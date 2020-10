Sainz: "Que no pongan excusas, Verstappen también habría querido liderar"

El piloto español de McLaren llega al GP de Emilia Romagna de la Fórmula 1 2020 con la moral alta, después de la sensacional exhibición que realizó en las primeras vueltas del GP de Portugal el fin de semana pasado.

El regreso de la F1 al mítico circuito de Imola 14 años después será en unas condiciones especiales, ya que la actividad se concentrará en solo dos jornadas –sábado y domingo– y los pilotos y equipos solo tendrán una sesión de libres de una hora y media para preparar la clasificación y la carrera.

En esta situación, Sainz considera que, al ser igual para todos, será un bonito reto que afrontar y en el que cada piloto podrá sacar un extra del coche en función de lo rápido que se adapte al trazado.

"Es un poco más difícil, sin duda pero es lo mismo para todos, así que no es que tengamos una desventaja sobre los demás o algo así. Es todo un reto para todos pilotos y equipos, será emocionante y estoy deseando afrontarlo. Una hora y media de libres debería ser suficiente para habituarse al coche y tener un setup decente", apuntó este viernes, en la rueda de prensa de McLaren.

"Me gusta este formato de dos días de gran premio. A veces a los ingenieros y a los pilotos se nos da quizás demasiado tiempo en pista para adaptarnos al circuito. Somos los mejores ingenieros y pilotos del mundo y se nos da demasiada práctica, con las simulaciones que tenemos y los pilotos que somos, sería más interesante darnos menos tiempo para adaptarnos y encontrar el setup".

"A mí como piloto me gusta tener que adaptarme pronto y rápido a las cosas, me gusta tener ese feeling para ser el primero en adaptarse, en encontrar la trazada correcta en una curva. No sé si me va a ayudar o beneficiar este fin de semana, porque estoy contra los 19 mejores en eso también".

El español llega 10º en el Mundial de pilotos, después de dejar atrás los sinsabores de Mugello y Sochi, y deja claro que no se rinde todavía.

"Me he acercado en las últimas carreras. Creo que 23 puntos me separan del cuarto puesto, que es lo máximo que se podría haber conseguido este año sin la cantidad de problemas que tuve en la primera mitad de temporada en la que perdí esos primeros puntos. No me rindo, pero hay que ver que este año es un poco más fácil sumar muchos puntos, pero es difícil recortar y ser cuarto, y no me marco objetivos: quiero seguir la tendencia de fines de semana sin muchos problemas, y a ver si al final sumamos el mayor número de puntos posibles, y a ver dónde podemos acabar", apuntó.

McLaren planea nuevas mejoras antes del final de la F1 2020

Por supuesto, al madrileño se le preguntó por cómo ve unos días después esas primeras vueltas sensacionales en Portimao, y Sainz dejó claro que en el momento no las disfrutó especialmente.

"En el momento, estás súper, súper concentrado y no tienes tiempo para pensar en ello y disfrutar. Pero una vez que terminó la carrera, recuerdo haberme divertido, disfrutado de aquellas vueltas. Siempre me lo paso bien cuando el asfalto está mojado, resbaladizo y creo que el piloto puede marcar las diferencias realmente en esas condiciones", apuntó.

"Cuando la carrera acaba y te olvidas de la concentración, y recuerdas aquellas primeras vueltas, lo disfrutas. En ese momento todo se basó en estar concentrado, en experimentar trazadas diferentes, las sensaciones del coche y del volante, más que en pensar en divertirse".

Y cuando se le sugirió que algunos justificaron ese liderato por las condiciones tan especiales de las primeras vueltas del GP de Portugal, respondió: "Que pongan las excusas que quieran, a Verstappen y a todos les habría gustado ir primero con la pista como estaba cuando fui yo primero. A mí esas condiciones me gustan, da una oportunidad de ser valiente, de tomar más riesgos, de brillar, y a mí cuando se presenta esa oportunidad me apetece brillar más y sentir el coche y hacer lo que pueda por brillar un poco. No penséis que siempre que se ponga la pista así voy a poder hacer lo de Portimao, pero cuando se presenta la oportunidad, lo intento".

Por su parte, Andreas Seidl, jefe de equipo de McLaren, aclaró que las actualizaciones despiezadas de McLaren siguen funcionando y que este fin de semana añadirán otros extra que probaron el viernes de Porugal.

"No puedo decir un número en cuanto a porcentaje. Pero el equipo está trabajando a tope con la fábrica a través de la dirección de James Key y Andrea Stella. Después de lo de Nürburgring sacamos conclusiones y en Portimao fuimos muy competitivos. Ahora introduciremos las actualizaciones que probamos el viernes de Portugal y deberíamos dar otro paso adelante en el rendimiento. Esperemos seguir en esta línea en las próximas carreras con más actualizaciones y poder mantener la batalla por el tercer puesto del Mundial de Constructores", aseveró.

Información adicional de Alex Kalinauckas

Las mejores fotos del primer día del regreso de la F1 a Imola

Haz click sobre las imágenes para disfrutarlas a mayor tamaño