Fórmula 1 GP de Qatar

Pirelli vuelve a introducir un límite de vueltas para los neumáticos en Qatar

La Fórmula 1 visita el Circuito Internacional de Losail el próximo fin de semana y ningún piloto podrá dar más de 27 vueltas por tanda en el GP de Qatar 2026.

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 20 nov 2026, 11:37

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Los equipos de Fórmula 1 tendrán que volver a respetar un límite de vueltas establecido para cada tanda larga en el Gran Premio de Qatar 2026, con el objetivo de proteger los neumáticos Pirelli en un circuito que provoca un elevado desgaste.

Los pilotos no podrán completar más de 27 vueltas en Losail con un mismo neumático, lo que significa que es probable que los equipos opten por una estrategia de dos paradas en una carrera prevista a 57 vueltas.

Se trata de una situación similar a la del año pasado, cuando los stints se limitaron a 25 vueltas tras el análisis de la carrera de 2024, en la que "varios neumáticos, sobre todo el delantero izquierdo, habían alcanzado el desgaste máximo". La carrera de 2023 también estuvo sujeta a límites, aunque ese año el límite impuesto fue de solo 18 vueltas.

Esto se produjo después de que los equipos intentaran hacer tandas de más de 30 giros, lo cual resultó especialmente complicado en un circuito de 5,4 km y 16 curvas que presenta diversos tipos de curvas, sobre todo de velocidad media a alta.

El ingeniero jefe de Pirelli en la F1, Simone Berra, dijo este fin de semana en el GP de Las Vegas: "La limitación es la misma en cuanto a las normas, pero el número de vueltas será de 27, no de 25. Hemos aumentado dos vueltas. Hemos comprobado en nuestras pruebas en pista cubierta que esto es, digamos, aceptable sin ningún riesgo en particular".

"Pero sabemos que el problema en Qatar es que se produce un desgaste localizado muy elevado, sobre todo en los compuestos delanteros, que alcanzan fácilmente el 100% de desgaste tras una media de 25 o 26 vueltas".

"Esto genera una mayor tensión en el neumático porque el compuesto de la banda de rodadura ya no protege la estructura y, además, hay cargas elevadas, grandes cargas laterales y altas temperaturas, especialmente en la carcasa".

"Así pues, estos son los factores que influyen más en la integridad del neumático", dijo.

Relacionado con Qatar:

Neumáticos Pirelli

Foto: Alessio Morgese

Cada vuelta que complete un piloto durante la carrera, incluidas las realizadas detrás del coche de seguridad, contará para el total, y la descalificación es la sanción probable para cualquiera que incumpla estas normas.

Sin embargo, esto no significa que las opciones estratégicas estén limitadas, ya que en 2025 un McLaren optó por no entrar en boxes durante la salida de un coche de seguridad en la vuelta siete para mantener la flexibilidad y no tener que parar de nuevo antes de la vuelta 32.

Oscar Piastri y Lando Norris permanecieron en pista hasta el final del límite de su tanda, pero eso les salió mal, ya que supuso que ambos pilotos perdieran la victoria frente a su rival por el título, Max Verstappen, al volante de su Red Bull.

Pero el gran premio terminó siendo una carrera en la que predominaron las dos paradas.

Berra añadió: "Vamos a mantener el mismo límite de vueltas precisamente para fomentar las dos paradas y evitar cualquier riesgo de rodar con los neumáticos muy desgastados durante varias vueltas y provocar problemas de integridad. Sabemos que, si se alcanza el 100% de desgaste en la parte delantera, realmente no se produce una degradación significativa".

"Los equipos pueden gestionar fácilmente el eje delantero en las tandas largas; no paran si no observan una caída significativa del rendimiento. Así que sí, contaremos el número de vueltas de cada sesión. Será un poco más fácil porque este año ya no es un fin de semana al sprint, como lo fue el año pasado".

"Así pues, el recuento de vueltas nos resultará más sencillo y revisaremos el recuento para dar a conocer las vueltas restantes por juego al final de la jornada del sábado".

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