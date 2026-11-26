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Fórmula 1 GP de Qatar

Leclerc, sincero: "Las cosas con Hamilton ahora no funcionan, hay que encontrar una solución"

Leclerc habló sobre su relación en la previa del GP Premio de Qatar: el monegasco ha admitido la necesidad de establecer nuevas reglas en Ferrari para la F1 2027.

Roberto Chinchero

Editado: 26 nov 2026, 16:22

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Era de esperar que Charles Leclerc fuera el gran protagonista de la rueda de prensa de la FIA celebrada el jueves en Losail. El toque con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas ha reavivado un debate que lleva ya varias semanas acaparando la atención, alimentando las discusiones sobre la convivencia entre los dos pilotos de Ferrari.

Si bien tras Monza y Ciudad de México se habían dado garantías sobre la voluntad de ambos de evitar que se repitieran incidentes similares, lo ocurrido en Nevada ha confirmado que las buenas intenciones no son suficientes.

Leclerc no eludió las preguntas, aunque estableció un límite muy claro: nada de adelantos sobre las soluciones que el equipo está barajando actualmente. Charles también confirmó que comparte la opinión expresada por Frederic Vasseur, quien, al término de la carrera de Las Vegas, calificó de "inaceptable" el toque entre ambos.

"Fred ya me había comunicado por radio que quería hablar conmigo antes de que me reuniera con los medios, así que sabía perfectamente cuál era su postura. Como piloto, tienes que aceptarlo. Es obviamente inaceptable que los dos Ferrari se toquen entre sí; como equipo, no podemos permitírnoslo y es un concepto muy claro. En cuanto al incidente de Las Vegas, asumí la responsabilidad. Hay una tensión que disipar".

Leclerc ha reiterado que su relación personal con Hamilton sigue siendo muy buena, pero también ha admitido que las aclaraciones entre ambos pilotos no han surtido el efecto deseado una vez de vuelta a la pista.

"Somos dos pilotos muy fuertes y ambos queremos terminar las carreras por delante del otro. Por desgracia, últimamente ha habido demasiados incidentes de este tipo. Lewis y yo ya hemos hablado y nuestra relación fuera del coche es sólida, pero lo que ocurrió en Las Vegas se produjo tras otros incidentes. Por eso hay que encontrar una solución".

¿Por qué no ha hablado hoy Alonso?:

Lewis Hamilton, Ferrari; Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images

Se necesitan nuevas reglas internas en Ferrari

El problema ya no parece ser aclarar las responsabilidades de cada incidente, sino establecer unas reglas que permitan a los dos pilotos competir en la pista sin poner en peligro el resultado del equipo. Sin embargo, Leclerc no ha querido confirmar si habrá novedades a partir del fin de semana del GP de Qatar.

"Al fin y al cabo, somos dos, cada uno en su propio monoplaza, pero tenemos que hacer que las cosas funcionen. De momento, no lo hacen. Puedo asumir la responsabilidad de un incidente, pero esa no es la cuestión. Podemos hablar concretamente de lo que pasó en Las Vegas o en cualquier otro sitio, de lo que también pasó en las vueltas anteriores o posteriores, pero eso no es importante. Lo que importa es encontrar un compromiso, una solución que funcione para los dos".

Leclerc ha confirmado que tiene algunas ideas al respecto y que ya se las ha expuesto al equipo, pero ha subrayado la necesidad de que la decisión final sea consensuada.

Una necesidad que va mucho más allá de las dos carreras que quedan en 2026. Si Ferrari confirmara la tendencia al alza y comenzara la próxima temporada con un coche que sea capaz de aspirar al título, la gestión de la rivalidad entre los dos pilotos adquiriría, inevitablemente, una importancia aún mayor.

"Nos queda al menos un año más juntos y debemos dar lo mejor de nosotros mismos por el equipo. Mi prioridad es encontrar una solución que nos permita maximizar los puntos de Ferrari y evitar incidentes como el del pasado fin de semana".

"Creo de verdad que estamos en un buen momento y, si el año que viene estuviéramos en condiciones de luchar por el mundial, sería aún más importante haber encontrado la solución adecuada", añadió.

Puedes ver:

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

Desmentido la cláusula de piloto principal de Ferrari

Entre las numerosas preguntas dirigidas a Leclerc no faltó la relativa a los rumores que han circulado en las redes sociales sobre la presencia en su contrato de una cláusula que le garantizaría el estatus de piloto principal de Ferrari. Charles, que suele mostrarse muy reacio a abordar temas contractuales, hizo una excepción.

"Normalmente nunca revelo lo que hay escrito en mi contrato, pero creo que en este caso es importante hablar de ello**. No hay absolutamente ninguna cláusula de este tipo**. Nunca ha sido algo que me interesara ni que yo hubiera deseado personalmente".

Leclerc admitió después que se había sentido dolido por algunas de las críticas surgidas en los últimos días, sobre todo por aquellas que han puesto en duda su compromiso con Ferrari, el equipo para el que lleva compitiendo desde hace muchos años.

"Lo que no me gusta es ver a gente que pone en duda mi integridad hacia el equipo, mi amor por este equipo. Llevo en Ferrari desde 2019; creo que no hay nada más evidente que el vínculo que tengo con este equipo. Haré absolutamente todo lo posible para devolver a Ferrari a lo más alto".

"Obviamente, a lo largo del camino se cometen errores y seguirá ocurriendo; debemos intentar reducirlos al mínimo, sobre todo entre compañeros. Pero que se ponga en duda mi amor por Ferrari me duele más que cualquier otra cosa. El resto son rumores; no es el momento más agradable, pero forma parte del juego", concluyó el monegasco.

Te interesará:

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Manuel Eletto

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