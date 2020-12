Sainz cuestiona la "ilógica" e "injusta" decisión de la FIA sobre el test

El martes posterior al GP de Abu Dhabi, la Fórmula 1 organiza el tradicional 'test de jóvenes pilotos', que este año contará con Fernando Alonso tras obtener Renault un permiso especial para alinear al español.

Esa inclusión generó polémica, para algunos por tratarse de un bicampeón del mundo y, para otros, simplemente porque no se ha permitido que Sainz pueda estrenarse con Ferrari en esa jornada de pruebas.

El equipo italiano solicitó a la FIA permiso, pero se encontró con una respuesta negativa remitiéndose al reglamento, y de ello ha hablado Carlos este jueves en el Yas Marina. En una conferencia con medios entre los que se encontraba Motorsport.com, el madrileño contestó: "Como os podéis imaginar, no estoy contento con la decisión de la FIA. No me parece justa del todo. Creo que a mí, personalmente, me hubiese encantado disputar el test, sobre todo porque con solo un día y medio de test de pretemporada, habría sido lógico abrir la mano para los pilotos que cambian de equipo".

Además de porque en ese test se puede comenzar el trabajo de aclimatación con el coche y los procedimientos del equipo que tocará hacer en la primera sesión de la pretemporada, Sainz señaló otro detalle interesante.

"Simplemente incluso por seguridad, porque si falla el coche en esa pretemporada, llegas la primera carrera sin haber probado el asiento y lo demás", comentó. "Me hubiese parecido lógico por parte de la FIA habernos permitido a todos participar en el test y desgraciadamente no ha sido así. No estoy contento, me parece también inconsistencia en la aplicación del reglamento, y me hubiese gustado que se hubiera dado permiso a todos".

La importancia de ser sexto y batir a Charles Leclerc

Carlos Sainz llega a la última carrera del año sexto en el mundial de pilotos, a un punto de Leclerc, cuatro por delante de Albon y diez por encima de Norris.

Ante la pregunta de si es importante llegar a Ferrari habiendo superado a su futuro compañero, el #55 restó importancia a ese hecho: Lo más importante es ser terceros en el mundial de constructores. Y luego, cuanto mejor clasificado, mejor, pero si no es para ganar esa batalla por ser 'el mejor del resto', que no podemos por los problemas que tuvimos al principio del campeonato, quedar sexto o séptimo este año no tiene tanto valor".

"Ser cuarto este año es como sexto el año pasado, pero no cambia la vida este año ser sexto, séptimo u octavo. Aun así, intentaré como siempre puntuar lo máximo posible, acabar lo más arriba posible. Haber conseguido tantos puntos en las últimas seis o siete carreras demuestra lo que podría haber sido el año, podríamos haber luchado por ser cuartos. Una pena".

"Pero Charles y yo no hemos llevado el mismo coche, así que no se sabe quién ha llevado el mejor coche durante el año. Lo único que quiero es acabar lo más arriba posible, sea superando a Charles o cualquier otro. Le quito importancia a ganar a Charles porque no es para ser cuarto, sino es una lucha por ser sexto, séptimo u octavo".

Tras rozar el podio en el GP de Sakhir, que el equipo cree que lo perdió por mala suerte con el último Safety Car, Sainz espera un panorama muy similar al de las recientes citas.

"No espero milagros, creo que va a ser una continuación de lo que hemos visto en las últimas carreras. Está bastante claro que el Racing Point es bastante más rápido a una vuelta, y en carrera será muy difícil batirles. Superar a Renault es un poco más factible, pero su coche aún es más rápido, como vimos en Bahrein".

"Me apetece el fin de semana, puede ser interesante, puede ser una batalla bonita. En Abu Dhabi salir 11º, 12º o 13º es mejor que salir más adelante por los neumáticos. Veremos qué hace cada uno".

"Intentaré estar entre los ocho más rápidos, luchar por puntuar, luchar por ayudar a McLaren a ser tercero si fallan los Mercedes rosas. Quiero celebrar mi salida de McLaren con buenos puntos", concluyó.

El deseo de una vuelta a la normalidad en la F1 2021

La temporada 2020, la del coronavirus, ha tenido multitud de aspectos diferentes a lo que se puede esperar de un campeonato del mundo. Sin carreras en América, sin público, con estrictos protocolos y reducido número de periodistas, lo que ha hecho de las videollamadas el mejor modo de entrevistar a los protagonistas.

Para Abu Dhabi, la F1 ha creado una 'biosfera' que de hecho podría dejar fuera a Hamilton, una burbuja sin precedentes que limita mucho lo que pueden hacer los pilotos fuera del circuito.

Sobre ello fue la última respuesta de Sainz, donde expresó además el deseo de que vuelva la normalidad el año que viene: "Esto parece una cárcel, como si estuviéramos en prisión. Sería buena señal que el mundial de F1 deje de tener tanta burbuja porque eso significaría que hay menos virus y hay vacunas. Ojalá".

Que así sea.