Alonso y Aston explican la inevitable estrategia de usar blandos en China

Cuando durante el primer Safety Car que salió en el GP de China Alonso paró en boxes y montó neumáticos blandos, quedó claro que el asturiano tendría que hacer una tercera parada, lo que le obligaría a tener que adelantar a varios coches para recuperar mejores posiciones.

Fernando Alonso era sexto entonces, y con esas gomas pudo adelantar a Carlos Sainz en el reinicio, pero luego el resto pudo completar la carrera con neumáticos duros y el español paró en boxes, reincorporándose 12º. Y aunque consiguió avanzar, solo pudo ser séptimo.

Explicando esa elección de neumáticos en el Circuito de Shanghai, Alonso reveló que realmente no había otra opción: "No teníamos más neumáticos duros. Teníamos uno blando y otro medio y con 35 vueltas por delante, según nuestros cálculos, no era posible llegar al final. Obviamente, hubo muchas vueltas de coche de seguridad para retirar el Sauber y una vez que entró el coche de seguridad, más vueltas de Safety Car porque otros chocaron".

En efecto, ese segundo Safety Car tras los toques entre Lance Stroll y Daniel Ricciardo además del de Kevin Magussen y Yuki Tsunoda permitió a los rivales de Alonso ahorrar neumáticos duros.

"Sí, tuvimos bastante degradación en la carrera sprint", admitió el director de Aston Martin Mike Krack: "Y nos preocupaba si podríamos hacer funcionar una estrategia de dos paradas. Entonces pensamos que probablemente sería mejor usarlo, porque nos quedaba un nuevo blando".

"Era correr un pequeño riesgo, obviamente. Y luego, cuando llegó el coche de seguridad, o dicho de otro modo, ese período de seguridad prolongado, no se pudo utilizar el blando durante ese tiempo. Y luego, por así decirlo, se trató de limitar daños".

Alonso tenía un sólo un juego de duros nuevos y dos juegos de medios nuevos, por lo que cuando empezó la carrera con medios y cambió a duros solo después de 11 vueltas, se quedó sin la flexibilidad estratégica de la que disfrutaron sus rivales.

Krack cree que sin ese coche de seguridad, Alonso podría haber sexto, lo que habría supuesto acabar delante de George Russell. E insistió en que no se podía hacer otra estrategia: "No hay más estrategia cuando tienes un coche que no es lo suficientemente rápido en carrera. Porque necesitas circunstancias o tener la posición en la pista como en Mónaco. Pero si tienes un circuito donde se puede adelantar y te falta ritmo, es difícil".

Por último, hablando de un último stint en el que pasó a Alexander Albon, Esteban Ocon, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, Alonso dijo: "Me sentía rápido, pero las posiciones no parecían buenas cuando era 10º. Era difícil y era la única estrategia que podíamos hacer. Pero ha estado bien hacer la vuelta rápida y sentir que el coche iba rápido. Este año tenemos un buen DRS, así que era muy fácil adelantar. Casi me salgo en la última curva, iba al máximo".