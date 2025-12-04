Russell, sobre las posibles órdenes de equipo en McLaren: "No serían justas"

George Russell aterriza en Abu Dhabi en una posición poco habitual para él en 2025: sin cargas, sin cuentas pendientes y sin formar parte del triángulo que este fin de semana decidirá el título mundial entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Mercedes, además, tiene los deberes hechos. La segunda plaza del Mundial de Constructores no está matemáticamente asegurada, pero los 33 puntos de colchón sobre Red Bull Racing y los 77 respecto a Ferrari obligarían a un desastre mayúsculo para que se les escapara.

Por eso, el británico afronta el último jueves del año con un mensaje simple: disfrutar. "Es otra carrera, para ser honestos. Queremos asegurar el P2 en Constructores. Es una pena no lograrlo en Qatar, pero tenemos una muy buena oportunidad este fin de semana", explicaba en el Media Day.

Cuarto en el Mundial —solo por detrás de los tres aspirantes al título—, con dos victorias (Canadá y Singapur) y una colección de podios, Russell reconoce que está ante su campaña más sólida. "Diría que esta ha sido, sin duda, mi temporada más competitiva", afirmó.

Aunque no olvida la importancia de 2022: su primer año en Mercedes, con el equipo sumido en el porpoising, y donde además logró batir a Lewis Hamilton. "Ambos años fueron muy fuertes, pero este ha sido mejor", insistió.

Las órdenes de equipo y el título en juego

Russell también opinó sobre el asunto más delicado del fin de semana: las posibles órdenes de McLaren a Oscar Piastri, que no se juega el título, para favorecer a Lando Norris, que llega líder con 12 puntos sobre Verstappen. Y el británico fue tajante. "No creo que sea aceptable pedir a un piloto que aún tiene opciones matemáticas que se aparte", apuntó.

Comparó la situación con casos clásicos como Barrichello–Schumacher o Pérez–Verstappen, donde uno de los dos llegaba sin opciones al final de año. Pero esta vez, dice, sería distinto. "Ambos deben tener su oportunidad. Si pierden el título por eso, habrá que aceptar que el otro hizo un mejor trabajo. Así es la competición".

Las directrices de carrera y la reunión con la FIA

Como director del GPDA, Russell fue una de las voces centrales en la reunión de pilotos con la FIA tras las polémicas sanciones de 2025. Aunque el organismo anunció que nada cambiaría antes del final de temporada, el británico cree que es lo correcto.

"Si hemos pedido consistencia, no sería justo cambiar ahora", explicó. Valoró que los propios pilotos, analizando entre seis y siete incidentes, se pusieron de acuerdo en todas las decisiones, incluso cuando no coincidían exactamente con las guidelines.

"Las directrices deben ser eso: directrices. Y necesitamos a los mejores comisarios, con el mejor conocimiento de carrera, juzgando según su experiencia", insistió. El trabajo, añadió, debe continuar de cara a 2026.

El apoyo a Antonelli tras el acoso en redes

El cierre de la rueda de prensa tuvo un tono más serio. Andrea Kimi Antonelli, su compañero, ha sido víctima de acoso en redes tras las insinuaciones —ya rectificadas— de que se dejó adelantar por Norris en Qatar. Russell no escondió su indignación.

"Fue totalmente inaceptable lo que se escribió. Que miles de personas se escondan detrás del teclado no tiene excusa", afirmó. "Tienen que mirarse al espejo y preguntarse por qué creen que eso es aceptable. No solo en F1, sino en la sociedad", concluyó.