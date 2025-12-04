Russell, sobre las posibles órdenes de equipo en McLaren: "No serían justas"
El británico llega a Abu Dhabi sin presión, defiende el juego limpio entre Norris y Piastri y reivindica su temporada más competitiva en F1.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell aterriza en Abu Dhabi en una posición poco habitual para él en 2025: sin cargas, sin cuentas pendientes y sin formar parte del triángulo que este fin de semana decidirá el título mundial entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.
Mercedes, además, tiene los deberes hechos. La segunda plaza del Mundial de Constructores no está matemáticamente asegurada, pero los 33 puntos de colchón sobre Red Bull Racing y los 77 respecto a Ferrari obligarían a un desastre mayúsculo para que se les escapara.
Por eso, el británico afronta el último jueves del año con un mensaje simple: disfrutar. "Es otra carrera, para ser honestos. Queremos asegurar el P2 en Constructores. Es una pena no lograrlo en Qatar, pero tenemos una muy buena oportunidad este fin de semana", explicaba en el Media Day.
Cuarto en el Mundial —solo por detrás de los tres aspirantes al título—, con dos victorias (Canadá y Singapur) y una colección de podios, Russell reconoce que está ante su campaña más sólida. "Diría que esta ha sido, sin duda, mi temporada más competitiva", afirmó.
Aunque no olvida la importancia de 2022: su primer año en Mercedes, con el equipo sumido en el porpoising, y donde además logró batir a Lewis Hamilton. "Ambos años fueron muy fuertes, pero este ha sido mejor", insistió.
Las órdenes de equipo y el título en juego
Russell también opinó sobre el asunto más delicado del fin de semana: las posibles órdenes de McLaren a Oscar Piastri, que no se juega el título, para favorecer a Lando Norris, que llega líder con 12 puntos sobre Verstappen. Y el británico fue tajante. "No creo que sea aceptable pedir a un piloto que aún tiene opciones matemáticas que se aparte", apuntó.
Comparó la situación con casos clásicos como Barrichello–Schumacher o Pérez–Verstappen, donde uno de los dos llegaba sin opciones al final de año. Pero esta vez, dice, sería distinto. "Ambos deben tener su oportunidad. Si pierden el título por eso, habrá que aceptar que el otro hizo un mejor trabajo. Así es la competición".
Las directrices de carrera y la reunión con la FIA
Como director del GPDA, Russell fue una de las voces centrales en la reunión de pilotos con la FIA tras las polémicas sanciones de 2025. Aunque el organismo anunció que nada cambiaría antes del final de temporada, el británico cree que es lo correcto.
"Si hemos pedido consistencia, no sería justo cambiar ahora", explicó. Valoró que los propios pilotos, analizando entre seis y siete incidentes, se pusieron de acuerdo en todas las decisiones, incluso cuando no coincidían exactamente con las guidelines.
"Las directrices deben ser eso: directrices. Y necesitamos a los mejores comisarios, con el mejor conocimiento de carrera, juzgando según su experiencia", insistió. El trabajo, añadió, debe continuar de cara a 2026.
El apoyo a Antonelli tras el acoso en redes
El cierre de la rueda de prensa tuvo un tono más serio. Andrea Kimi Antonelli, su compañero, ha sido víctima de acoso en redes tras las insinuaciones —ya rectificadas— de que se dejó adelantar por Norris en Qatar. Russell no escondió su indignación.
"Fue totalmente inaceptable lo que se escribió. Que miles de personas se escondan detrás del teclado no tiene excusa", afirmó. "Tienen que mirarse al espejo y preguntarse por qué creen que eso es aceptable. No solo en F1, sino en la sociedad", concluyó.
Comparte o guarda este artículo
A qué hora son los Libres 1 y 2 (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 y cómo verlos
Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más
Antonelli habla sobre el abuso tras Qatar y revela el apoyo de Verstappen
Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes
Por qué Marko no es el único culpable del acoso a Antonelli
Últimas noticias
Ducati anuncia la fecha de presentación de su MotoGP de 2026
Las definiciones de títulos de F1 más polémicas de la historia
¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1
Adrian Sutil seguirá en prisión preventiva, pero rechaza las acusaciones
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios