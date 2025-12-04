Sainz elige bando en Abu Dhabi: "Es una pista de Norris… y tiene una ventaja"

La Fórmula 1 2025 llega a su última página con un escenario que no veíamos desde 2010: tres pilotos jugándose un título mundial en la carrera final. Y aunque Carlos Sainz no está en esa pelea, su opinión importa. Importa porque conoce como pocos a dos de los aspirantes: Lando Norris, líder del campeonato, su amigo íntimo y excompañero; y Max Verstappen, a quien le plantó cara cuando ambos compartieron garaje en Toro Rosso.

Por eso, cuando el madrileño habla, el paddock escucha. Y esta vez lo ha hecho con una frase que ya corre por el pit lane: "Abu Dhabi es una pista de Lando". Sainz no duda ni un segundo cuando le preguntan por la lucha por el título: "Obviamente tengo interés y lo seguiré muy de cerca. Todo el mundo sabe lo bien que me llevo con Lando, y le deseo el mejor resultado posible. También respeto mucho a Max y a Oscar, pero creo que Abu Dhabi es una 'Lando track' (pista que favorece a Norris)".

Para Sainz, no es una intuición, sino experiencia pura: "Cuando fui su compañero aquí, siempre fue una de sus mejores pistas. Y la victoria que logró el año pasado, delante de mí, todavía me duele". La frase tiene un peso enorme. Norris ganó en 2024 dominando la clasificación y la carrera. Y Sainz estuvo allí para verlo de cerca.

Aun así, avisa: la ventaja existe, pero no garantiza nada. "Llegar a la última carrera necesitando un podio no es fácil, ni siquiera pilotando un McLaren F1. Tiene que ejecutar un fin de semana perfecto, pero creo que puede hacerlo por cómo ha respondido últimamente bajo presión".

Las cuentas del Mundial: Fórmula 1 Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

El análisis de Sainz sobre Norris

Cuando le preguntas a Carlos por la evolución de Norris, sonríe como quien sabe de qué habla. Lo ha visto crecer desde dentro, desde el box. "Lo que vi inmediatamente de Lando fue una habilidad increíble para llevar el coche al límite y hacer vueltas de clasificación brutales".

Y entonces cae una de sus frases más potentes del día: "He sido compañero de Charles, de Max, de Lando… de todos los top de la parrilla. Y puedo decir que Lando no tiene nada que envidiarles en velocidad".

Sainz profundiza y explica dónde ha dado el salto el británico: "Lo que más ha desarrollado es la consistencia. Ahora es fuerte en todas las pistas. Es más completo. Pero no es más rápido que entonces. En F1, cuando llegas, ya eres tan rápido como vas a ser. A partir de ahí mejoras cómo ser rápido en cada circunstancia".

Una defensa pública que también funciona como aviso: si Norris gana el Mundial este domingo, no será casualidad.

Un 2025 por encima de lo esperado

Foto de: Peter Fox / Getty Images

De la batalla por el título pasamos a la suya propia: la del renacer. Porque el Sainz de 2025 es un piloto que ha superado todas las expectativas al volante de un Williams que hace un año era noveno del Mundial.

El propio Carlos lo reconoce: "Intenté controlar mis expectativas antes de llegar. Pero si cuando firmé en agosto de 2024 me dices que tendría un par de podios, un podio al sprint y esta tendencia ascendente, lo habría firmado".

El mérito no es solo suyo, y él se encarga de subrayarlo: "Crédito para Williams. El coche de 2025 fue un paso enorme respecto al de 2024 desde el primer test. Y aunque solo trajimos una pequeña mejora, fue efectiva y como equipo seguimos desarrollando el coche con ‘set-up’, comprensión y trabajo conjunto con Alex".

Williams, que no trajo apenas evoluciones, termina quinto en constructores. Sainz, noveno en el Mundial (y podría ser 8º). Un salto que nadie vio venir.

El factor Sainz: su huella en el ‘set-up’ del Williams

Cuando le preguntan qué aportó él este año, Sainz es claro: su cerebro. "Este año influí más en el desarrollo del coche a través del set-up. Desde los test de Bahrein hasta ahora hemos probado muchas cosas, con ideas para hacer funcionar mejor el coche".

Hubo errores, y él mismo lo admite: "En la primera mitad del año hicimos muchos errores probando cosas que pensábamos que funcionarían y no lo hicieron. Pero sin test, necesitas usar los fines de semana de carrera para experimentar", cerró.