Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Por un momento pareció que George Russell iba a dar la sorpresa al final de la clasificación sprint al colocar su Mercedes en la P1 con un 1:20.087, pero Piastri devolvió in extremis a McLaren F1 a lo más alto al rodar 0.032 segundos más rápido —y de paso marcar un nuevo récord de pista. Que Lando Norris se quedara atascado en la tercera posición y Max Verstappen no pasara del sexto mejor tiempo provocó, en Piastri, una ligera sonrisa tras la sesión.

"Ha sido un buen día, y para variar se agradece", dijo Oscar Piastri justo después de bajarse de su McLaren.

"Ha sido un día en el que todas las piezas del puzle han encajado y todo ha fluido muy bien desde el principio. La clasificación sprint ha ido realmente bien. Tuve un buen susto durante mi vuelta, pero al final fue suficiente por muy poco. Quiero dar las gracias al equipo por el coche, que hasta ahora está rindiendo bien este fin de semana".

Preguntado por lo que habría sido posible en cuanto al tiempo de vuelta sin ese momento, y mirando ya a la clasificación para el Gran Premio más tarde el sábado, el piloto de Melbourne comentó: "Si juntas una buena vuelta, creo que un tiempo en 1:19 debería ser posible. Veremos qué se puede hacer, pero por ahora estoy muy contento con este resultado. Por supuesto, aún hay algunas cosas que debemos mejorar, pero es agradable poder decirlo cuando sales desde la pole. Tengo ganas de que llegue el sábado. Al final solo se reparten unos pocos puntos en la sprint, pero cogeré todo lo que pueda".

A la pregunta de si confía en que el sábado en el circuito internacional de Losail le depare más cosas buenas, respondió: "En los fines de semana sprint siempre es difícil saber si lo tienes todo bajo control, pero hoy he tenido un coche muy sólido durante todo el día. Hemos hecho un par de buenos ajustes para la clasificación, lo cual siempre ayuda, y el ritmo ha estado ahí desde los primeros metros. Ojalá podamos mantener esta línea el sábado".