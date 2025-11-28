No habrá cambios inmediatos en el documento de Directrices sobre Normas de Conducción en las dos últimas rondas del campeonato, según confirmó la FIA en su comunicado. La lista de recomendaciones para los comisarios se mantendrá de momento igual.

La esperada reunión tuvo lugar en el Circuito Internacional de Losail el jueves por la noche, antes del Gran Premio de Qatar. Como era de esperar, el debate giró en torno a las directrices sobre normas de conducción, que han suscitado un gran debate esta temporada, sobre todo después de varias decisiones controvertidas.

El documento de directrices sobre normas de conducción se introdujo en 2022 con el objetivo de lograr una mayor coherencia en la actuación de los comisarios. A principios de este año se hizo público para mejorar la transparencia y ayudar a los aficionados a entender mejor los principios en los que se basan las decisiones de los comisarios.

Sin embargo, los pilotos han criticado a menudo el documento y su aplicación. Aunque las directrices no son reglas, sino puntos de referencia para los comisarios, muchos creen que en la práctica las decisiones se toman estrictamente de acuerdo con las definiciones escritas en lugar de hacerlo según la física y la práctica de las carreras, lo que lleva a resultados que creen que no se ajustan al incidente.

"Hoy nos estamos ciñendo al manual", dijo Charles Leclerc de Ferrari antes de la reunión. "Y eso hace que a veces sea difícil tener sentido común en situaciones específicas".

¿Qué incidentes se discutieron en la reunión FIA y pilotos de F1?

El comunicado de la FIA no entra en muchos detalles, pero ofrece una visión de lo que se revisó durante lo que describió como una discusión "franca, abierta y colegiada". Se abordaron cinco incidentes de esta temporada, siendo el más reciente el choque en Interlagos entre Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri y Leclerc. Los pilotos consideraron injustificada la sanción de 10 segundos impuesta a Oscar Piastri durante la carrera, a pesar de que los comisarios especificaron que se ajustaba a las directrices.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotos: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

También se habló de otros dos incidentes que acabaron en accidente. Uno fue el choque entre Carlos Sainz y Liam Lawson en Zandvoort, por el que Sainz recibió una penalización de 10 segundos que Williams anuló posteriormente mediante una protesta. El otro fue la colisión en Monza entre Oliver Bearman y Carlos Sainz, por la que Bearman fue penalizado.

Ambos incidentes pusieron de manifiesto la preocupación de que una aplicación demasiado rígida de las directrices pueda llevar a decisiones que los pilotos consideren incorrectas, ya que gran parte del documento se centra en la posición del coche a la entrada de una curva en relación con un competidor. Una de las principales críticas es que las directrices incitan a los pilotos a "correr hasta el vértice" sólo para estar en el que el texto considera el lado correcto.

Otros dos casos estaban relacionados con los límites de la pista. El grupo revisó el incidente entre Leclerc y Verstappen en México en relación con "salirse de la pista y obtener una ventaja duradera", y el incidente de Austin entre Lando Norris y Leclerc, debatiendo si salirse de la pista durante un intento de adelantamiento debería contar como una infracción.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión FIA-Pilotos de F1?

Aún no hay un plan claro sobre cómo podrían modificarse las directrices. La FIA subrayó que "los datos de las últimas tres temporadas" muestran que las directrices "han contribuido a una mayor coherencia" en la supervisión, con el apoyo de un análisis detallado de los equipos. También señaló que la versión actual del documento "ha sido revisada y acordada con la GPDA (Asociación de Pilotos)", subrayando que los propios pilotos participaron en el proceso de elaboración del documento que ahora critican a menudo.

Carlos Sainz, Williams FW47 y Oliver Bearman, Haas F1 VF-25 Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

La FIA enumeró cuatro conclusiones principales. Una de ellas es la "clara preferencia" de los comisarios por retrasar ciertas decisiones -cuando no se dispone de todos los elementos relevantes- hasta después de la carrera, lo que les permite escuchar a los pilotos. Ese fue un punto planteado por Sainz después de Zandvoort.

Otra de las conclusiones fue la opinión compartida de que las directrices no pueden cubrir todos los escenarios, lo que subraya la importancia de contar con un comisario-piloto con experiencia en cada carrera. A pesar de que varios pilotos pidieron comisarios permanentes, la FIA no hizo ninguna referencia a si eso se había debatido.

Mientras que el presidente de la FIA y la GPDA han mostrado en el pasado un amplio acuerdo sobre la cuestión de tener comisarios permanentes y profesionales, no están de acuerdo en la cuestión de quién debe pagarles.

Los otros dos puntos se referían a un mayor énfasis en el respeto de las banderas amarillas y el debate sobre medidas adicionales para mejorar la seguridad, así como una revisión de los procedimientos de bandera azul, incluyendo posibles adiciones para aclarar el comportamiento esperado de los coches doblados.

Aún no está claro si habrá más cambios en las directrices una vez finalizada la temporada 2025.