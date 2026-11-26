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Fórmula 1 GP de Qatar

Sainz descarta más sorpresas de Williams F1 en Qatar y Abu Dhabi

Carlos Sainz no espera más grandes sorpresas de Williams en Qatar y Abu Dhabi: cree que el equipo debe centrarse en preparar 2027, pero sin renunciar a nada.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 16:56

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El madrileño se marchó de Las Vegas con una sensación positiva después de conseguir un octavo puesto que calificó como una pequeña victoria tras un año tan complicado. Sin embargo, aunque admite que el equipo aún puede aprovechar oportunidades puntuales, no espera que se repita algo así en Qatar o Abu Dhabi.

"Nuestra cuenta de puntos es la que es de cara al final de año, siendo totalmente sincero", admitió Carlos Sainz, que no cree que Williams tenga margen para aspirar a grandes resultados en lo que resta de temporada.

Por ello, Sainz considera que el equipo debería aprovechar las últimas carreras para seguir trabajando en el próximo proyecto, sin dejar de competir cuando aparezcan opciones de sumar puntos.

"No digo que vayamos a volver a ser pilotos de pruebas, pero creo que deberíamos dedicar estas dos últimas carreras más bien a preparar el año que viene, tal y como veníamos haciendo", explicó.

La prioridad pasa por seguir aprendiendo y acumulando información de cara a 2027, aunque Sainz quiso poner en valor lo ocurrido en Las Vegas, donde Williams consiguió transformar un fin de semana que no parecía especialmente prometedor en un resultado importante para la moral del equipo.

"Lo que valoro y por lo que me alegré tanto de Las Vegas es porque allí dijimos: 'Dejemos de ser pilotos de pruebas durante un fin de semana, centrémonos en intentar sacar un buen resultado, porque hay posibilidades de conseguirlo en este circuito'", recordó.

Y añadió: "Aunque no fuimos tan rápidos, logramos encontrar la manera de conseguir un octavo puesto, lo cual, como piloto y como equipo que ha estado pasándolo mal todo el año, sigue siendo una pequeña victoria para nosotros".

"Creo que motiva a los mecánicos, a los ingenieros y a todo el mundo en la fábrica al ver que, cuando se nos da la oportunidad, al igual que el año pasado en Qatar, Bakú o en Austin, seguimos siendo capaces de sacar un buen resultado", dijo el español.

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Sainz respalda la limitación de vueltas por neumático en Qatar

El piloto de Williams también fue preguntado por la limitación de 27 vueltas por stint que vuelve a aplicarse en el Gran Premio de Qatar para controlar la degradación y el desgaste de los neumáticos en un circuito abrasador.

Lejos de considerarla una medida frustrante, Sainz defendió la decisión de Pirelli y la FIA, recordando que él mismo ha sufrido problemas con los neumáticos en Losail antes de que se introdujera dicha restricción.

"He tenido malas experiencias aquí en el pasado; creo que en dos ocasiones pinché el neumático delantero izquierdo a dos vueltas del final en dos años distintos, cuando esa norma aún no existía y fue algo totalmente aleatorio", explicó.

"Me parece una solución necesaria, porque en su día se producían demasiados casos así, y si no confían en que el neumático pueda aguantar todo el tiempo que hace falta, no me importa aceptar el límite, porque al fin y al cabo se trata de seguridad", señaló.

El principal inconveniente, en su opinión, aparece cuando un coche de seguridad altera la estrategia y obliga a todos los pilotos a adoptar un planteamiento similar, lo que puede reducir las alternativas tácticas.

"El problema es que, si sale el coche de seguridad pronto, todo el mundo acaba haciendo lo mismo. Eso es lo que pasó el año pasado, lo que me ayudó a subir al podio, así que me encantó; si hubiera sido piloto de McLaren, lo habría odiado", concluyó.

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