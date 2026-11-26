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Fórmula 1 GP de Qatar

Russell resta importancia a las palabras de Verstappen: "Hay cosas que me han hecho reír"

George Russell se toma a broma en Qatar las palabras de Max Verstappen tras la carrera de Las Vegas, al tiempo que se mantiene firme en su opinión.

Redacción Motorsport.com

Editado: 26 nov 2026, 15:28

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George Russell llegó el jueves al Circuito Internacional de Losail negándose a echar más leña al fuego a la última gran polémica entre pilotos de Fórmula 1, aunque dejó claro que no se retractaba de nada de lo que había dicho anteriormente.

En la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Qatar —su primera aparición pública desde que Max Verstappen arremetiera contra él tras ganar en Las Vegas—, Russell restó importancia a las palabras del holandés con una sonrisa irónica.

"La verdad es que no tengo mucho que decir, para ser sincero. Me parecieron bastante divertidos algunas de sus palabras tras la carrera", dijo Russell. "Hizo una gran carrera. Supongo que me mantengo en lo que dije tras los entrenamientos. Pero él es quien después ganó la carrera, y yo no, así que imagino que le pareció divertido".

El último episodio de su rivalidad estalló durante la última sesión de entrenamientos en en Las Vegas, cuando Verstappen adelantó a Russell en una vuelta de preparación, frenó pronto al acercarse a la curva 14 y cambió de dirección antes de que las ruedas de ambos chocaran, lo que le valió al piloto de Red Bull una advertencia por conducción errática.

En declaraciones a Sky Italia tras la clasificación, Russell acusó a Verstappen de hacer la misma maniobra "semana tras semana con muchos pilotos" y dijo que "alguien tiene que plantarle cara a ese tipo" en lugar de dejar que "vaya por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás".

Un día después, Verstappen respondió en la pista y ante los micros. Tras intercambiar el liderato con Russell en varias ocasiones, el holandés cruzó la línea de meta en la primera posición, mientras que Russell cometió un error que le hizo caer al noveno puesto.

En la rueda de prensa posterior a la carrera, Verstappen menospreció a Russell diciendo que está "muy por debajo de mi nivel" y calificó el accidente del británico como "karma", admitiendo que fue "fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que pasaba".

Todas las declaraciones de Verstappen al respecto:

George Russell, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto

En Qatar, Russell hizo caso omiso de los ataques personales y defendió la maniobra agresiva que echó por tierra sus opciones de subir al podio en Las Vegas.

"Algunos de los comentarios de Verstappen tras Las Vegas me hicieron reír, pero él ganó e hizo una gran carrera", dijo Russell. "Voy a pasar página, aunque ciertas cosas realmente me hicieron reír. Me choqué contra el muro mientras luchaba con mi compañero; quería atacar para conseguir un buen resultado. Y hasta ese momento, la carrera con Max también había sido buena y limpia".

Aunque Russell quiera pasar página, el escenario hace que la tensión sea difícil de ignorar. Losail es el lugar donde la fricción que llevaba tiempo gestándose entre ambos estalló a finales de 2024, cuando Verstappen perdió la pole frente a Russell debido a una penalización de una posición en la parrilla por obstaculizarle en la clasificación, lo que desencadenó un intercambio de palabras que se prolongó hasta Abu Dhabi.

Sumándose a los rumores del paddock del jueves, Lando Norris, de McLaren, intervino cuando Sky Sports F1 le preguntó sobre el enfrentamiento: "Puedes expresarte en pista o puedes hacerlo delante de una cámara. Normalmente siempre ayuda hacerlo en la pista. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente le importa a todo el mundo. Max, obviamente, ha demostrado a todos de lo que es capaz, y George aún tiene que demostrarlo".

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