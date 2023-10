Lo que realmente ocurre en la cúpula de Red Bull F1 (Marko-Horner)

La temporada 2023 ha sido un paseo para Red Bull, que ha logrado su tercer título de pilotos consecutivo y su segundo de constructores, pero además se han producido grandes cambios a nivel directivo en el equipo desde la muerte del fundador Dietrich Mateschitz hace justo un año.

Estaba claro que esos cambios iban a provocar cierta incertidumbre desde el exterior acerca de las nuevas funciones y responsabilidades, y quizás hayan contribuido esta semana a alimentar nuevos rumores sobre posibles luchas de poder en la cúpula de la escudería de F1. Pero, ¿se basan esas especulaciones en lo que ocurre en la realidad?

Nueva dirección en el equipo Red Bull F1

Era inevitable que la trágica marcha de alguien tan influyente como Mateschitz desencadenara un cambio interno en el funcionamiento de la empresa, y especialmente en la forma en que su escudería de F1 trabaja con la empresa principal.

Con la marcha de Mateschitz, la propiedad de la empresa de bebidas energéticas se divide ahora entre su hijo Mark, que tiene una participación del 49%, y el multimillonario tailandés Chalerm Yoovidhya, que tiene el control mayoritario.

También tienen un nuevo Director General, Oliver Mintzlaff, que se ha familiarizado con el mundo de la Fórmula 1 tras haber participado en las actividades futbolísticas de Red Bull.

Los cambios provocaron una revisión de las actividades de Red Bull en la F1, que se tradujo en su pleno compromiso de cara al futuro, y en un impulso para evolucionar y mejorar AlphaTauri.

Pero en esta semana del GP de Estados Unidos, Red Bull se ha encontrado en el centro de rumores mediáticos, originados en Brasil, sobre una lucha de poder entre Horner y Marko. Sin embargo, las insinuaciones de que Horner estaba intentando planear la salida de Marko, y de una posible guerra civil, fueron rápidamente desmentidas por el campeón del mundo Max Verstappen.

"He visto que desde fuera, la gente está tratando de decir tonterías, porque creo que el ambiente en el equipo es muy bueno", dijo sobre la posible salida de Marko.

"Todo el mundo sabe exactamente cuál es su papel".

Sin embargo, dicen que cuando el río suena, agua lleva, y surgieron más preguntas sobre las relaciones entre los jefes de equipo después de que Marko hiciera algunos comentarios intrigantes sobre los rumores.

"Tengo contrato hasta finales de 2024 y al final es decisión de los accionistas, no de Christian Horner, y finalmente soy yo quien decide", declaró a Motorsport-Total.com.

Esas encendidas declaraciones podrían haberse interpretado como la confirmación de un posible problema entre ambos. Sin embargo, según Horner, eso no refleja lo que realmente está pasando.

Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images El Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport, y Dietrich Mateschitz, CEO y fundador de Red Bull.

El corporativismo espeso del que huye Red Bull en F1

Aunque la dinámica de trabajo de Marko dentro de Red Bull puede haber cambiado tras el fallecimiento de Mateschitz, Horner tiene claro que la forma en que ambos trabajan juntos apenas se ha alterado.

"Creo que una de las desventajas de ganar mucho es que llegas a un punto del año en el que no hay mucho sobre lo que escribir", dijo Horner sobre los rumores de problemas en el equipo.

"Y como no hemos estado compitiendo, o no ha habido competición con otros equipos, entonces es muy fácil que otros tiren piedras. Es increíble la repercusión que tienen estas cosas en el nuevo mundo de las redes sociales en el que vivimos".

"Pero nada ha cambiado. Helmut, obviamente, ha perdido a su amigo y colega Dietrich, pero sigue tan activo como siempre. Y valoro su aportación".

"Hablamos casi a diario, sobre cualquier tema importante que está pasando, dentro del negocio de la F1".

"Por lo tanto, siempre hemos disfrutado de una fuerte relación de trabajo. Y siempre ha habido una fuerte asociación entre nosotros dos. Eso no ha cambiado".

Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Helmut Marko, asesor, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing

Sin embargo, donde a veces hay claras diferencias entre ambos es en la forma en que Marko habla con frecuencia, lo que en ocasiones puede ponerle en aprietos (como demuestran algunos comentarios recientes sobre Pérez) y causar enfado con algunas facciones dentro de Red Bull.

