Ricciardo y Verstappen reaccionan con gracia al test de Alonso

Renault y Fernando Alonso lucharon para que el asturiano pudiera estar en el test post GP de Abu Dhabi que celebra Pirelli y que generalmente está destinado a pilotos con poca experiencia en F1.

La FIA concedió permiso al equipo y piloto, y así Alonso podrá rodar con el RS20 antes de su vuelta a la máxima categoría. Para 2021, la pretemporada consta de apenas tres jornadas (una y media para cada piloto), por lo que cualquier kilometraje extra suma antes de un curso de nada menos que 23 carreras.

En su momento, la petición de Renault y Alonso generó reacciones negativas, como las de Gunther Steiner, o la oposición de McLaren y otros equipos a la presencia del bicampeón en Abu Dhabi.

Tampoco faltó quien se indignó cuando finalmente Fernando recibió el OK de la FIA, especialmente en medios extranjeros y algún ex piloto, como mostró por ejemplo Karun Chandhok en sus redes sociales.

Sin embargo, en el paddock no todos piensan así, como demostraron Daniel Ricciardo y Max Verstappen cuando se les preguntó el jueves del GP de Sakhir.

"Fernando es un novato, por supuesto, con muy poca experiencia...", comentó riéndose el holandés. "No sé cómo sucedió eso, no sé cómo se llegó a esa decisión. No tengo ni idea, pero así será. De todas formas yo estoy encantado de volver a casa después de la última carrera", añadió el de Red Bull, dejando claro que ese test a él no le interesaba.

Por su parte, Ricciardo comenzó mostrando cierta indiferencia: "Por mi parte yo no iba a participar de todas formas. Siempre iba a ser a partir de 2021 [piloto de McLaren], así que no creo que personalmente haya salido perdiendo porque no era algo que hubiera esperado hacer".

Y luego le añadió un toque de humor: "Creo que Fernando, obviamente, ha mantenido un buen estado de salud y forma física. Se le ve en muy buena forma física, y bastante joven. Entonces, creo que a simple vista, pasa como un piloto joven".

Además de Alonso con Renault, también cambian de equipo en 2021 Vettel (con Aston Martin), el mencionado Daniel Ricciardo (con McLaren) y Carlos Sainz, que va a Ferrari.

Precisamente el madrileño fue el otro piloto al que preguntaron, y expresó nuevamente su deseo de también estar él en ese test.

“Se ha abierto un poco la mano, lo cual creo que puede generar alguna oportunidad para mí, pero todavía no lo sé. Pero el hecho de que se haya abierto la mano para algunos pilotos, me da fe para que la FIA al final nos ayude a los que también queremos rodar en Abu Dhabi", dijo Sainz.

Sin embargo, McLaren ya ha dejado claro que no se lo permitirá, y se ciñe al reglamento.

Junto a Alonso también estarán otros veteranos como Robert Kubica (piloto titular en la F1 2019) y Sebastien Buemi (que dejó la categoría en 2011).

