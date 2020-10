Racing Point se defiende y explica el caso Stroll/COVID-19

Stroll se encontró mal desde el GP de Rusia, y sufrió un malestar estomacal en Alemania que le llevó a perderse la carrera de Nurburgring.

Había dado negativo en el test de COVID-19 el martes de esa semana, pero luego dio positivo el domingo tras volver a Suiza.

El canadiense confirmó en redes sociales este miércoles que había dado positivo, pero que desde entonces el resultado es negativo y, por lo tanto, correrá en Portimao.

Toda la información publicada ha llevado a preguntarse cómo respondió el equipo a sus síntomas y por qué desde el martes del GP de Eifel no se le hizo otro test hasta el domingo, cuando ya estaba descartado para correr

Sin embargo, la FIA ha aceptado que Racing Point siguió sus protocolos y se basó en el consejo médico.

En un comunicado emitido hoy, el director del equipo, Otmar Szafnauer, describió los plazos.

"Como dijo Lance en sus redes sociales esta mañana, Racing Point puede confirmar que dio positivo por COVID-19 el domingo 11 de octubre", dijo.

“Lance había dejado la burbuja del equipo en Alemania el sábado 10 de octubre porque no podía competir debido al efecto de un malestar estomacal continuo".

“Lance había informado por primera vez de un malestar estomacal durante la semana del Gran Premio de Rusia y posteriormente dio negativo por COVID-19 varias veces, en pruebas realizadas de acuerdo con los protocolos de la FIA y Racing Point".

“También dio negativo antes de llegar a Alemania en la prueba oficial previa al evento del Gran Premio de Eifel. Los síntomas de malestar estomacal volvieron el sábado, lo que obligó a Lance a retirarse de la carrera y permanecer en su autocaravana lejos del paddock”.

Szafnauer insiste en que el equipo buscó consejo médico en ese momento: “Consultamos con un médico que no creía que sus síntomas indicaran COVID-19 y no nos aconsejó que fuera necesaria una prueba. Sobre la base de esa evaluación clínica, en ese momento no era necesario informar a la FIA sobre la naturaleza de la enfermedad".

“Luego, Lance voló a casa a Suiza en un avión privado el domingo por la mañana. De acuerdo con el protocolo de pruebas de Racing Point, según el cual todos los miembros del equipo pasan un test al regresar de un gran premio, Lance se hizo un test de COVID-19 en casa y recibió un resultado positivo al día siguiente".

“Siguió en cuarentena durante diez días a partir de la fecha del test, de acuerdo con las reglas locales. Dio negativo el lunes de esta semana y viajará al Gran Premio de Portugal”.

Szafnauer dijo que ningún otro miembro del equipo se vio afectado.

"Todos los miembros del equipo Racing Point en el Gran Premio de Eifel volvieron al Reino Unido en un vuelo chárter privado y todos dieron negativo a su llegada, y nuevamente en su prueba previa al Gran Premio de Portugal".

