la instrucción de devolver una posición al coche 44 y el equipo le dijo que lo hiciera 'estratégicamente'. El coche 33 desaceleró significativamente en la curva 26. Sin embargo, era obvio que ninguno de los pilotos quería tomar la delantera antes de línea de detección DRS 3".

"El piloto del coche 33 declaró que se preguntaba por qué el 44 no le había adelantado y

el piloto del coche 44 manifestó que, al no saber en ese momento que el 33 estaba devolviéndole la posición, no era consciente de la razón por la que el coche 33 estaba frenando".

"Para decidir penalizar al piloto del coche 33, el punto clave para los Comisarios fue que el piloto del coche 33 frenó repentinamente (69 bar) y de manera significativa, lo que supuso una desaceleración de 2.4g".

"Aunque se acepta que el piloto del coche 44 podría haber adelantado al coche 33 cuando ese coche primero desaceleró, comprendemos por qué ni él (ni el piloto del coche 33) deseaban ser estar primero al cruzar el punto de DRS".

"Sin embargo, los Comisarios determinaron que la frenada repentina del piloto del coche 33 fue errática y, por lo tanto, la causa predominante de la colisión y, por ello, se impone una penalización de 10 segundos, castigo estándar para este tipo de incidentes".

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los

Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y

Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables".

