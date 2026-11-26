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Norris sobre Verstappen y Russell: "Max ya ha demostrado de lo que es capaz, George aún no"

El piloto de McLaren ha debatido sobre la "espectacular" carrera de Las Vegas y ha hecho mención a la polémica entre Russell y Verstappen.

Roberto Chinchero Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 15:58

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Cinco días después del Gran Premio de Las Vegas, el debate sobre lo visto en la carrera estadounidense sigue acaparando la atención en el paddock de Losail. Lando Norris, segundo en la línea de meta por detrás de Max Verstappen, ha ofrecido un análisis interesante, destacando los puntos fuertes y las limitaciones de una carrera que realmente ofreció un gran espectáculo, pero que no gustó mucho a los pilotos.

"Creo que deberíamos depender un poco menos de la batería. Cuando utilizas el modo de adelantamiento, dispones de más energía y, por lo tanto, de más velocidad. El problema es que, cuando estás en las primeras posiciones, no tienes muchas posibilidades de ahorrar energía, porque alcanzas el límite de recuperación".

"Acabas consumiendo más energía sin tener mucha opción, luego sales de la última chicane y te metes en un lío porque ya no te queda batería. Es algo que escapa a tu control. Incluso cuando adelantas a alguien, quizá casi por accidente, no puedes hacer nada para evitar que el piloto al que acabas de adelantar te vuelva a adelantar enseguida. Hay demasiados momentos en los que estás a merced de la batería", explicó.

Sin embargo, Norris ha destacado que el elevado número de adelantamientos no ha sido exclusivamente consecuencia de la gestión de la energía eléctrica. La aerodinámica activa también ha desempeñado un papel decisivo en Las Vegas.

"El efecto de estela en el "modo recta" fue enorme. Incluso sin energía en la batería, había una ventaja de siete u ocho décimas, superior a lo que daba el DRS. Creo que incluso con un coche tradicional, equipado con el "modo recta", habría muchos adelantamientos".

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Una carrera al estilo de los óvalos

Norris confirmó que la dinámica de la carrera de Las Vegas presentaba similitudes con lo que se ve en las carreras en óvalos, es decir, la posibilidad de seguir en la lucha por la victoria incluso ocupando posiciones alejadas de la cabeza del pelotón.

"Antes de que saliera el coche de seguridad, me encontraba alrededor de la duodécima posición, a unos diez segundos del líder. Empecé a apretar y, tras cuatro vueltas, la diferencia se había reducido a cuatro segundos. No tuve que esforzarme mucho tampoco, bastó con frenar un poco más al límite. Todos se mantuvieron en la lucha y, desde este punto de vista, fue una carrera similar a las de los óvalos".

"Dicho esto, de todos modos era necesario pilotar bien. Max ganó porque pilotó increíblemente bien; creo que yo quedé segundo por la misma razón, al igual que Oscar hizo una carrera excelente. Había que saber colocarse en las posiciones adecuadas, pero no fue una carrera en la que, como piloto, fueses conduciendo al límite en cada vuelta. Cuanto más adelante ibas, más tenías que apretar. Estoy seguro de que Max estuvo casi siempre al límite, mientras que, cuando vas detrás de alguien, puedes aprovechar el rebufo y correr menos riesgos".

"Me lo pasé bien, pero no fue siempre una competición basada en quién era capaz de pilotar mejor el monoplaza. Había muy pocas curvas en las que se frenase realmente al límite, forzando y asumiendo riesgos. Fue una carrera muy divertida, sobre todo vista desde fuera, pero menos natural de lo que nos gustaría a los pilotos".

Norris habla de la polémica Russell-Verstappen

Relacionado con Las Vegas, también codean todavía por el paddock las de Max Verstappen en las que ninguneaba a George Russell, algo por lo que se le preguntó a Norris, quien no dudó en responder sin pelos en la lengua.

"No hace falta llevarse bien. ¿Te llevas bien con todo el mundo? De hecho, puedo responer a eso: no. Así que es algo normal. Sucede en la vida. No todo el mundo está de acuerdo".

"En ese sentido en concreto, puedes expresarte en la pista o puedes hacerlo delante de una cámara. Normalmente siempre ayuda cuando lo demuestras en la pista. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente le importa a todo el mundo".

Y añadió: "Max, obviamente, ya ha demostrado a todos de lo que es capaz, y George aún tiene que demostrar de lo que es capaz".

¿Qué dijo Verstappen y qué ha dicho Russell?:

Red Bull tiene ahora mismo el paquete más completo

Norris ha confirmado los avances logrados por McLaren gracias a los últimos desarrollos, actualizaciones que han permitido al equipo de Woking recuperar una mayor continuidad en su rendimiento. En Las Vegas, el límite del coche fue sobre todo el compromiso entre la velocidad punta y el rendimiento en las curvas.

"Las actualizaciones están dando los resultados que esperábamos. En las últimas carreras hemos estado más constantemente al mismo nivel que Mercedes y Ferrari, aunque Red Bull me parece el monoplaza más competitivo en todas las condiciones, tanto en circuitos sinuosos como en los rápidos y en los lentos".

"En este momento cuentan con un paquete excelente. No necesariamente el mejor en todas partes, porque hay circuitos en los que destaca más Mercedes y otros en los que Ferrari es igual de rápido, pero Red Bull es muy constante", concluyó.

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