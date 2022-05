Ricciardo asegura que seguirá en McLaren F1

Cargar el reproductor de audio

Zak Brown generó revuelo cuando declaró en Sky Sports que, debido a las continuas dificultades de Daniel Ricciardo para adaptarse a las características del coche de McLaren, su etapa juntos no había estado a la altura de las expectativas.

"Obviamente nos gustaría ver a Daniel mucho más cerca de Lando [Norris] y tener una buena batalla dentro del equipo", dijo.

"Daniel aún no se siente cómodo con el coche, estamos intentando todo lo que podemos. De nuevo, el de España fue un fin de semana decepcionante".

"Más allá de Monza [donde Ricciardo ganó] y de algunas carreras, en general no cumplió con sus expectativas ni con las nuestras, en cuanto a lo que esperábamos".

Algunos interpretaron las declaraciones de Brown como un pista de que el futuro de Daniel Ricciardo en el equipo podría verse amenazado si no empezaba a lograr buenos resultados.

Pero cuando se le preguntó en el Gran Premio de Mónaco por los comentarios de Brown, el piloto australiano dijo que aceptaba completamente las críticas y que estaba tan concentrado como el equipo en cambiar las cosas.

"No es falso, es bastante cierto", admitió. "En primer lugar son comentarios, no los tomo como algo personal. Mi piel es bronceada, bonita y también gruesa [en referencia a no tener la piel fina]. Nadie va a ser más duro conmigo que yo mismo".

"No quiero estar compitiendo por ser 10º o 12º. Está claro que ha sido un poco más difícil a veces en términos de tratar de levantarme y dar el máximo con este coche. Pero estamos trabajando duro y juntos en eso. El equipo lo quiere, yo lo quiero, y estamos trabajando en ello".

Ricciardo firmó un contrato de tres años con el equipo hasta finales de 2023, pero generó intriga después del GP de España cuando sugirió que las conversaciones sobre su futuro comenzarían en verano.

Cuando Motorsport.com le pidió que aclarara si era definitivo o no que cumpliría con su contrato, Ricciardo insistió en que sus comentarios se debieron a la confusión sobre el año.

"Sí, está claro", dijo. "Tengo un contrato hasta finales de 2023. El COVID me descolocó, así que me confundí con los años".

Ricciardo tuvo una actuación decepcionante en el reciente Gran Premio de España, sin puntos, pero reveló que McLaren descubrió algunos problemas en su monoplaza después de la carrera que contribuyeron a sus problemas.

Si bien el equipo no revelará los detalles específicos sobre cuáles fueron los fallos, esos elementos se han arreglado para Mónaco, por lo que no debería repetirse la situación.

"Básicamente encontramos un problema en el coche", declaró Ricciardo. "Se rectificó y este fin de semana todos están resueltos. Es como un nuevo comienzo, digamos".

Pero aunque su McLaren debería ir mejor, Ricciardo reconoce que todavía necesita sentirse más cómodo con el MCL36 para poder lograr un mejor rendimiento.

"Todavía me gustaría sacar más, a veces puedo verlo y luego a veces se vuelve menos claro", continuó.

"Creo que también hemos tenido algunas cosas que no han salido, digamos, a nuestro favor, e interrumpieron algunas de las sesiones".

"Es una combinación de varias cosas, pero creo que incluso dejando eso de lado, todavía ha sido un poco complicado para mí conectarme siempre al 100% con el coche y sentir que puedo sacar esas vueltas espectaculares".

"Ha habido algunas carreras en las que ha ido bien, pero, sinceramente, sigo trabajando en ello. Me encantaría decir que voy a ser medio segundo más rápido e increíble en cada carrera a partir de ahora, y estoy trabajando para conseguirlo. Pero sí, todavía es un proceso en marcha".

