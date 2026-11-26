Fórmula 1 GP de Qatar

Alonso, ausente el jueves en Qatar por un "virus"; volverá el viernes en la FP2

Fernando Alonso estará este jueves en el paddock del GP de Qatar tras contraer una "infección vírica" en Las Vegas. Se le espera el viernes para la FP2.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 10:47

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fernando Alonso no estará este jueves en el paddock del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Aston Martin continúa recuperándose de una "infección vírica" que contrajo hacia el final del pasado fin de semana en el GP de Las Vegas. Por lo tanto, el español ausentará de la jornada de medios previa a la carrera de Losail.

El equipo británico ha confirmado que el asturiano está evolucionando favorablemente y que, si todo sigue según lo previsto, regresará al paddock este viernes. Alonso continúa recuperándose de la infección vírica, por lo que Aston Martin ha optado por darle más tiempo antes de reincorporarse a la actividad.

La enfermedad apareció en la recta final del fin de semana de Las Vegas, una cita que ya fue especialmente complicada para el piloto español por las limitaciones de rendimiento y fiabilidad del Honda. Ahora, su prioridad pasa por recuperarse completamente antes de afrontar la actividad en pista en Qatar.

La ausencia de Alonso este jueves no implica, por el momento, ningún cambio en sus planes del fin de semana. Aston Martin espera que pueda regresar el viernes, cuando tendrá que llegar al circuito relativamente pronto, ya que deberá recuperar el tiempo perdido en el paddock y en las reuniones previas al evento.

Alonso tampoco estará en los Libres 1

Además, Alonso ya tenía previsto perderse la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, ya que Aston Martin volverá a ceder su AMR26 a Jak Crawford. El estadounidense ocupará su asiento en el Circuito Internacional de Losail después de que su participación en la FP1 de Las Vegas se quedara prácticamente en nada por la lluvia, por lo que el equipo decidió darle una nueva oportunidad este viernes.

De esta manera, Alonso podría regresar al paddock el viernes, pero no se subirá al coche hasta los Libres 2, cuando comenzará a preparar el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 tras un jueves de ausencia obligado por su estado de salud.

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