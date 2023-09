Los jefes de equipo critican a Marko: "Eso no tiene cabida en F1"

Varios jefes de equipo opinaron sobre las polémicas palabras de Helmut Marko en una entrevista de ServusTV en la que relacionó el irregular rendimiento de Sergio Pérez con su cultura al ser mexicano, lo que provocó un gran enfado entre sus seguidores.

En respuesta a una pregunta de Motorsport.com sobre ese tema en la rueda de prensa de la FIA en el GP de Singapur, todos los jefes de equipo de Fórmula 1 dijeron que Marko estaba equivocado.

"Los estereotipos hoy en día ya no son válidos", dijo el director del equipo Haas, Guenther Steiner. "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos".

"A veces es muy difícil hacerlo, porque lo que dices, no lo sientes, y entonces no deberías decirlo, obviamente, si eres consciente de ello".

"No lo oí, porque en alemán podría haber entendido cómo se decía, así que me limité a leerlo, y puede que en la traducción suene diferente".

"Pero creo que se están ocupando de ello. Me sorprendió oír que México estaba en Sudamérica", dijo el de Haas explicando que México estaba situado en América del Norte.

Toto Wolff, director de Mercedes, quiso dejar claro que se tomaba la polémica muy en serio, y que no era bueno para la Fórmula 1 en general.

"Nos reímos de Sudamérica", dijo el austriaco. "Pero es un tema que no tiene ninguna gracia. Y no es sólo lo que se ha dicho, sino la mentalidad que puede llegar a estas cosas. Y eso no tiene cabida en la F1".

"Eso no es algo que se debería haber dicho ni antes, ni ahora, ni en el futuro", subrayó.

"Todos sabemos que necesitamos más diversidad en la F1, más inclusión, y los equipos hacen todo lo posible para crear un entorno en el que eso sea posible. Y obviamente declaraciones como esa no hacen ningún bien a la F1".

El jefe del equipo Alfa Romeo, Alessandro Alunni Bravi, dijo que tenían que trabajar colectivamente para que algo así no vuelva a suceder, al mismo tiempo que reconoció que sus compatriotas (los italianos) también han sido el objetivo de algunos estereotipos en el pasado.

"Para mí, es muy importante, como F1, como comunidad, tenemos que ser respetuosos", dijo. "Iniciamos un camino todos juntos hacia la diversidad y la inclusión. Y esto debe ser un hecho".

"No necesitamos sólo tener una estrategia. Necesitamos tener comportamientos que muestren a la gente cómo vemos eso en la F1, y tenemos que tener cuidado en cómo se dicen las cosas".

"Soy italiano. Así que sé que a veces nos hemos enfrentado a los mismos comentarios por ser italianos. Creo que hay que respetar a todo el mundo".

"Todos estamos trabajando muy duro, todos estamos intentando demostrar que podemos hacer un buen trabajo aquí en la F1. Sólo tenemos que mostrar realmente la inclusión y demostrar que la F1 es una comunidad abierta, donde todo el mundo puede encontrar su lugar", explicó.

Zak Brown, de McLaren, se hizo eco de los comentarios del resto: "No fue un comentario acertado, se puede entender la razón por la que la gente se sintió ofendida. Yo no lo he oído. Sólo lo he leído. Pero hay que ser muy respetuoso con todo el mundo, y no hacer comentarios que puedan ser vistos de forma inapropiada".

En otra entrevista concedida a Sky Sports F1, el compañero de Marko en Red Bull, Christian Horner, admitió que no aprobaba esas palabras, pero subrayó que el veterano austriaco ha aprendido de ello.

