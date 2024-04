Norris revela su apuesta perdida sobre Ferrari en China F1

Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1 después de beneficiarse de un Safety Car para hacer una segunda parada en boxes para mantenerse por delante de El piloto británico terminó segundo en la carrera deldespués de beneficiarse de un Safety Car para hacer una segunda parada en boxes para mantenerse por delante de Sergio Pérez , pero después se las arregló para resistir con unos neumáticos duros y controlar la brecha con el mexicano.

uno de sus peores circuitos sobre el papel, ya que, si bien pudo mantener la velocidad en la clasificación, tuvo problemas de degradación en la carrera al sprint del sábado. El resultado fue toda una sorpresa para McLaren en, ya que, si bien pudo mantener la velocidad en la clasificación, tuvo problemas de degradación en la carrera al sprint del sábado. Lando Norris comenzó en la sprint pole, pero después de fallar en la salida, acabó sexto, por delante de su compañero, Oscar Piastri , y por detrás de los dos Ferrari

Will Joseph, que llegaría a caer hasta 35 segundos por detrás de Esos problemas le hicieron apostar con su ingeniero,, que llegaría a caer hasta 35 segundos por detrás de Charles Leclerc Carlos Sainz , pero en lugar de ello, consiguió terminar diez y quince segundos por delante respectivamente: "Hice una apuesta sobre a qué distancia de los Ferrari terminaríamos hoy por detrás, y pensé 35 segundos, pero estaba muy equivocado con eso".

Lando Norris bromeó después de conseguir su 15º podio en la máxima categoría del automovilismo y aumentar esa racha sin ganar carreras: "Estoy contento de equivocarme conmigo mismo y con mis propias apuestas. Estoy feliz por todo el equipo, se lo merecían".

"Hoy ha salido bien, no sé por qué. No esperaba que fuera una carrera como la de hoy, pero me he sentido cómodo, he podido gestionar mucho los neumáticos, lo que ha sido mucho más fácil que ayer, y pude apretar, notaba muy bien el coche", continuó antes de decir que le sorprendió la relativa falta de rendimiento de Ferrari en China, así como la capacidad que tuvo para ser segundo y el 'Piloto del Día'.

"Me sorprendieron muchas cosas, la falta de ritmo de Ferrari hoy, nuestra buena velocidad comparada con la de los Red Bull, que también fue muy sorprendente, así que no me esperaba lo de hoy, en absoluto", dijo. "Lo tenía todo preparado para irme a casa pronto y no estar en el podio, así que es una buena sorpresa. Demuestra que el equipo ha hecho un buen trabajo, estamos empleándonos duro y está dando sus frutos".

