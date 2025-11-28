Verstappen se centra en "sobrevivir" en la sprint y piensa en el domingo

En el Circuito Internacional de Losail, Max Verstappen se mostró rápido en la SQ1 y la SQ2 con medios. Sin embargo, en ese momento ya estaba descontento con el equilibrio del Red Bull RB21, pero cuando hubo que montar los blandos para la SQ3, el holandés se enfrentó a un reto aún mayor, ya que se fue demasiado largo en la curva cuatro y pareció dañar parte de su monoplaza.

Verstappen tuvo que jugarse todo a una vuelta, la cual transcurrió aparentemente sin problemas, pero sólo le valió para conseguir un sexto tiempo, por detrás incluso de su compañero Yuki Tsunoda, que le batió por primera vez en un duelo clasificatorio.

"No fue bien desde la primera vuelta", explicó Verstappen, que saldrá sexto en una carrera al sprint por segunda vez consecutiva. "Realmente mucho rebote y un subviraje muy agresivo, que luego se convirtió en sobreviraje en las curvas rápidas. Eso no es lo que quieres tener si quieres ser rápido".

Desde la primera vuelta en la clasificación sprint, la configuración para esta sesión, así como para la carrera al sprint, era fija, por lo que Verstappen sabía que tenía que tenía que vivir con ello.

"Estás atascado con esa configuración y tratamos de ajustar algunas cosas a través de la rueda, pero eso realmente no funcionó", dijo Verstappen. "Eso lo hizo bastante difícil".

Qué se cambió exactamente en la puesta a punto tras los primeros y únicos entrenamientos, Verstappen no lo dice. Sin embargo, sí concluye: "Obviamente no funcionó bien en la clasificación, así que eso es algo que tenemos que entender".

No obstante, el sexto puesto en la parrilla le ofrece la perspectiva de acabar en los puntos, algo que aún es importante para impulsar sus esperanzas de título el domingo. Lando Norris aún no puede proclamarse campeón en la sprint, pero podría celebrarlo un día después.

Sin embargo, Verstappen se olvida de la carrera corta y ya tiene la vista puesta en la clasificación y en el gran premio del domingo después de la clasificación al sprint.

"En cualquier caso, con este equilibrio en la sprint no será muy divertido", dice el tetracampeón de la F1. "Se tratará más de intentar sobrevivir, creo, y luego hacer cambios de cara a la clasificación".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images