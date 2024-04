Ránking: el rendimiento de cada equipo de F1 en China 2024

Max Verstappen dominó una vez más en la cita principal del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1, después de insinuar su clara ventaja durante la carrera sprint del sábado, pero no todo fue a favor de Red Bull, ya que algunos lograron superar en determinados instantes a Sergio Pérez. Ningún equipo pudo disfrutar de un día libre de errores, puesto que los dos coches de seguridad provocaron un carrusel de paradas en boxes inesperadas, pero el regreso del país asiático al calendario no fue nada intrascendente.

Mira cómo fue la carrera del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen arrasa en China, con podio de Pérez y Alonso a pie cambiado

1. Red Bull en el GP de China 2024 de F1

Más rápido que nadie, demostrado primero con la victoria al sprint de Max Verstappen desde la cuarta posición de la parrilla, y después su triunfo casi sin esfuerzo en el gran premio. La buena tracción le permitió apretar el acelerador a la salida de la última curva en ambas ocasiones para conservar su ventaja durante los reinicios con el Safety Car, y tenía la velocidad para hacer funcionar una estrategia de dos paradas sin perder mucho tiempo.

Hay que admitir que Sergio Pérez no tuvo suerte con la estrategia, y se quedó por detrás de Lando Norris y Charles Leclerc después de su segunda detención, pero si no hubiera estado tan lejos del neerlandés, entonces eso le habría dado al equipo otro nuevo doblete.

2. McLaren en el GP de China 2024 de F1

Con curvas largas y de baja velocidad, en McLaren tenían pensado sufrir e intentar limitar daños, como dijo su director, Andrea Stella. Sin embargo, Lando Norris y la escudería en general hicieron una carrera muy buena para asegurarse la segunda posición, aunque parecía que perdían las opciones al llamar más tarde a su piloto al pitlane cuando salió el Virtual Safety Car para retirar el coche de Valtteri.

Cuando Red Bull volvió a detenerse con sus dos pilotos, el británico se colocó segundo. Y lo que es más importante, su ritmo de carrera fue un poco superior al de Sergio Pérez, lo que le permitió mantener una diferencia de cinco segundos sobre el tercer clasificado y hacerse con un podio de manera sorprendente, mientras que Oscar Piastri tuvo problemas y no pudo seguir a su compañero, pero hizo un trabajo admirable al mantener a Lewis Hamilton detrás para ser octavo.

El domingo de Lando Norris: Fórmula 1 Norris revela su apuesta perdida sobre Ferrari en China F1

3. Ferrari en el GP de China 2024 de F1

No fue el rendimiento que la mayoría esperaba de Ferrari, pero eso no es culpa del equipo. El graining que parecía que iba a ser clave en el neumático delantero no afecto en Shanghai y, por lo tanto, no tuvieron ninguna ventaja que poder explotar. En cualquier caso, ambos pilotos consiguieron hacer funcionar la estrategia de una sola parada a pesar de que empezaron a perder velocidad hacia el final de la prueba.

Charles Leclerc se defendió bien de Sergio Pérez tras los periodos de coche de seguridad, pero al final no tuvo el ritmo suficiente para aguantar al piloto de Red Bull durante demasiado tiempo. Por su parte, Carlos Sainz tuvo un trabajo más complicado a la hora de gestionar sus neumáticos duros durante un stint de 38 vueltas, pero los mantuvo con vida lo suficiente como para anotarse un quinto puesto.

Todo sobre Ferrari en el Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Ferrari F1 debe "entender por qué" faltó ritmo en el GP de China

4. Haas en el GP de China 2024 de F1

Haas, otro equipo que parecía que iba a tener problemas en el Gran Premio de China, pero consiguieron un valioso punto gracias a Nico Hulkenberg debido al fuerte ritmo del alemán sobre los demás pilotos de la zona media. Clasificarse noveno ayudó bastante, y consiguió retener a un Lewis Hamilton que iba a la remontada hasta el final de la prueba.

El toque de Kevin Magnussen con Yuki Tsunoda tras la resalida fue merecedor de la penalización que le endosaron, pero tenía un buen ritmo para intentar recuperarse. No obstante, su compañero le está sacando ya una clara ventaja, lo que le hace estar en un mejor lugar para renovar, aunque sin perder de vista la opción de Audi.

5. Aston Martin en el GP de China 2024 de F1

Optar a una estrategia con los neumáticos blandos con Fernando Alonso durante el periodo de coche de seguridad pudo haber prometido algo más que un poco de diversión frente a los que estaban con el compuesto duro, pero parecía incongruente con las estrategias de los otros equipos. En realidad tampoco ofrecía mucho, salvo un adelantamiento sobre Carlos Sainz, pero necesitó otra detención para finalizar con los medios.

Sin embargo, fue donde Aston Martin se metió, ya que no tenía más gomas duras con las que jugar, y si eso es un fallo del equipo o un problema del formato al sprint es quizá subjetivo. En cualquier caso, el español dio un buen espectáculo en la salida para adelantar a Sergio Pérez, y luego hizo el trabajo duro en un emocionante final de carrera para acabar séptimo con la vuelta rápida.