Pero Horner también ve valor en Marko. Es más, cree que ha tenido -y sigue teniendo- un papel fundamental a la hora de garantizar que Red Bull siga siendo la escudería de reacción rápida que necesita ser para mantenerse en lo más alto de la F1.

"Creo que una de las cosas que tiene Helmut es que es brutalmente sincero", dijo Horner.

"Esa es una de las grandes cosas de trabajar con él, sabes exactamente a qué atenerte. Siempre hemos disfrutado de una relación de trabajo estrecha y sólida".

"Creo que su relación con Dietrich nos ha dado, y me ha dado, la libertad de dirigir el negocio. Evitó que nos atascáramos en un corporativismo espeso".

"Fuimos capaces de mantener la esencia de trabajar como un equipo de carreras, tomando decisiones rápidas y decisivas, lo que seguimos haciendo, pero de una manera ligeramente diferente".

"En lugar de pasar al presidente, ahora hay una conversación un poco más amplia que involucra a los accionistas".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing

Apoyo de los accionistas a Red Bull en F1

Mientras que los cambios desde el fallecimiento de Mateschitz pueden significar que la estructura de información es diferente, en el trato con la junta y Mintzlaff, Horner dice que las cosas están funcionando tan bien como antes.

"Cuando hemos necesitado actuar con rapidez o decisión, ellos lo han hecho, ya fuera en la adquisición de un edificio o en una decisión que había que tomar rápidamente", afirma.

"Desde el punto de vista del equipo, en nuestro mundo, nada ha cambiado fundamentalmente. Para Red Bull Racing, nada ha cambiado realmente, seguimos a lo nuestro y continuamos con el trabajo que tenemos entre manos".

"Por supuesto, para AlphaTauri, ha habido un poco más de un cambio en el que hay un compromiso absoluto de los accionistas que no quieren vender el equipo".

"Así que ha habido una reestructuración de la gestión que tal vez se alinea más estrechamente con Red Bull Racing para hacer el mejor uso de las sinergias que son permisibles en el marco del reglamento".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, en el Parc Ferme.

Poli bueno/poli malo en Red Bull F1

Lo que es importante entender es que, aunque Horner y Marko tienen personalidades diferentes, las organizaciones prosperan cuando no tienen personas idénticas en puestos de responsabilidad.

Red Bull se ha beneficiado a veces de esa composición casi de poli bueno/poli malo entre su personal directivo, y en cierto modo eso también ha ayudado a Horner.

"Somos personas muy diferentes en muchos aspectos, pero muy parecidas en otros: en la pasión que sentimos por el equipo, en el deseo de ganar y en el compromiso de hacerlo", afirma.

"Pero todo evoluciona. Y si miro a Red Bull Racing hoy, en comparación con donde estaba, o la participación de Red Bull en la F1 en comparación con cuando llegamos al deporte, ha cambiado mucho".

"Éramos poco más de 400 personas cuando Red Bull adquirió Jaguar, ahora somos más de 1600 personas en todo el grupo. Es un gran negocio y ha evolucionado. Mi función actual es mucho mayor que la que tenía en 2005".

David Coulthard, Red Bull Racing RB01

Horner no se altera por la forma en que la organización de Red Bull se ha adaptado al cambio en los últimos 12 meses - y cree que él personalmente tiene exactamente lo que se necesita para mantener al equipo al frente.

"Como Red Bull sigue teniendo éxito por derecho propio en su negocio principal, he tenido la libertad y la autonomía para seguir adelante, que es muy importante en la F1", dijo.

"Es una de las razones por las que hemos tenido tanto éxito en los últimos 20 años. Tenemos un apoyo tremendo. Estamos invirtiendo en un nuevo túnel de viento, que ha sido aprobado por ambos accionistas".

"Estamos invirtiendo en las instalaciones y en el campus para convertirlo en un auténtico campus tecnológico que atraiga y desarrolle talento".

"Por tanto, nada ha cambiado, el compromiso es absoluto: nuestra fuerza y nuestra profundidad siempre ha sido nuestra gente. Y creo que tenemos el grupo técnico más fuerte que hemos tenido nunca".

"Creo que operativamente somos fuertes. No veo ningún punto débil en la organización. Creo que eso no significa que no podamos mejorar. Siempre se puede mejorar y siempre se está aprendiendo, pero creo que Red Bull Racing está en la mejor forma que ha estado nunca".