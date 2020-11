Sainz, reflejos de felino en Imola: "Me libré de milagro"

El piloto madrileño de McLaren tuvo un domingo ajetreado desde los primeros compases, cuando rodó rueda a rueda con su compañero de equipo, en un duelo vibrante, por la novena plaza.

En la sexta vuelta, se aprovechó del DRS para tirarse por fuera en la primera chicane y empezar a imponer su ritmo. Con la entrada del Safety Car en las últimas 14 vueltas, y tras rodar en el trenecito montado por Leclerc y Albon, llegó a luchar por el quinto puesto.

"Hoy estoy un poco más satisfecho, sobre todo porque creo que hemos tenido buen ritmo toda la carrera. El coche y yo íbamos más cómodos que en la clasificación, y lo noté desde el principio, que pude pasar a Lando en la vuelta 6. A partir de ahí pude imprimir mi ritmo e imponer presión en los coches de delante, han parado y cuando me he quedado solo, he conseguido mejorar bastante el ritmo", comentó Sainz en los micrófonos de Movistar + F1.

"Pero cuando he parado he puesto los medios y otra vez tenía más ritmo que los coches delante, pero no tenía suficiente ventaja como para adelantarles, que era muy complicado aquí".

"Yo creo que Albon era el que hacía el tapón. Cuando se han abierto los huecos, Kvyat no llevaba mal ritmo, el AlphaTauri está yendo muy rápido. Pero yo creo que tenía más ritmo que Kvyat, que Albon y compañía. De hecho, al final de ese relevo hemos empezado a coger todos a Ricciardo y a Leclerc".

Cuando entró el coche de seguridad por el pinchazo de Verstappen en la curva 5, el caos se desató en boxes y McLaren optó por calzar con los blandos de Pirelli a sus dos pilotos. Eso dejó a Sainz delante de Norris, y con Pérez por delante, después del reinicio sensacional de Kvyat.

"Creía que iba a ponerse interesante la carrera, pero ha salido el Safety Car y ha durado demasiado para lo que nos hubiese gustado. Creo que Checo se ha quedado atascado detrás de Leclerc, no le ha podido pasar, y a partir de ahí todos los que íbamos con blandos nos hemos quedado atascados", comentó Sainz.

"No sé por qué Checo no ha podido pasar ahí y nos hemos quedado atascados. Pero la verdad es que viendo lo que ha pasado con Albon, debería de estar dando casi gracias de estar aquí".

Y es que a seis vueltas del final, Albon trompeó a escasos centímetros el alerón delantero del MCL35 de Sainz y a punto estuvo de dar al traste con la carrera del madrileño, que reaccionó como un auténtico felino al clavar los frenos.

La crónica: Hamilton doblega a Bottas en un GP de Emilia Romagna trepidante

"He librado de milagro, la verdad es que he tenido que reaccionar muy rápido. Nunca te esperas un trompo justo delante de ti, tener que calvar frenos... Pero al final ese séptimo sabe mejor, porque llego a reaccionar 50 centésimas más tarde y me choco contra él. Así que por lo menos estoy aquí bien", concluyó.

Sainz ya es octavo en al general del Mundial y tiene a solo cuatro puntos a su compañero de equipo con cuatro carreras por delante.

Más fotos de Sainz en Imola