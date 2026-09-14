Ganadores y perdedores del primer GP de España de F1 en Madring de la historia

La primera visita de la Fórmula 1 a Madrid en 45 años comenzó de forma bastante fluida fuera de la pista, pero su carrera inaugural en el Madring dejó bastante que desear.

Partiendo prácticamente de una hoja en blanco, algunos de los incómodos diseños de sus curvas y la ausencia de auténticas rectas hicieron que adelantar fuera prácticamente imposible.

Sin embargo, sus curvas rápidas y de gran compromiso sí que nos brindaron, al menos, un buen espectáculo en clasificación y permitieron a Lando Norris exhibir su extraordinario estado de forma, aunque después la mala suerte se cebó con él en carrera.

Ganador: Kimi Antonelli

Los 5,4 kilómetros del Madring planteaban un circuito nuevo, bastante peligroso y repleto de incógnitas y, por tanto, también de trampas en las que Andrea Kimi Antonelli podía caer como indiscutible líder del campeonato de F1, aunque todavía inexperto.

A estas alturas ya no debería sorprender a nadie que haya estado prestando atención, pero Antonelli volvió a superar el examen con nota. Gestionó sus neumáticos con madurez mientras rodaba detrás de un dominante Norris y después aprovechó el infortunio del piloto de McLaren para llevarse la victoria.

Si acaso, Antonelli está provocando dolores de cabeza a Mercedes porque es demasiado rápido y tiene demasiadas ganas de seguir apretando incluso cuando no lo necesita. "Estos neumáticos no son a prueba de balas", tuvo que recordarle por radio su ingeniero de carrera, Pete Bonnington. Pero Antonelli parece que sí lo es. Y con George Russell prácticamente ondeando la bandera blanca en el campeonato, ¿quién puede detenerle?

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Perdedor: Lando Norris

¿Cuánta mala suerte se puede tener? Después de una vuelta de otro planeta en clasificación, que estuvo a punto de torcerse al final pero que aun así fue suficiente para lograr la pole, Norris también dominó absolutamente el domingo. Mientras todos los demás sufrían con el graining de los neumáticos medios, Norris construyó rápidamente una cómoda ventaja, hasta que un Virtual Safety Car que llegó en el peor momento posible arruinó su tarde: se quedó a apenas unos segundos de poder aprovechar la ventana para realizar una parada en boxes prácticamente gratis.

Y como adelantar era casi imposible en el Madring, Norris solo pudo ganar posiciones después de las paradas de Russell y Leclerc, que estaban por delante de él, y después no tuvo ninguna posibilidad de hacer algo frente al segundo puesto de Max Verstappen.

"Hoy simplemente hemos tenido una mala suerte increíble", explicó. "He sido el único de toda la parrilla que no ha tenido la oportunidad de hacer la parada en boxes. Es simplemente mala suerte. Ha sucedido en otras carreras y ha habido muchas ocasiones en las que me he beneficiado de ello en el pasado y otras en las que he salido perdiendo. Son las carreras".

Lo positivo para Norris es que el vigente campeón del mundo ha mantenido el excelente estado de forma que arrastra desde Budapest, Zandvoort y Monza. Su primer stint con unos neumáticos medios especialmente propensos al graining fue sobresaliente y, en condiciones normales de bandera verde, habría arrasado con facilidad al resto de la parrilla.

Ganador: Max Verstappen

Y hablando de maximizar resultados, tampoco hubo demasiado que reprochar al fin de semana de Verstappen. El Madring no es precisamente uno de los terrenos más favorables para Red Bull, con algunas curvas lentas incómodas y unos pianos que no se encuentran entre los puntos fuertes del RB22.

Pero marcharse de Madrid con una segunda posición, por delante de coches de McLaren y Mercedes intrínsecamente más rápidos, es un resultado más que sólido. Además, confirma que, aunque todavía le falta velocidad pura, Red Bull está introduciendo suficientes pequeñas mejoras como para mantenerse junto a los equipos de cabeza.

"Es una buena confirmación del ritmo que tuvimos en Monza y también hoy. Ayer estuvimos a una décima y media de la pole en un circuito mucho más complicado", explicó su jefe de equipo, Laurent Mekies.

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Nos habría gustado comprobar cómo habría evolucionado la carrera de Lewis Hamilton después de su batalla con Max Verstappen en la salida, que obligó al neerlandés a devolverle la posición al piloto de Ferrari. Sin embargo, ahí terminó su lucha, ya que el piloto de Ferrari sufrió un fallo en el sistema de frenos que el equipo todavía está investigando.

"De repente, el pedal se fue completamente hasta el fondo. Tuve suerte de poder completar la vuelta", explicó Hamilton, mientras que el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, añadió: "Intentamos solucionarlo desde el muro de boxes. Después volvió y, en un circuito de este tipo, era mejor parar. No tiene ningún sentido asumir riesgos".

Eso dejó a Ferrari luchando con una mano atada a la espalda, aunque después de un par de fines de semana con una ejecución cuestionable, la carrera de Charles Leclerc pareció estar bien gestionada y su apuesta por alargar mucho el stint con los neumáticos duros podría incluso haberle dado una inesperada victoria en caso de que hubiese aparecido una bandera roja en las últimas vueltas.

Franco Colapinto ha sido, en líneas generales, una versión mejorada del piloto reserva que se subió al Alpine el año pasado. Pero da la sensación de que, desde que el argentino supo que seguiría en el equipo en 2027, ha encontrado una marcha más. ¿Se ha convertido en un piloto mejor? Quizás. ¿En uno más seguro de sí mismo y con más confianza? Sin duda.

Su enorme salvada en el temible peralte de La Monumental durante la clasificación casi habría merecido por sí sola un apartado en esta lista, y además firmó una de sus mejores vueltas de clasificación para alcanzar la Q3. En un circuito donde seguir al coche de delante era la tónica dominante, pudo convertir con relativa facilidad esa posición en puntos con un séptimo puesto, aunque para conseguirlo también mostró una sólida gestión de los neumáticos.

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Casi parece cruel que Carlos Sainz y Fernando Alonso hayan recibido una nueva carrera de casa de semejante importancia en la capital del país para que, después, el rendimiento de sus respectivos coches haya convertido el fin de semana en un completo fiasco. A veces, el deporte es así.

Lanzando camisetas a las gradas de La Monumental, atendiendo a patrocinadores y entregando premios a los comisarios, fue un fin de semana cargadísimo de compromisos para dos pilotos tan solicitados como Sainz y Alonso, que estuvieron en el centro de todas las miradas. Pero cuando llegó el momento de bajarse la visera, su primera visita oficial al Madring acabó convirtiéndose en un evento para olvidar.

Un Sainz especialmente encendido tampoco salió demasiado bien parado de la carrera. Primero se llevó por delante a Yuki Tsunoda en la salida y después chocó con Alonso —de entre todos los pilotos posibles— durante la carrera, lo que le costó una penalización de cinco segundos. Su posterior cruce de declaraciones puso el broche a un extraño fin de semana para los ídolos locales.