Lance Stroll recibió una penalización de diez segundos por chocar contra la parte trasera de Daniel Ricciardo momentos antes de la primera reanudación tras el Safety Car, lo que provocó el abandono del australiano.

6. Mercedes en el GP de China 2024 de F1

Un sólido botín de puntos, sobre todo teniendo en cuenta sus dificultades en la clasificación. George Russell recuperó terreno en la salida para asegurarse algo más que un puñado de puntos, e incluso estuvo a punto de disputarle el quinto lugar a Carlos Sainz antes conservar la sexta plaza.

La remontada de Lewis Hamilton también fue buena, incluso después de un lento progreso en el primer stint, ya que el neumático blando no dio mucho de sí en la lucha con los coches de atrás. Utilizar el Virtual Safety Car para montar los duros no solo le permitió mitigar el tiempo que perdió con las dos paradas, sino que también le permitió estar en igualdad respecto al resto de la parrilla en términos de estrategia. Podría haber hecho más para adelantar a Oscar Piastri hacia el final, pero el ritmo de McLaren era mejor, con o sin daños.

Así fue el Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1 para Mercedes: Fórmula 1 Hamilton, frustrado: "Nunca había tenido tanto subviraje en mi vida"

Un nuevo suelo y un chasis más ligero llegaron antes de tiempo, y Esteban Ocon utilizó esos nuevos componentes para estar cerca de la zona de puntos en una carrera que mostró signos prometedores para los desarrollos de Alpine. El mal inicio de temporada de la escudería francesa continúa, pero su piloto al menos se quedó a tres segundos de Nico Hulkenberg para demostrar cierto grado de progresión y positivismo.

La carrera de Pierre Gasly fue peor al haber estado en medio del pelotón, y se vio perjudicado por un problema en el pitstop que acabó en multa para el equipo y que aún no entienden cómo pudo pasar. Sin embargo, tanto en la clasificación como en la carrera, hizo un buen trabajo, a pesar de la falta de mejoras en su coche, y a partir del Gran Premio de Miami ya lo tendrá.

8. Williams en el GP de China 2024 de F1

Perjudicados por la decisión de Pirelli de aumentar la presión de los neumáticos en 1 psi, Williams nunca pareció capaz de entrar en la lucha por los puntos. Alex Albon persiguió a Esteban Ocon hacia el final, pero la brecha creció cuando el piloto angltailandés no pudo hacer más. El equipo, que ya se encontraba en una situación comprometida, intentó mejorar su rendimiento a baja velocidad con sus modificaciones después de la cita al sprint, pero a costa del rendimiento en las rectas.

No obstante, a su piloto le resultó difícil conseguir que el tren delantero fuera bien en las zonas de frenada, por lo que el 12º puesto fue quizá el máximo resultado al que podría llegar dadas las limitaciones del coche. Logan Sargeant recibió una penalización de diez segundos por adelantar a Nico Hulkenberg, que salía de boxes, tras la línea del coche de seguridad, aunque podría interpretarse como demasiado dura dado que todo fue por escasos centímetros y puesto que no le dieron la oportunidad de devolver posición durante la carrera para luego tratar de recuperarla.

9. Sauber en el GP de China 2024 de F1

Guanyu Zhou dio al público chino algo por lo que sonreír con algunos adelantamientos hacia el final de la carrera después de pedir que le montaran los blandos, pero el piloto nacido en Shanghai ya estaba fuera de la lucha por los puntos. Una parada en boxes de cinco segundos también minó su domingo, y podría decirse que le costó la oportunidad de pelear contra Pierre Gasly, pero al menos Sauber ya no está tan mal en sus pitstops, que antes llegaban a ser de medio minuto.

Valtteri Bottas parecía estar en la batalla por un punto, pero su unidad de potencia murió en la vuelta 20 para provocar la salida del primer período de coche de seguridad.

10. Visa CashApp RB en el GP de China 2024 de F1

Tanto Daniel Ricciardo como Yuki Tsunoda se vieron envueltos dos incidentes que pusieron fin a la carrera en la primera reanudación del coche de seguridad. Lance Stroll se llevó por delante al australiano y sufrió graves daños en el suelo, mientras que el japonés recibió un golpe de Kevin Magnussen, que le embistió cuando volvieron a la velocidad de competición.

Ninguno de los dos pilotos del Visa CashApp RB tuvo la culpa, pero la decisión de colocar a la escudería italiana al final de la lista tiene que ver con la mala suerte y la estrategia prevista, puesto que eso impidió que estuvieran en la zona de puntos.

La escudería decidió no entrar en boxes con Daniel Ricciardo, entonces noveno, durante el Safety Car. El australiano tuvo que parar de nuevo, ya que hasta ese momento solo monto los neumáticos medios, y una detención con el coche de seguridad podría haberle permitido otro plan mejor. Las primeras paradas de Yuki Tsunoda tampoco ayudaron al japonés, que esperaba recuperarse de una mala sesión de clasificación.

El enfado de Daniel Ricciardo con Lance Stroll: Fórmula 1 Ricciardo, enfurecido con Stroll: "Que le jodan, y estoy siendo amable"

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!