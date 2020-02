Los requisitos del futuro medidor de flujo de combustible de la F1

La F1 publicó en octubre de 2019 la mayoría de las reglas técnicas para 2021, y entre ellas estaba el cambio a un medidor de flujo de combustible estándar.

Además de ser parte de la idea de reducir los costes con piezas estándar, el medidor facilitará mucho a la FIA vigilar los problemas de flujo de combustible. El nuevo documento de licitación permite conocer la explicación completa de los requisitos técnicos que se solicitan a los proveedores.

El 13 de marzo es la fecha límite para presentar un proyecto, el viernes del fin de semana del GP de Australia, y la decisión se anunciará a mediados de abril.

El contrato inicial es para las temporadas 2021, 2022 y 2023, pero la FIA se reserva el derecho "por razones relacionadas con la estabilidad regulatoria del campeonato del mundo de Fórmula 1" de extenderlo hasta 2024 o 2025, y cualquier aspirante debe aceptar esa posibilidad.

La licitación sigue el artículo 5.11.3 de las reglas de 2021, que establece: "Todos los coches deben estar equipados con un solo medidor de flujo de combustible, totalmente dentro del tanque de combustible, que haya sido fabricado por el único proveedor designado por el Consejo Mundial de Motor de la FIA según una especificación determinada por la FIA".

"Este sensor solo puede usarse según lo especificado por el Departamento Técnico de la FIA. Además, todo el combustible entregado a la unidad de potencia debe pasar a través de este sensor homologado, y debe pasar a las cámaras de combustión por los inyectores de combustible descritos en el Artículo 5.11.2".

En la presentación de la licitación, la FIA añadió: "La FIA emitió una Directiva técnica (TD / 042-19) en 2019 para mejorar la vigilancia de la medición del flujo de combustible y ha ordenado un segundo medidor de flujo de combustible para la temporada 2020. Ahora hay dos sensores instalados en el coche y eso probablemente seguirá de 2021 en adelante, aunque la FIA podría revisarlo".

Como con todas las licitaciones, el proveedor aspirante debe indicar el precio previsto de su producto.

La FIA señala que "no deberá exceder las 5.000 libras [5.887 euros], con una garantía de 100 horas de tiempo de funcionamiento. El coste del servicio por 100 horas más de tiempo de funcionamiento no excederá de 500 libras [588 euros]. La vida útil del medidor de flujo de combustible, en cualquier circunstancia, no puede ser menos de 400 horas".

Una vez que se haya tomado una decisión, los equipos deben indicar antes del 1 de mayo cuántas unidades esperan necesitar para 2021, y el proveedor elegido debe entregar las dos primeras a cada equipo antes del 1 de julio.

La FIA ya ha establecido un límite en la cantidad de medidores de combustible que los equipos pueden usar durante una temporada completa en 2020 (en grandes premios, ya que los test y el banco de pruebas no están incluidos) y espera que esos números se mantengan en 2021.

El documento dice: "Se han establecido límites para la temporada 2020 del campeonato: (a) ocho del primer sensor; (b) cuatro del segundo sensor. Esos límites probablemente seguirán para la temporada 2021 del campeonato y pueden ser revisados por la FIA a su exclusivo criterio".

El peso máximo del medidor se ha establecido en 400 gramos.

