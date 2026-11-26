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Fórmula 1 GP de Qatar

A qué hora es la FP1 y la FP2 de F1 del GP de Qatar y cómo ver

¡Llega el penúltimo viernes de la temporada 2026 de la F1! Mira los horarios para los Libres 1 y Libres 2 del GP de Qatar, así como la forma de verlos por TV.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 10:02

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 arrancará este viernes 27 de noviembre con la disputa de las dos primera sesiones de entrenamientos libres. Mira y apunta a qué hora será tanto la FP1 como la FP2 en horario local, de España y de Latinoamérica, así como la manera de ver ambas sesiones por TV u online desde todos los países de habla hispana.

A qué hora son los Libres 1 del GP de Qatar de F1 2026 en España

A qué hora es la FP1 del GP de Qatar de F1 2026 en España: Viernes 27 de noviembre, de 14:30h a 15:30h

Viernes 27 de noviembre, de Horario local en Qatar: Viernes 27 de noviembre, de 16:30h a 17:30h.

Después de un fin de semana con horarios muy complicados en Las Vegas, la Fórmula 1 tendrá horarios más cómodos en el GP de Qatar, debido a la diferencia horaria de dos horas entre Losail y el horario peninsular español.

La acción del viernes arrancará a las 14:30h de España con los Libres 1, cuando en el horario local de Qatar sean las 16:30h de la tarde.

A qué hora son los Libres 2 del GP de Qatar de F1 2026 en España

A qué hora es la FP2 del GP de Qatar de F1 2026 en España : Viernes 27 de noviembre, de 18:00h a 19:00h

: Viernes 27 de noviembre, de 18:00h a 19:00h Horario local en Qatar: Viernes 27 de noviembre, de 20:00 a 21:00 h.

La segunda sesión del viernes, los Libres 2, ya se llevarán a cabo bajo los focos de la pista qatarí, ya que arrancarán a las 20:00 hora local, es decir, cuando ya haya caído el sol. En España, la FP2 será a las 18:00h de la tarde y, como dura 60 minutos, terminará a las 19:00h con la bandera a cuadros.

Te interesará:

Horarios de los Libres 1 y 2 de Qatar para Latinoamérica

País o zona Libres 1 (FP1) Libres 2 (FP2) México (Ciudad de México), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Viernes 27, 07:30 h Viernes 27, 11:00 h Colombia, Perú, Ecuador continental y Panamá Viernes 27, 08:30 h Viernes 27, 12:00 h Venezuela y Bolivia Viernes 27, 09:30 h Viernes 27, 13:00 h Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile (Santiago) y Brasil (São Paulo y Brasilia) Viernes 27, 10:30 h Viernes 27, 14:00 h

En algunos países de Latinoamérica este fin de semana tendrán que madrugar un poco para poder ver la FP1, como en México, donde para ver a Sergio Pérez en los Libres 1 deberán despertarse a las 07:30h. Un poco más cómodo serán el horarios para los colombianos (08:30h), los Venezolanos (09:30h) o los Argentinos (10:30h).

Los segundos entrenamientos libres del GP de Qatar tienen horarios más cómodos en general, ya que en México arrancarán a las 11:00h, en Colombia a las 12:00h, en Venezuela a las 13:00h, mientras que en Argentina podrán ver a Franco Colapinto en la FP2 durante la comida, es decir, de las 14:00h a las 15:00h.

Dónde ver la FP1 y FP2 del GP de Qatar de F1 2026 por TV y online

Territorio Dónde ver los entrenamientos de qatar en directo España DAZN F1, en la plataforma de DAZN o en los paquetes de Movistar Plus+ y Vodafone TV que incluyan el canal. México Sky Sports, a través de Sky o Izzi. También F1 TV con una suscripción que incluya directos. Argentina FOX Sports Argentina y ESPN a través de Disney+ Premium. Resto de Latinoamérica hispanohablante ESPN y Disney+, según el país y el plan contratado. En Chile, también ESPN Premium.

Para ver el viernes de F1 en Qatar, los aficionados españoles deberán recurrir a DAZNF1, ya sea con su propia plataforma de sreaming, que puede verse en cualquier dispositivo con acceso a internet, o contratado los paquetes de otros operadores como Movistar+ que cuentan con dicho canal en su oferta.

En Latinoamérica casi todos los países dependen de ESPN a través de Disney+, aunque en Argentina también está la opción de FOX Sports. La gran excepción es México, ya que allí los derechos televisivos de la F1 los tiene Sky Sports, que puede verse a través de Sky o Izzi. En todos los países de Latam también está disponible 'F1 TV'.

Y estamos en la obligación de recordarte que aquí, en Motorsport.com, encontrarás todo lo que necesites para el GP de Qatar: previas, noticias, directos, crónicas, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

¿Y cuándo son los Libres 3 del GP de Qatar 2026 de F1?

La tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar se disputará el sábado a las 17:30 hora local, es decir, cuando en España sean las 15:30h, antes de una clasificación que está prevista para las 19:00h de la tarde en territorio español.

En Latinoamérica, los Libres 3 serán el sábado a las 08:30h en México, 09:30h en Colombia, 10:30h en Venezuela o 11:30h en Argentina.

Horarios completos para todo el fin de semana:

Así llegan los mundiales de la F1 en 2026 a Qatar

Clasificación de pilotos:

Pos Piloto Puntos 1

A. AntonelliMercedes

402 2

M. VerstappenRed Bull

304 3

L. HamiltonFerrari

267 4

G. RussellMercedes

264 5

L. NorrisMcLaren

264 6

C. LeclercFerrari

250 7

O. PiastriMcLaren

167 8

I. HadjarRed Bull

122 9

L. LawsonRacing Bulls

89 10

P. GaslyAlpine

52 11

A. LindbladRacing Bulls

38 12

F. ColapintoAlpine

35 13

O. BearmanHaas F1

23 14

G. BortoletoAudi

14 15

N. HulkenbergAudi

14 16

C. SainzWilliams

11 17

E. OconHaas F1

7 18

F. AlonsoAston Martin

7 19

A. AlbonWilliams

5 20

Y. TsunodaRacing Bulls

1 21

R. HirakawaHaas F1

1 22

L. StrollAston Martin

0 23

V. BottasCadillac

0 24

S. PérezCadillac

0 25

R. CámaraHaas F1

0

Clasificación de constructores:

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 666 2 Ferrari 517 3 Red Bull 440 4 McLaren 431 5 Racing Bulls 114 6 Alpine 87 7 Haas F1 31 8 Audi 28 9 Williams 16 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

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