La prioridad de Vowles para Williams F1 que traslada de Mercedes

Si bien James Vowles se acostumbró a ganar en los últimos años con Mercedes, con quienes logró conquistar ocho títulos de constructores consecutivos, un récord en la categoría, Williams está en una situación completamente diferente. De hecho, en los últimos años, siempre han ocupado las últimas posiciones de la clasificación.

Además, recientemente, entró en un estado de incertidumbre tras la marcha de su director de equipo, Jost Capito, así como de su director técnico, FX Demaison.

Para Vowles no será una tarea fácil enderezar el rumbo de la escudería de Grove, ya que llega en un momento en el que gran parte del trabajo para 2023 ya se ha hecho. Su lista de tareas también va a ser larga, ya que tendrá que conseguir un nuevo equipo técnico que empiece a trabajar con un monoplaza que prácticamente no conocen.

Pero, si bien las decisiones sobre el departamento técnico y la estructura en general son importantes para Vowles, hay otra cosa que considera prioritari, por encima de todo: crear una nueva cultura dentro del equipo.

El británico quiere recrear aquella escudería histórica que él recuerda haber visto a través de las vallas del circuito de Silverstone a principios de los 90, durante su época más dominante en la máxima categoría del automovilismo.

"Si me preguntaran cuáles son las marcas o equipos más icónicos e importantes de la Fórmula 1, Williams es quien me vendría a la cabeza".

"Está repleta de gente con un talento que es increíble, personas a las que los últimos años les han sentado un poco mal. Pero tiene un gran potencial como equipo", explicó el nuevo director de la estructura de Grove.

Por lo tanto, lo que Vowles ve como prioridad para ayudar crear un futuro mejor para Williams es levantar el ánimo de todo el personal; conseguir que la plantilla al completo crea firmemente en todo lo que está sucediendo y en la dirección que están tomando.

Una nueva mentalidad y un cambio de cultura son los dos cimientos que Vowles cree que hay que asentar antes de hacer cualquier otro cambio a nivel interno.

El director británico se refirió a los problemas de Williams de esta forma: "Definitivamente, todo va mal cuando estás sufriendo, cuando las cosas no salen bien y tampoco mejoran año tras año, eso sólo sucede si consigues modificar lo que está pasando, cambiando la cultura, los métodos y los sistemas".

"Sospecho que gran parte de ello se debe a que, si retrocedemos unos años en el tiempo, el equipo no tenía el mismo potencial que tiene ahora con Dorilton [propietarios del equipo]".

"Ellos realmente quieren e invertirán la cantidad que sea necesaria para hacer que el equipo empiece a ser eficiente. Y no creo que ese fuese el caso hace unos años. Ese impacto tardará probablemente un tiempo en hacer efecto, pero lo hará".

"Yo soy uno más del cambio, y está claro que una sola persona no logrará nada en solitario. Lo que hace falta es reforzar el equipo técnico, pero también permitir que los que ya están y son increíblemente buenos, brillen y a su vez mejoren".

"Y sospecho que el ambiente que han tenido a su alrededor en los últimos años no ha sido el adecuado para ello".

Aunque Vowles llega procedente de Mercedes, un equipo que ha dominado la era turbo híbrida de la F1 prácticamente sin dar opciones a sus rivales hasta hace bien poco, eso no quiere decir que no sepa lo que es sufrir y luchar por posiciones que no sean punteras.

No cabe duda de que el año pasado se vivieron momentos complicados en Mercedes cuando la escudería luchaba contra sus problemas de porpoising a principios de temporada. Además, Vowles estuvo en Brackley en inicios como British American Racing, un periodo en el que tuvo que soportar largas rachas sin puntuar a principios de la década de los 2000.

"Tengo la suerte de haber conocido el fracaso a niveles que, por desgracia, muchos de ustedes han visto de forma pública", explicó el director británico.

"Incluso antes de llegar Mercedes, hubo momentos en los que estábamos en una posición muy mala como equipo, llegamos a no sumar ni un punto en 12 carreras".

Gracias a haber vivido el gran éxito de Mercedes, que nació de la raíz de un equipo que luchaba por sumar puntos si tenían suerte, Vowles tiene mucha experiencia sobre la forma en que las cosas deben funcionar dentro de una organización para dar un giro tan radical.

"Siempre que en Mercedes hemos preguntado cuál es el elemento más importante del equipo, la respuesta es clara: la gente y la cultura".

"No es el taller mecánico, ni las herramientas del túnel de viento, ni el piloto del simulador. Es la gente y la cultura en general. Y creo que en Williams ocurre exactamente lo mismo".

"Antes de poner un pie allí por primera vez, no estoy muy seguro de dónde estamos ahora mismo, pero es lo más importante en mi lista de prioridades: asegurarme de que todo el mundo entiende que se trata de trabajar unidos, con la misma mentalidad".

"Todos se deben empoderar. Hay que tratar a tus compañeros con el mismo respeto que tú esperas de ellos, para que podamos trabajar juntos con un mismo objetivo".

Quizás, el mayor respaldo a la creencia de Vowles sobre la importancia de la cultura venga de su antiguo director, Toto Wolff, que siempre ha repetido que es un factor clave en el éxito de un fabricante en una categoría como la F1.

Como dijo Wolff: "Cuando empezamos nuestra andadura, la filosofía predominante era que éste era un coche de carreras y que necesitaba una buena aerodinámica, un motor potente, etcétera".

"Pero casi siempre descuidamos que el equipo es un grupo de personas que se ha unido en un mismo viaje. Y estas personas tienen sus esperanzas, sueños, objetivos y problemas".

"Creo que lo que hemos conseguido en Mercedes es crear una estructura en la que todo gira en torno a las personas. Nos preocupamos por todos".

"Cuando creas una organización que demuestra eso cada día, puedes conseguir resultados muy muy positivos. Ahora bien, eso no es garantía de éxito para siempre, como hemos visto en 2022, pero la cultura y los valores son el sistema inmunitario de cualquier organización o equipo".

"James ha sido partipice del desarrollo de nuestra cultura. Y por eso creo firmemente que será capaz de trasladarlo a una estructura como la de Williams".

"No tengo ninguna duda de que James descubrirá mucho talento allí, personas comprometidas y con ambición. Y si une todo eso a una mentalidad positiva y crea un entorno seguro, creo que Williams puede darle la vuelta a su situación y progresar".

"Siempre se empieza por arriba, pero luego tienes que llegar a todo el equipo. He estado en Williams, me encantó pasar un tiempo allí. Y no tengo ninguna duda de que a James le gustará", concluyó el director de Mercedes en la Fórmula 1.